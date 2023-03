El día de los impuestos se acerca rápidamente. La fecha límite para presentar una declaración de impuestos federal para la mayoría de los estadounidenses es poco más de dos semanas, el martes 18 de abril.

Esto es lo que las personas que presentan declaraciones tardías deben saber, según Kate Dore de CNBC, reportera de finanzas personales y planificadora financiera certificada.

1. ES POSIBLE QUE PUEDAS OBTENER AYUDA GRATUITA PARA PREPARAR TU DECLARACIÓN

Ciertos contribuyentes pueden aprovechar los recursos gratuitos al presentar una declaración.

Por ejemplo, el programa Free File del IRS ofrece preparación de impuestos guiada y gratuita en línea. El programa, entregado a través de una asociación público-privada, está disponible para contribuyentes con un ingreso bruto ajustado anual de $73,000 o menos en 2022.

Free File está disponible para el 70% de los contribuyentes, pero pocos lo usan y, sin darse cuenta, pueden pagar para presentar una declaración.

2. TU REEMBOLSO DE IMPUESTOS PUEDE SER MENOR ESTE AÑO

El IRS había emitido 54 millones de reembolsos hasta el 17 de marzo. Alrededor del 75% de las declaraciones de impuestos procesadas han recibido un reembolso.

El reembolso promedio fue de $2,933, en comparación con $3,305 en el mismo punto del año pasado. La reducción está vinculada a la ayuda vencida de la era de la pandemia, como el crédito fiscal por hijos aumentado y los pagos del crédito fiscal por ingreso del trabajo, por ejemplo.

3. LOS ERRORES COMUNES PUEDEN HACERTE TROPEZAR

Los errores comunes en una declaración de impuestos pueden retrasar el procesamiento de la declaración o el reembolso que se le debe.

Entre los más grandes: formularios de impuestos faltantes.

Eso podría ocurrir, por ejemplo, si es un trabajador de la economía informal que recibió un formulario 1099 pero no declaró esos ingresos en su declaración de impuestos. O tal vez no declaró los ingresos por inversiones porque no recibió una copia de su formulario por correo, aunque es probable que esté disponible en línea.

Sin embargo, el IRS recibe copias de esos formularios de impuestos y sabe si falta esa información en su declaración.

Por Jacqueline Mata y Antonio José Vielma.

Otros errores comunes incluyen la ortografía o los dígitos incorrectos de su nombre, fecha de nacimiento, número de Seguro Social o información de cuenta bancaria y número de ruta.

No presentar la declaración electrónicamente y no solicitar el depósito directo también puede retrasar su reembolso de impuestos.

4. PUEDES OBTNER UNA EXTENSIÓN PARA PRESENTAR, PERO NO PARA PAGAR

Los contribuyentes pueden solicitar una prórroga de seis meses para presentar su declaración federal.

Esto podría tener sentido si te falta un formulario de impuestos, por ejemplo. Los contribuyentes pueden solicitar una extensión de forma gratuita en línea a través de Free File del IRS, independientemente de sus ingresos.

El truco: no puedes obtener una extensión para pagar su factura de impuestos federales. Debes pagar esa factura antes de la fecha límite del 18 de abril. Puede estimar esa factura siguiendo el proceso en el software de impuestos y utilizando estimaciones para los formularios faltantes.

Otra advertencia: los contribuyentes que soliciten una prórroga federal deben solicitar una por separado para su declaración de impuestos estatal.

5. HAY SANCIONES POR NO PRESENTAR Y NO PAGAR

El IRS impone multas financieras por no presentar una declaración y por no pagar sus impuestos.

La no presentación de una declaración resulta en una multa del 5% de su saldo impago por mes o parte de un mes, hasta un 25%, más intereses, que actualmente es de 7%.

No pagar una factura de impuestos resulta en una multa menor del 0.5 % de su saldo impago por mes o parte de un mes, hasta un 25%, más intereses.

Si no puede cubrir su saldo total, puede solicitar un acuerdo de pago a plazos, un plan de pago mensual a largo plazo.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Greg Iacurci para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.