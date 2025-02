Golpe a Elon Musk: juez bloquea acceso a material confidencial del Tesoro de EEUU

Un juez federal bloqueó a primera hora del sábado el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk a los registros del Departamento del Tesoro que contienen datos personales confidenciales como el número de la Seguridad Social o de cuentas bancarias de millones de estadounidenses.

El juez del distrito Paul Engelmayer emitió la orden después de que 19 fiscales generales demócratas demandaron al presidente, Donald Trump. El caso, presentado en el tribunal federal de la ciudad de Nueva York, alega que el gobierno permitió al equipo de Musk acceder al sistema central de pagos del Tesoro en violación de la ley federal.

El sistema de pagos gestiona reembolsos de impuestos, prestaciones de la Seguridad Social o ayudas a veteranos, entre otras cosas, y mueve billones de dólares cada año al tiempo que maneja una amplia red de datos personales y financieros de los estadounidenses.

Engelmayer, que fue nombrado por el expresidente Barack Obama, ordenó también que cualquier persona a la que se le haya prohibido el acceso a la información sensible desde el 20 de enero debe destruir inmediatamente todas las copias del material descargado de los sistemas del Departamento del Tesoro.

El juez fijó una audiencia para el 14 de febrero.

Qué hace el Departamento que dirige Musk

La Casa Blanca no había respondido antes una a solicitud de comentarios acerca de la presentación de la demanda.

El Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk, también conocido como DOGE, fue creado para descubrir y eliminar lo que la administración Trump ha descrito como gastos gubernamentales innecesarios. El acceso de DOGE a los registros del Tesoro, así como su inspección de varias agencias gubernamentales, ha causado una preocupación generalizada entre los críticos acerca del creciente poder de Musk, mientras que los partidarios han aplaudido la idea de controlar las abultadas finanzas gubernamentales.

Musk se ha burlado de las críticas a DOGE en su plataforma de redes sociales X, mientras afirma que está ahorrando millones de dólares a los contribuyentes.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, cuya oficina presentó la demanda, dijo que el acceso de DOGE a los datos delTesoro plantea problemas de seguridad y la posibilidad de una congelación ilegal de fondos federales.

Musk anunció el cierre planificado de la agencia de asistencia exterior la madrugada de este lunes en las redes sociales.

Los detalles de la demanda contra el plan de Musk

“Este grupo no electo, liderado por el hombre más rico del mundo, no está autorizado a tener esta información, y buscó explícitamente este acceso no autorizado para bloquear ilegalmente los pagos de los que dependen millones de estadounidenses, pagos para asistencia médica, cuidado infantil y otros programas esenciales”, señaló James en un video publicado por su oficina el viernes.

James, una demócrata que ha sido una de las principales antagonistas de Trump, dijo que el presidente no tiene poder para regalar la información privada de los estadounidenses a quien él elija, y no puede suspender los pagos federales aprobados por el Congreso.

En la demanda participan también Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont y Wisconsin.

La demanda sostiene que el acceso de DOGE a los registros del Tesoro podría interferir con los fondos ya asignados por el Congreso, lo que excedería la autoridad estatutaria del Departamento del Tesoro. Además, afirma que el acceso de DOGE viola la ley administrativa federal y la doctrina de separación de poderes de la Constitución.

También acusa al secretario del Tesoro, Scott Bessent, de cambiar la política de larga data del departamento para proteger información personal y financiera confidencial y permitir que el equipo de Musk acceda a sus sistemas de pago.

“Esta decisión no tuvo en cuenta las obligaciones legales de proteger dichos datos e ignoró las expectativas de privacidad de los receptores de fondos federales”, incluidos estados, veteranos, jubilados y contribuyentes, sostiene la demanda.

El fiscal general de Connecticut, William Tong, apuntó que no está claro qué está haciendo DOGE con la información en los sistemas del Tesoro.

“Esta es la mayor filtración de datos en la historia de Estados Unidos”, aseveró Tong en un comunicado el viernes. “DOGE es una banda de tecnólogos renegados constituida ilegalmente que revisa registros confidenciales, datos sensibles y sistemas de pago críticos. ¿Qué podría salir mal?”.

El Departamento del Tesoro ha afirmado que la revisión busca evaluar la integridad del sistema y no se están haciendo cambios. Según dos personas familiarizadas con el proceso, el equipo de Musk comenzó su investigación buscando vías para suspender los pagos realizados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que Trump y Musk están intentando desmantelar. Las dos personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato por miedo a represalias.

Por otra parte, legisladores demócratas están buscando que el Departamento del Tesoro investigue el acceso de DOGE al sistema de pagos del gobierno.

Además, sindicatos y grupos de defensa han presentado una demanda para bloquear la revisión del sistema de pagos debido a preocupaciones acerca de su legalidad. El jueves, un juez en Washington restringió temporalmente el acceso a dos empleados con permisos de “solo lectura”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción