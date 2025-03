¿Qué significa ser censurado? Lo que se sabe tras la votación del Congreso contra AI Green

Luego de que una interrupción durante el primer discurso del presidente Donald Trump ante una sesión conjunta del Congreso desde que tomó posesión para su segundo mandato provocara la expulsión de un representante, los miembros de la Cámara de Representantes se reunieron para una votación de censura.

El congresista Al Green, que actualmente cumple su undécimo mandato en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el noveno distrito congresional de Texas, fue censurado tras una votación de 224-198 realizada tanto por republicanos como por 10 demócratas.

Green fue expulsado durante el mensaje de Trump el martes por la noche después de que se levantara en señal de protesta mientras el presidente hablaba del "mandato" que los votantes le otorgaron durante las elecciones presidenciales de noviembre.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que se sentó detrás de Trump durante su discurso, advirtió repetidamente a Green que cesara las interrupciones.

"Se ordena a los miembros que defiendan y mantengan el decoro en la Cámara, y que cesen cualquier otra interrupción. Esa es su advertencia", dijo Johnson durante la protesta.

Sin embargo, Green, que dice no arrepentirse de su decisión de pronunciarse, ignoró las advertencias mientras seguía hablando con su bastón en alto. Su arrebato acabó provocando su expulsión.

"El presidente estaba diciendo que tenía un mandato, y yo estaba dejando claro que no tiene ningún mandato para recortar Medicaid", dijo Green a The Associated Press.

Esto es lo que hay que saber sobre la censura de Green y lo que significa en el Congreso.

¿Qué es una moción de censura en el Congreso?

La censura en el Congreso es una manera formal de que la Cámara manifieste su desaprobación y sancione a un miembro por su conducta. La resolución, que a veces se denomina como una condena o denuncia, debe aprobarse por mayoría de votos.

La Constitución de EEUU establece que cada Cámara del Congreso puede determinar las reglas de sus procedimientos, castigar a sus miembros por conducta desordenada y, con la aprobación de dos tercios, expulsar a un miembro.

Sin embargo, el término "censura" no se menciona exclusivamente en la Constitución.

¿Qué ocurre cuando se censura a un miembro del Congreso?

Una vez obtenida la mayoría de votos, el miembro censurado debe permanecer de pie en el "pozo de la Cámara" mientras el presidente de la Cámara de Representantes lee en voz alta la resolución de censura y su preámbulo como forma de reprimenda pública.

El "pozo de la Cámara" se encuentra en el centro del salón de la Cámara de Representantes, enfrente de de la tribuna del presidente de la Cámara de Representantes.

El voto de censura no destituye al miembro de su cargo.

¿Se ha censurado antes a algún miembro de la Cámara de Representantes?

Green no es el primer miembro de la Cámara de Representantes censurado por su conducta. Un total de 27 miembros han sido censurados anteriormente, según la página web de la Cámara de Representantes.

El último miembro en ser censurado fue Jamaal Bowman que ejerció de 2021 a 2025 como representante de los Estados Unidos por el distrito congresional 16 de Nueva York. Bowman fue censurado el 7 de diciembre del 2023 por por haber "forzado la evacuación del edificio Cannon House e interrumpido el trabajo del Congreso cuando se estaba celebrando una votación en la Cámara".