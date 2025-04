“Chick-fil-A me salvó la vida”: cómo este plato de la cadena ayudó a un hombre a perder 132 libras

Cuando Tom Carroll se pesó en 2023, el número que apareció en la báscula lo alarmó de inmediato: 360 libras. Era la primera vez que se pesaba desde el otoño de 2019 y lo más que ha pesado en su vida.

Estar sobrepeso no era nuevo para Carroll, de 32 años, que ya había sido advertido sobre su aumento en anteriores visitas al médico. También sufría de dolores en el pecho que le asustaban.

"Era horrible" dijo Carroll en una entrevista con TODAY. "Subir y bajar escaleras era un problema. … Sentarme en un avión y ponerme el cinturón de seguridad era todo un reto. Encontrar ropa que te quedara bien y sentirte bien cuando te vestías no era divertido."

Subirse a la báscula este 3 de julio fue suficiente para decidir que tenía que hacer un cambio.

"Así que desde ese día me decidí: Me iba a poner sano," explicó Carroll.

Su camino hacia la pérdida de peso empezó como el de muchos, con pequeños cambios en su dieta: dejando de comer comida rápida por la noche, dejando de picar tanto y eliminando las bebidas como sodas.

Pero, como ocurre con muchas dietas, le costaba mantener la constancia y volvía a hábitos alimentarios poco saludables tras semanas de progreso.

"Había progresos y luego no los había. La dieta era copacética de lunes a jueves, pero llegaba el viernes y empezaban a fluir las cervezas," dijo Carroll.

No fue hasta finales de 2023 que Carroll encontró una estrategia que le funcionó y que dice que le ayudó a perder más de 100 libras: comer ensalada de Chick-fil-A todos los días.

Spicy Southwest Salad de Chick-fil-A: la clave de la increíble pérdida de peso de Carroll

Tiene 680 calorías, 49 gramos de grasa, 27 carbohidratos y 33 gramos de proteína y se llama el Spicy Southwest Salad.

La ensalada, que Carroll comería todos los días, contiene rebanadas de pollo picante a la parrilla, verduras mixtas, tomates uva, una mezcla de quesos Monterey Jack y Cheddar, y una sabrosa combinación de maíz asado, frijoles negros, chiles poblanos y pimientos rojos.

"Cada dos días, conducía cuatro millas hasta Chick-fil-A, en South Attleboro, y compraba dos ensaladas cada vez. Me comía una ensalada para la comida que fuera y guardaba la segunda en la nevera para el día siguiente," Carroll dijo en un ensayo que escribió llamado "Chick-fil-A me salvó la vida".

Frecuentar la cadena de comida rápida con su esposa, Morgan, y pedir de vez en cuando una ensalada, no era algo extraño para Carroll, pero lo que le funcionó esta vez fue la decisión de empezar a incorporarla a su dieta diaria.

"Los números de la báscula iban en la dirección correcta, los pantalones me quedaban mejor y me encantaba mi ensalada picante del suroeste de cada día," escribió Carroll.

Le gustaron tanto los resultados y la ensalada que incluso empezó a intentar hacer su propia versión con ingredientes comprados en la tienda todas las noches para cenar.

Además de su rutina diaria de ensaladas, Carroll también dejó de beber sodas y bebidas deportivas y empezó a hacer ejercicio en el gimnasio.

Pero dice en su ensayo que fue la cadena de comida rápida lo que le cambió la vida, incluyendo los empleados de Chick-fil-A en su restaurante local que rápidamente se convirtieron en rostros familiares.

"No sólo me apoyaban mis seres queridos, sino también el grupo de trabajadores del Chick-fil-A de South Attleboro. Fue una sensación increíble," Carroll cuenta.

Dio las gracias en particular a una empleada de su Chick-fil-A local llamada Silvia, escribiendo que su positividad "significaba realmente el mundo" para él.

Pesando 132 libras menos, sigue comiendo sus ensaladas de Chick-fil-A

En julio de 2024, después de comer Chick-fil-A todos los días durante un año, así como una rutina regular de ejercicios una dosis baja de medicamentos diarios para la presión arterial, pesaba 228 libras.

Una disminución de 132 libras con respecto a la cifra de 360 libras que vio en la báscula en 2023.

"Chick-fil-A me salvó la vida y estoy deseando ser un cliente fiel durante muchos años. Sé que esta dieta me funciona, y no puedo esperar a que sigan pasando los años", dijo.

Carroll, que sigue comiendo la ensalada todos los días para el almuerzo, variando su comida para la cena, espera que compartir su historia ayude a inspirar a otras personas que también desean perder peso.

"Si este ensayo ha ayudado a una sola persona, ya sea una persona de treinta y pocos años como yo o una madre de tres hijos que quiere recuperar la salud, entonces he hecho mi trabajo," escribió.