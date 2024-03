“Cuando hay días difíciles, el café ayuda”: fotos virales muestran SUV volcado en autoservicio de Dunkin’

"Cuando hay días difíciles, el café ayuda".

Ese fue el simple mensaje que la policía de Londonderry, New Hampshire, compartió en su página de Facebook el miércoles después de que una camioneta se volcó de costado en un Dunkin'.

Nadie resultó herido en el accidente del miércoles por la mañana en la gasolinera All Town, dijo el departamento.

El departamento de bomberos de Londonderry le dijo a The Eagle-Tribune que el incidente ocurrió alrededor de las 7:30 a.m. El conductor fue revisado en el lugar pero no requirió atención médica.

Los comentarios (más de 200 en total) no se hicieron esperar en las peculiares fotos, haciendo bromas a expensas del conductor.

"El drive thru no es lo suficientemente grande", comentó Carlos Gómez.

Otros se preguntaron cómo pudo haber ocurrido el extraño accidente en espacios tan reducidos.

"¿Como rayos?" dijo Jackie Keating.

"Ay, ¿cómo rayos terminó así?" añadió Johanne Petterson Tournas.

"Alguien tuvo que haber visto esto y puede informarnos… No puedo imaginar cómo sucedió esto", dijo Joelene Arnold.}

Tamara Jo, una de las que comentó la publicación dijo que cree haber visto quién tuvo la culpa: un poste amarillo que sobresale del suelo y que parece que el vehículo podría haber chocado, obligándolo a volcarse de costado.

Al parecer tenía razón, ya que los bomberos le dijeron a The Eagle-Tribune que la camioneta aparentemente chocó contra una tubería metálica llena de concreto y se volcó.

Para todos los demás que necesitaron su dosis de cafeína el miércoles, el servicio en el autoservicio de Dunkin' solo se interrumpió temporalmente mientras se retiraba el vehículo.