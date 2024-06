Juez anula las restricciones de Florida sobre la atención de personas transgénero a menores y adultos

Un juez federal anuló el martes parte de unas restricciones de Florida en cuanto a la atención médica relacionada con la transición para menores y adultos transgénero, declarando inconstitucionales varios estatutos que prohíben dicha atención.

La ley defendida por el gobernador republicano, Ron DeSantis, hizo a Florida uno de los estados más restrictivos para el cuidado de los transgénero en la nación.

"Oponentes de los transgénero son por supuesto libres de tener sus creencias", escribió en su opinión el juez Robert L. Hinkle del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Florida, División de Tallahassee. "Pero no son libres de discriminar en contra de individuos transgénero. Con el tiempo, la discriminación disminuirá como el racismo o la misoginia han disminuido. Para parafrasear a defensores de los derechos civiles, el arco del universo moral es largo pero se inclina hacia la justicia".

Hinkle agregó: "El estado de Florida puede regular lo necesario pero no puede de repente denegar a individuos transgénero un tratamiento médico efectivo y seguro con prescripciones rutinariamente dadas a otros con la aprobación total del estado siempre y cuando el propósito no sea apoyar la identidad transgénero del paciente".

El fallo de Hinkle’s anula normas administrativas de una ley promulgada en mayo 2023 que prohibía bloqueadores de pubertad y terapia hormonal para menores trans y pusieron restricciones en cómo todas las personas trans, incluyendo adultos, pueden recibir cuidados.

La ley exigía que las personas transgénero buscaran terapia hormonal con un médico en lugar de otro proveedor de atención médica autorizado y que el paciente trans diera su consentimiento por escrito en persona, lo que hacía ilegal recibir dicha atención a través de telesalud.

Hinkle escribió que "era claro que el ánimo anti transgénero" motivó a patrocinadores de la ley, señaló los comentarios públicos hechos por algunos partidarios de la ley, incluyendo un miembro de la casa de la Florida quien acusó doctores de cortar partes del cuerpo de "niños pequeños" y botarlos en la basura.

“Probablemente tan alejada de la realidad como cualquier declaración de cualquier legislador,” escribió Hinkle. "Nadie que votó a favor del proyecto de ley expresó su desacuerdo ni criticó a estos oradores".

Julia Friedland, la secretaria de prensa para DeSantis, dijo el martes en un correo electrónico que la corte "estaba equivocada en anularlo" los deseos de los representantes de estado que fueron elegidos por floridianos actuaron en su nombre para "proteger niños".

Las polémicas declaraciones fueron hechas por el representante Webster Barnaby durante una sesión especial.

"Estamos en desacuerdo con reglas erróneas por parte de la corte en la ley, sobre los hechos, y en la ciencia", dijo Friedland. Ella agregó que la oficina del gobernador planea apelar el fallo de Hinkle.

Una de las demandantes, Jane Doe, la madre de Susan Doe, quien es una niña trans de 12 años, dijo que el fallo “significaría que no tendría que ver a mi hija sufrir innecesariamente porque no puedo brindarle la atención que necesita”.

"Ver el miedo de Susan sobre esta prohibición ha sido una de las experiencias más fuertes que hemos experimentado como padres," ella dijo en una declaración el jueves. "Todo lo que he querido es quitarle ese miedo y ayudarla a seguir siendo feliz y segura, como lo es ahora".

La única porción de la ley que no ha sido bloqueada es la prohibición sobre cirugía de afirmación de género para menores, y ninguno de los demandantes ha desafiado la nota de Hinkle que dice que es "extraordinariamente extraño". La opinión tampoco abordó las restricciones en la cirugía de adultos trans porque el adulto demandante no estaba buscando cirugía.

Florida es uno de los 25 estados que ha restringido el acceso a servicios de transición de género para menores, y uno de los seis que ha hecho un delito de promover este tipo de cuidado para menores. Sin embargo, Hinkley previamente ordenó como inconstitucional, una porción de la ley de Florida que permitiría que los proveedores de atención médica sean acusados ​​de un delito o sujetos a medidas disciplinarias por parte de una junta de licencias.

Los demandantes en el caso de Florida fueron representados por grupos de defensa de la comunidad LGBTQ, GLBTQ defensores locales, Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas, el Asesor legal del sur, la Campaña de Derechos Humanos y Lowenstein Sandler LLP, una firma nacional de abogados.

La Campaña de Derechos Humanos, el grupo de defensa LGBTQ más grande del país, celebró la victoria en las redes sociales y señaló que la ley de Florida fue la primera en el país en restringir la atención a adultos trans además de menores.

"El estado de Florida ha mostrado una flagrante intención discriminatoria hacia las personas transgénero, y el fallo de hoy deja claro que eso no está permitido", dijo en un comunicado Sarah Warbelow, vicepresidenta legal de la Human Rights Campaign Foundation. "No hay ninguna razón sólida para privar a las personas de la capacidad de tomar decisiones de atención médica médicamente necesarias y con las mejores prácticas por sí mismas, especialmente cuando la compensación es el dolor y la angustia de los niños y los padres".