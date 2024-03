Corte Suprema se inclina en contra de limitar los contactos de la administración de Biden con las redes sociales

WASHINGTON - La mayoría de los jueces de la Corte Suprema se mostraron muy escépticos el lunes sobre las afirmaciones de que la administración Biden cruzó la línea de la persuasión a la coerción cuando ordenó a las plataformas de redes sociales que eliminaran el contenido problemático.

Lo que está en juego es una orden judicial impuesta por un juez federal, actualmente en suspenso, que limitaría los contactos entre funcionarios gubernamentales y empresas de redes sociales sobre una amplia variedad de temas.

Durante los argumentos orales, jueces de todo el espectro ideológico cuestionaron si la conducta de los funcionarios del gobierno era ilegal y si los demandantes que entablaron la demanda podían siquiera demostrar que habían sido perjudicados directamente.

Entre las cuestiones planteadas estuvo la falta de pruebas de que los funcionarios del gobierno amenazaran con medidas punitivas si las empresas de redes sociales no cooperaban.

El caso fue uno de los dos que conoció el tribunal el lunes sobre la práctica conocida como “jawboning”, en la que el gobierno se apoya en partes privadas para que hagan lo que quiere, a veces con la amenaza implícita de consecuencias adversas si no se cumplen las demandas.

Quienes cuestionan las acciones del gobierno dicen que en cada caso hubo una violación de la Primera Enmienda de la Constitución, que protege los derechos de libertad de expresión.

El segundo caso involucra acusaciones de que un funcionario del estado de Nueva York presionó inapropiadamente a las empresas para que pusieran fin a sus vínculos con la Asociación Nacional del Rifle, el principal grupo de derechos de armas.

En el caso de las redes sociales, los fiscales generales republicanos de Luisiana y Missouri, junto con cinco usuarios de las redes sociales, presentaron la demanda subyacente alegando que los funcionarios del gobierno estadounidense fueron demasiado lejos al presionar a las plataformas para que moderaran el contenido.

Los demandantes individuales incluyen a los opositores al bloqueo de Covid y a Jim Hoft, propietario del sitio web de derecha Gateway Pundit.

La demanda hace varios reclamos relacionados con actividades que ocurrieron en 2020 y antes, incluidos los esfuerzos para disuadir la difusión de información falsa sobre Covid y las elecciones presidenciales.

Donald Trump era presidente en ese momento, pero el fallo del tribunal de distrito se centró en las acciones tomadas por el gobierno después de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo en enero de 2021.

Varios jueces cuestionaron si la naturaleza de las comunicaciones era problemática, y la jueza liberal Elena Kagan señaló que los funcionarios a veces tienen comunicaciones tensas con los periodistas.

"Esto sucede literalmente miles de veces al día en el gobierno federal", afirmó.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, un conservador, señaló de manera similar que el gobierno federal "no es monolítico", lo que significa que una queja de un departamento no es necesariamente una señal de que otra agencia tomaría medidas si un puesto no fuera eliminado.

"Eso tiene que diluir significativamente el concepto de coerción, ¿no?" él dijo.

La jueza Amy Coney Barrett, otra conservadora, indicó que el argumento del Procurador General de Luisiana, Benjamín Aguiñaga, de que el mero estímulo por parte del gobierno podría constituir una conducta ilegal "arrastraría una enorme cantidad" de actividades rutinarias.

El juez liberal Ketanji Brown Jackson preguntó a Aguiñaga si, según su interpretación de la ley, podría ser ilegal que el gobierno pidiera a las plataformas de redes sociales que eliminaran una publicación viral que animaba a los adolescentes a saltar por las ventanas.

"¿Es su opinión que las autoridades gubernamentales no podrían declarar esas circunstancias como una emergencia pública y alentar a las plataformas de redes sociales a eliminar la información que está instigando este problema?" ella dijo.

Aguiñaga dijo que la conducta del gobierno podría cruzar la línea si fuera más allá de expresar preocupaciones sobre el contenido y luego solicitara que se eliminaran las publicaciones.

