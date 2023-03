DeSantis sobre posible acusación a Trump: “no tengo interés en involucrarme en un circo fabricado”

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dijo el lunes que se mantendrá al margen del "circo fabricado" que, a su juicio, representa el caso contra el expresidente estadounidense Donald Trump por el supuesto pago de dinero para silenciar a la actriz de cine porno Stormy Daniels.

DeSantis, del que se espera que se postule para representar a los republicanos en las elecciones de 2024, lo cual implicaría ser rival de Trump, su antiguo mentor, dijo durante una conferencia de prensa que se está tratando de "hacer un espectáculo político" en este caso que involucra a Trump, el cual ha advertido a sus seguidores que será detenido este martes y los ha instado a protestar por ello.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

"No tengo ningún interés en involucrarme en un circo fabricado", señaló.

"No sé lo que implica pagarle dinero a una estrella porno para asegurar el silencio sobre algún tipo de supuesta aventura, pero no puedo hablar de eso", dijo DeSantis.

El gobernador se hizo eco de los rumores difundidos desde el entorno de Trump que hablan de que el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, habría recibido más de $1 millón por parte de un comité de acción política que obtuvo fondos del multimillonario George Soros, que es donante demócrata.

Respecto a su papel en una supuesta extradición en el caso de que Trump tuviera que ser traslado a Nueva York desde la que es su residencia permanente en Palm Beach, ciudad del sur de Florida, sostuvo que no está al tanto de la situación.

DeSantis dijo además que hay fiscales supuestamente financiados por Soros, sin dar detalles.

Trump acusó el pasado domingo a su sucesor, Joe Biden, de estar implicado en la investigación en marcha desde hace 5 años por el supuesto pago de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels presuntamente a cambio de su silencio sobre una relación sexual durante la campaña electoral que lo acabó llevando a la Casa Blanca en 2017 .

The New York Times informó este fin de semana que se espera que el jurado encargado de este caso vote pronto si decide o no imputar a Trump.

Según el rotativo, este lunes podría escucharse el testimonio del abogado Robert J. Costello, que aparecería a petición de la defensa para tratar de socavar la credibilidad del que está llamado a ser el principal testigo de la Fiscalía, el exabogado de Trump Michael Cohe.

Durante la conferencia de prensa, DeSantis aprovechó para mostrar su oposición al uso de la moneda digital en Florida, ya que como aseguró se trata de una iniciativa incluida en la agenda del gobierno de Joe Biden con carácter de "ideología política", por lo que pidió a la legislatura de Florida que prohíba su uso en ese estado.