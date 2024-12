Mujer que acusa a Jay-Z y Sean “Diddy” Combs de agresión sexual reconoce inconsistencias en su relato

Una mujer que acusó a los raperos Jay-Z y Sean “Diddy” Combs de agredirla sexualmente cuando tenía 13 años en una fiesta posterior a una entrega de premios ha reconocido ciertas inconsistencias en su relato, mientras que su abogado dijo que continuará investigando sus afirmaciones.

La mujer, cuyo nombre no se ha revelado, describió cómo la llevaron desde Rochester, Nueva York, hasta la ciudad de Nueva York para los MTV Video Music Awards en 2000 y contó que después el chofer de Combs le ofreció llevarla a una fiesta posterior, informó NBC News el viernes. Ella afirmó que habló con los músicos Benji Madden y su hermano en la fiesta, y que su padre la recogió después de la presunta agresión.

Pero un representante de los Madden confirmó a NBC que estaban de gira por la región centro-norte de Estados Unidos durante los VMAs, y su padre dijo que no recuerda el viaje de regreso de más de cinco horas. El amigo de la mujer que supuestamente la llevó a los premios ha fallecido, añadió la televisora.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

En un primer momento, la mujer demandó a Combs alegando que fue violada en una fiesta posterior, pero el domingo modificó la demanda para incluir una nueva acusación de que Jay-Z, cuyo nombre legal es Shawn Carter, también estaba en la fiesta y participó en la agresión sexual.

Jay-Z indicó en un comunicado que el artículo demuestra que Tony Buzbee, un abogado especialista en lesiones en Houston, presentó una denuncia falsa contra él por dinero y fama.

“Este incidente no ocurrió y, sin embargo, lo presentó en el tribunal y lo reafirmó en la prensa”, apuntó. “La verdadera justicia está llegando. Luchamos DESDE la victoria, no POR la victoria. Esto terminó antes de comenzar”.

Buzbee dijo a The Associated en un correo electrónico que si alguien plantea un nuevo problema que no existía anteriormente, el trabajo de su equipo legal es continuar recopilando hechos y pruebas.

El abogado de Jay-Z, Alex Spiro, pidió al tribunal que desestimara el caso, diciendo en un comunicado: “Es sorprendente que un abogado no solo presente una queja tan seria sin una investigación adecuada, sino que empeore las cosas al seguir difundiendo esta historia falsa en la prensa”.

La mujer admitió haber cometido “algunos errores” al recordar esa noche, pero dijo que mantiene sus acusaciones.

La superestrella del hip hop Sean "Diddy" Combs fue arrestado el lunes por la noche después de que un gran jurado federal lo acusara de una serie de cargos que incluyen crimen organizado, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución.

El litigio forma parte de una ola de demandas por agresión sexual contra Combs mientras el magnate del hip-hop permanece detenido en Nueva York a la espera de juicio por cargos federales de tráfico sexual.

La mujer no identificada dijo que cuando estaba en la limusina le pidieron que firmara un documento de confidencialidad. Una vez en la fiesta, según la demanda, tomó una bebida que la hizo sentirse “mareada y aturdida” y entró en una habitación para acostarse.

De acuerdo con su relato, Combs y Jay-Z irrumpieron en la habitación, junto con otra celebridad no identificada, y la violaron. La mujer dijo que finalmente escapó de la habitación y de la casa y llamó a un taxi desde una gasolinera cercana.

Jay-Z, rapero, productor y magnate musical ganador de 24 premios Grammy, demandó de forma anónima a Buzbee el mes pasado, alegando que intentaba chantajearlo amenazando con hacer pública la acusación de violación si no accedía a un acuerdo legal. Jay-Z dijo que Buzbee envió una carta a su abogado que parecía buscar un acuerdo, lo cual tuvo el “efecto contrario” en él.

Buzbee dijo anteriormente que la idea de que estaba tratando de chantajear a Jay-Z es “estúpida y risible” y que su carta simplemente buscaba una mediación confidencial en el litigio. En una conferencia de prensa en octubre anunció que representa a unas 120 personas, hombres y mujeres, que acusan de conducta sexual indebida a Combs.

Su despacho, que ha abierto una línea telefónica gratuita para los denunciantes, comenzó a presentar una ola de demandas contra el magnate del hip-hop unas semanas después.

La Fiscalía le confiscó varias notas a mano al rapero, quien está detenido en una cárcel de Nueva York por cargos de tráfico sexual. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Un tribunal negó la libertad bajo fianza a Combs por tercera vez el mes pasado, que se declaró inocente de las acusaciones de haber coaccionado y abusado de mujeres durante años y enfrenta juicio en mayo.

Los abogados de Combs no respondieron de inmediato a los correos electrónicos pidiendo comentarios.

Jay-Z y Combs forman parte de una generación de titanes del hip-hop que saltaron a la fama en la década de los 2000, convirtiéndose en empresarios y en dos de los raperos más ricos del mundo. A principios de este año, Forbes estimó el patrimonio neto de Jay-Z en $2,500 millones de dólares.

Han colaborado a lo largo de los años; Jay-Z apareció en el álbum debut de Combs, “No Way Out”, y Combs lo hizo en el segundo disco de Jay-Z, “In My Lifetime, Vol. 1".

Aunque a menudo fueron fotografiados juntos en eventos, también han sido competidores en los negocios. Diddy lanzó su sello discográfico, Bad Boy Records, más o menos al mismo tiempo que Jay-Z la suya, Roc-A-Fella.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.