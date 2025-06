Trump extiende el plazo de la prohibición de TikTok hasta septiembre

El presidente Donald Trump ha extendido por 90 días más el plazo para que la empresa matriz de TikTok, ByteDance, venda la aplicación de videos cortos a un propietario estadounidense.

El jueves, Trump firmó una orden ejecutiva que otorga una tercera prórroga para que la empresa china venda su plataforma y pueda continuar operando en Estados Unidos.

Acabo de firmar la Orden Ejecutiva que extiende la fecha límite para el cierre de TikTok por 90 días (17 de septiembre de 2025). ¡Gracias por su atención a este asunto!, declaró Trump en Truth Social.

El miércoles por la mañana, a bordo del Air Force One, Trump afirmó que creía que el presidente chino, Xi Jinping, estaría dispuesto a cerrar un acuerdo para vender la popularísima aplicación. Trump añadió que creía que Xi tendría que firmar el acuerdo si se presentaba un comprador. ByteDance tiene su sede en Pekín.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que la administración quería garantizar que los estadounidenses pudieran seguir accediendo a TikTok.

“Como ha dicho en repetidas ocasiones, el presidente Trump no quiere que TikTok desaparezca. Esta extensión durará 90 días, que la administración dedicará a trabajar para asegurar que se cierre este acuerdo y que los estadounidenses puedan seguir usando TikTok con la seguridad de que sus datos están seguros”, declaró Leavitt.

TikTok tiene 170 millones de usuarios en EEUU y el apoyo a su prohibición ha disminuido, según el Pew Research Center. Una ley que prohibía TikTok se aprobó inicialmente durante el gobierno de Biden por motivos de seguridad nacional, lo que provocó que la aplicación dejara de funcionar brevemente antes de la investidura de Trump a principios de este año.

Sin embargo, una vez que Trump indicó que planeaba mantener la aplicación en funcionamiento en EEUU, TikTok reanudó sus operaciones.

TikTok ha negado que representara algún riesgo de seguridad para Estados Unidos y ha afirmado que los datos estadounidenses no se almacenan en China. Tras la prohibición de TikTok el año pasado, los usuarios estadounidenses comenzaron a acudir en masa a la aplicación china de redes sociales RedNote, alegando que les era indiferente que China accediera a sus datos. Desde que TikTok obtuvo una prórroga en Estados Unidos, parece que los usuarios han regresado a la plataforma y están usando RedNote con menos frecuencia.

Una vez en el cargo, Trump firmó una extensión del plazo para vender la aplicación, dándole a ByteDance 75 días para encontrar un comprador. Dicha extensión finalizó el 5 de abril. Antes de la fecha límite del 5 de abril, algunos posibles interesados ​​en TikTok expresaron interés en comprar la aplicación. Amazon hizo una oferta de última hora para comprar TikTok. Otros que expresaron interés fueron el cofundador de Reddit, Alexis Ohanian, quien se unió a la oferta del multimillonario inversor Frank McCourt; la startup de motores de búsqueda de inteligencia artificial Perplexity AI; y Steven Mnuchin, secretario del Tesoro durante la primera administración Trump.

Información oficial indica que Trump extenderá esta semana el plazo para que el dueño de TikTok encuentre un comprador de EEUU.

Altos funcionarios de Trump confiaban en que la aplicación se vendería, pero tras la imposición de amplios aranceles a China, no se llegó a un acuerdo. Trump le dio a la aplicación otros 90 días, que expiraban el jueves.

Según la ley, ByteDance debe vender TikTok a un comprador con sede en Estados Unidos. ByteDance había declarado previamente que no vendería TikTok y no ha revelado si ha decidido cerrar un acuerdo. Un portavoz de TikTok no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La decisión de mantener TikTok en Estados Unidos supone un cambio radical respecto al primer mandato de Trump, durante el cual firmó una orden ejecutiva que lo prohibía. Dicha prohibición fue posteriormente revocada por los tribunales.

La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la ley de la era Biden que prohíbe la aplicación a menos que se venda a un propietario estadounidense.