El juez conservador Brett Kavanaugh también se mostró escéptico ante los argumentos de los demandantes de que se trataba de coerción.

“¿Qué se hace con el hecho de que las plataformas le dicen no todo el tiempo al gobierno?” él dijo.

El juez que pareció más comprensivo con los demandantes fue el conservador Samuel Alito.

La evidencia mostró que funcionarios de la Casa Blanca y otros sugirieron que estaban en el "mismo equipo" que las empresas de redes sociales, exigieron respuestas y "los maldijeron" cuando no obtuvieron las respuestas que querían, dijo Alito.

"Hay un acoso constante a Facebook y a algunas otras plataformas", añadió.

Alito también se refirió a los periodistas en la sala del tribunal.

“No puedo imaginar que los funcionarios federales adopten ese enfoque ante los representantes de los medios impresos allí. Si les hicieras eso, ¿cuál crees que sería la reacción? él dijo.

En julio, el juez de distrito estadounidense Terry Doughty, con sede en Luisiana, prohibió a los funcionarios “comunicarse de cualquier tipo con empresas de redes sociales que insten, alienten, presionen o induzcan de cualquier manera la eliminación, eliminación, supresión o reducción de contenido que contenga libertad de expresión protegida”. .”

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, redujo el alcance de la orden judicial de Doughty.

Pero el tribunal de apelaciones aún exigió a la Casa Blanca, el FBI y los altos funcionarios de salud que no “coaccionen ni alienten significativamente” a las empresas de redes sociales a eliminar contenido que la administración Biden considerara información errónea.

Cuando aceptó escuchar el caso, en octubre la Corte Suprema bloqueó el fallo del tribunal de apelaciones, y tres jueces conservadores (Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch) señalaron que no estaban de acuerdo con esa decisión.

En el caso de la NRA, el grupo defensor de los derechos de las armas afirma que sus derechos de libertad de expresión fueron violados por las acciones de Maria Vullo, entonces superintendente del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York.

Con base en las preguntas formuladas durante esos argumentos orales, el tribunal podría determinar que Vullo presionó de manera inapropiada a las compañías de seguros para que pusieran fin a sus relaciones comerciales con la NRA.

La oficina de Vullo había estado investigando las compañías de seguros con las que había trabajado la NRA para brindar cobertura a sus miembros.

La NRA alegó que Vullo, en reuniones con compañías de seguros, hizo “amenazas clandestinas de que dejaran de prestar servicios a la NRA”.

Hablando después del tiroteo en la escuela de 2018 en Parkland, Florida, en el que murieron 17 personas, Vullo también instó a las compañías de seguros y a los bancos a reconsiderar cualquier relación que tuvieran con grupos afiliados a los derechos de las armas.

Alito indicó que la única diferencia entre los dos casos es que Vullo no fue lo suficientemente sutil en sus interacciones con las empresas.

"¿Eso significa que realmente los funcionarios de Nueva York podrían haber logrado lo que querían si no lo hubieran hecho de manera tan torpe?" preguntó.

Otra distinción clave entre los dos casos es que la administración Biden, si bien defendió su propia conducta en los casos de redes sociales, presentó un escrito respaldando principalmente a la NRA en el otro caso, diciendo que había hecho una acusación plausible sobre la libertad de expresión.

El abogado del Departamento de Justicia, Ephraim McDowell, dijo a los jueces que en el caso de la NRA había una "amenaza coercitiva específica" que no estaba presente en el caso de las redes sociales.

La NRA está apelando un fallo de 2022 del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos con sede en Nueva York, que dijo que las acciones de Vullo no constituían una conducta ilegal.

Vullo argumentó en su defensa que parte de su trabajo era advertir a las empresas sobre el “riesgo reputacional” de hacer negocios con la NRA.

El caso atrajo atención adicional después de que la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que a menudo respalda causas liberales, firmara para representar a la NRA.

La ACLU dijo que, si bien no está de acuerdo con las posiciones de la NRA, defendería el derecho a hablar del grupo que defiende los derechos de las armas.