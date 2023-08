Suspenden al policía que le disparó 6 veces y mató a hispano en parada de tránsito

El oficial de Filadelfia que abrió fuego y mató al puertorriqueño Eddie Irizarry Jr. en una parada de tránsito, en el sector de Kensington el pasado 14 de agosto, fue suspendido por 30 días con la intención de despido.

Así lo dejó saber la comisionada Danielle Outlaw en conferencia de prensa el miércoles, que fue escueta con la información que revelaba del proceso citando que se trataba de “una investigación en curso”.

La funcionaria sostuvo que su norte es hallar el resultado de qué fue lo que ocurrió, cómo fue que de forma interna se generó una narrativa errónea, y el porqué, el oficial Mark Dial, quien disparó, no está colaborando con el proceso. De hecho, la suspensión viene luego de que el uniformado no haya querido cooperar.

“Tomé la determinación de la suspensión con intento de despido por violaciones administrativas al procedimiento reglamentario de la Policía. Esto implica insubordinación, no seguir órdenes de un superior, no implementar el código de la uniformada y no colaborar con otros departamentos”, destacó Outlaw.

Describió el hecho como “una tragedia” y que no estará visitando a los familiares del fallecido debido a que existe la intención de demandar a la Policía. “No visitamos a todas las familias de las víctimas y estoy segura de que esta familia quiere hablar conmigo, pero entendemos que hay una demanda y no creo que sea el momento indicado de hacerlo hasta tanto se resuelva a la investigación”, apuntó.

Outlaw recalcó que la información errónea provista con antelación pudo rectificarse cuando “nos dimos cuenta de la errata”. “Nuestra intención es no manchar la investigación que está manejando el fiscal de distrito y ser lo más transparentes posibles en todo esto. Es como dije antes pareciera que damos 50 pasos adelante y cosas así ocurren y damos 100 hacia atrás. Nosotros cometemos errores, como todos, y por eso es importante dar a conocer la verdad en el momento en el que tengamos todo completado”.

El alcalde Jim Kenney estuvo presente en la conferencia de prensa, pero se limitó a decir que el suceso era “una tragedia” y que su corazón está con los familiares de la víctima. Citó la misma frase que Outlaw de que no habría más comentarios debido a que se trataba de una investigación en curso.

El hecho de sangre tuvo lugar el pasado 14 de agosto en Willard Street en el sector de Kensington, tras, presuntamente, una persecución.

El martes, el abogado de la familia del perecido, identificado como Eddie irizarry Jr., dio a conocer imágenes de vigilancia de una cámara Ring que captó el momento en el que los patrulleros intervienen con el boricua y en cuestión de segundos el oficial Mark Dial abre fuego en seis ocasiones matándolo.

Un organismo ciudadano de Filadelfia, que sopesa las acciones policiales conocida como Citizens Police Oversight Commission, urgió el despido del oficial que disparó mortalmente contra el puertorriqueño Eddie Irizarry Jr. en medio de una parada de tránsito.