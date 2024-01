Le amputaron las piernas tras un accidente y regresó al hospital para agradecer a quienes le salvaron la vida

Un joven de 21 años que sobrevivió a un accidente automovilístico en el condado de Orange, en California, hace dos años, regresó al hospital el jueves para compartir su gratitud con el equipo que le salvó la vida.

Jackson Gutiérrez tuvo un emotivo reencuentro con los profesionales médicos del Providence Mission Hospital en Mission Viejo tras compartir su agradecimiento por ayudarlo a sobrevivir. Ahora, usando prótesis para las piernas, Gutiérrez entró al hospital entre aplausos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

"Estoy aquí simplemente para expresar mi gratitud y agradecer a todas las personas que me han realizado las cirugías que me salvaron la vida", dijo a nuestra cadena hermana NBC4.

Gutiérrez sufrió un accidente automovilístico en Newport Coast Drive, en diciembre de 2021, que casi le cuesta la vida. Los socorristas pudieron liberarlo del vehículo, pero el incidente le costó ambas piernas.

"Como resultado del accidente, me amputaron ambas piernas por encima de la rodilla", relató Gutiérrez. "Tuve quemaduras graves de segundo y tercer grado. Tuve una lesión cerebral traumática. Además, algunos huesos rotos. La lista sigue y sigue", indicó.

El sobreviviente del accidente dijo que pasó por una intensa fisioterapia hasta que aprendió a caminar nuevamente. Mientras continúa su camino hacia la recuperación, estudia psicología en la Universidad Texas A&M con la esperanza de conectarse con otras personas que han tenido experiencias similares.

"Me gustaría ser esa fuerza motivadora para algunas personas", dijo.

Mientras tanto, recuerda el accidente como un momento crucial en su vida que le dio claridad.

"Me ha dado un nuevo sentido de propósito y de qué camino tomar en la vida", dijo Gutiérrez. "Creo que antes estaba en una época incierta y realmente no tenía una dirección, no sabía realmente hacia dónde iba o qué iba a hacer", concluyó.