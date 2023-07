Migrante de 9 años muere repentinamente poco después de cruzar la frontera

MESA, Arizona - Un niño migrante de 9 años murió después de sufrir complicaciones médicas tras cruzar la frontera de México a Arizona a principios de este mes.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), una mujer migrante llamó al 911 aproximadamente a las 9:40 p.m. el 15 de junio para reportar que su hijo estaba teniendo convulsiones. Con la ayuda de las coordenadas de un GPS, la Unidad Aérea de la Guardia Nacional localizó a la mujer y sus dos hijos después de las 10:00 p.m.

Debido al terreno, los agentes de la CBP de Nogales y los médicos del Departamento de Bomberos de Tubac tardaron unos 15 minutos más en llegar a pie hasta donde se encontraba la familia.

Un agente de la CBP llegó en un vehículo todoterreno y llevó al niño a una ambulancia para trasladarlo a un hospital en Sahuarita, Arizona. Un día después, el menor fue trasladado en avión al Banner Desert Medical Center en Mesa, donde los médicos le diagnosticaron una falla multiorgánica y lo colocaron en soporte vital.

Según la CBP, la mujer dijo a los agentes que había cruzado la frontera alrededor de las 2:30 a.m., aproximadamente 19 horas antes de que su hijo comenzara a experimentar complicaciones. Ella dijo que su hijo no tenía complicaciones de salud previas y creía que el calor le afectó, y añadió que no habían bebido agua durante aproximadamente una hora y media.

El niño murió el día después de ser trasladado a Mesa el 17 de junio. CBP informó que el caso sigue bajo investigación.