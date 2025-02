Despidos de Trump afectan los programas de seguridad de los bomberos

WASHINGTON DC — Hasta el sábado, Patrick Montague investigaba las muertes de bomberos para el gobierno federal.

Montague, de 46 años y oriundo de Kentucky, tiene una combinación poco común de habilidades y experiencia (formación académica, conocimientos técnicos y 26 años de experiencia combatiendo incendios) que lo convertían en un candidato ideal para el pequeño Programa de Prevención e Investigación de Muertes de Bomberos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional.

En casi dos años en el puesto, dijo, los supervisores lo habían elogiado repetidamente por su trabajo.

Pero eso no es lo que consideró el gobierno de Trump cuando lo despidió abruptamente —junto con miles de otros empleados del Departamento de Salud y Servicios Humanos— el sábado por la noche. En una carta formal, Montague recibió la información de que era vulnerable a ser despedido porque aún no había completado un período de prueba de dos años y porque "su desempeño no ha sido adecuado para justificar un empleo adicional".

Tres de las cinco personas en su programa, que fue creado por el Congreso para disminuir el riesgo de que los bomberos mueran en el cumplimiento del deber, fueron despedidas de manera similar, dijo.

El multimillonario Elon Musk, un asesor temporal de la Casa Blanca que trabaja a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), ha cumplido la promesa del presidente Donald Trump de "drenar el pantano" en Washington recortando los programas federales y despidiendo a miles de empleados del gobierno.

Pero Montague, que vive en el área metropolitana de Louisville, difícilmente califica como un burócrata del "estado profundo" decidido a frustrar la agenda de Trump desde las entrañas de la capital de la nación.

"No creo que el presidente de Estados Unidos o Bobby Kennedy sepan siquiera que existimos", dijo sobre el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. "La mayoría de la gente estaría de acuerdo en que hay un desperdicio que se podría recortar, pero creo que hay mejores formas de hacerlo que a costa de la gente", centrado en la seguridad de los primeros intervinientes.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondió a una lista de preguntas enviadas por NBC News, incluyendo si Kennedy cree que la seguridad de los bomberos es una prioridad baja para los contribuyentes y si los riesgos para los bomberos se han reducido lo suficiente como para que ya no requieran tanto estudio.

Para algunas agencias y unidades dentro de las agencias, en todo el gobierno federal y el país, el despido de una gran parte de la fuerza laboral podría hacer imposible llevar a cabo su misión.

Louis Lago, un ex jefe de batallón del Departamento de Bomberos de Baltimore que trabajó en la misma unidad de investigación de fatalidades que Montague, dijo que teme por sus hijos y otros bomberos.

"Mi preocupación es que el programa se disuelva, y tengo dos hijos en el trabajo", dijo Lago, que trabajaba en la unidad desde Myrtle Beach, Carolina del Sur. "Creo que esto tiene un gran beneficio para la seguridad y el bienestar del servicio de bomberos".

Dijo que esa opinión proviene en parte de la experiencia de usar los informes de la agencia cuando dirigió las operaciones de buceo. Durante una misión de recuperación, un buzo de seguridad no pudo localizar a otro que estaba atrapado. Pero un segundo buzo de seguridad encontró al atrapado y lo rescató. El uso de dos buzos de seguridad en lugar de uno fue un método que Lago aprendió de los informes de la FFFIPP, dijo.

Ahora, con solo dos de los cinco investigadores todavía trabajando, él y otras personas familiarizadas con el programa dicen que podría no sobrevivir.

"Si despiden a suficientes personas, no podrán funcionar", dijo Micah Niemeier-Walsh, delegado jefe de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno Local 3840 en Cincinnati. "Simplemente están atacando a los demás con un hacha. No tienen en absoluto en cuenta a quiénes afectan".

"Programas como el Programa de Prevención e Investigación de Muertes de Bomberos son una inversión en seguridad pública", dijo Edward Kelly, presidente general de la IAFF. "Las lecciones aprendidas a través de las investigaciones de muertes en el cumplimiento del deber ayudan a prevenir incidentes futuros y salvar vidas estadounidenses. Tenemos esperanza y confianza en que el gobierno de Trump priorizará estos programas críticos, porque cuando los bomberos están más seguros, también lo están las personas que juramos proteger".

El programa de muertes no fue el único enfocado en los bomberos afectado por despidos dentro de NIOSH en la última semana. Los trabajadores federales que mantienen el Registro Nacional de Bomberos para el Cáncer, que recopila información proporcionada voluntariamente para rastrear y combatir las muertes por cáncer entre los bomberos, también fueron despedidos, según los funcionarios del sindicato.

El registro fue creado por una medida que Trump convirtió en ley en julio de 2018. Fue aprobada por ambas cámaras del Congreso por unanimidad. El verano pasado, en la Convención Nacional Republicana, Trump dirigió un momento de silencio por Corey Comperatore, un bombero que murió durante un intento fallido de acabar con su vida. Trump llevó la chaqueta de Comperatore a su acto inaugural en enero, y ha elogiado a menudo a los bomberos.

La disonancia entre los elogios de Trump a los bomberos es parte de la razón por la que los despidos han dejado a los defensores de la seguridad contra incendios, a los trabajadores y a los sindicatos de empleados rascándose la cabeza.

"Ciertamente pensé que eso influiría en algunas de las decisiones que se tomaron", dijo Lago. El aviso de despido que recibió del gobierno, que lo acusó de no hacer un trabajo adecuado, le dolió a pesar de que estaba en desacuerdo con sus propias evaluaciones de desempeño estelares, agregó. NBC News no vio sus evaluaciones ni las de Montague.

"No podía entender dónde podían mentir descaradamente en un documento oficial sobre un problema de desempeño", dijo.

