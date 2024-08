Tras más de 100 años, las casas de una ciudad de California podrían tener dirección postal

CARMEL-BY-THE-SEA, California - Nadie en esta rica comunidad de California conocida por sus playas de arena blanca y su encanto de cuento de hadas tiene una dirección postal. Pero a diferencia de las casas de Carmel-by-the-Sea, esos días podrían estar contados.

Después de más de un siglo de vivir sin dirección, este destino turístico costero donde Clint Eastwood alguna vez fue alcalde está avanzando con un plan para asignar números de calle a las casas y negocios.

Muchos residentes de larga data no están contentos con eso.

Los residentes y visitantes de la ciudad deben recorrer un paisaje boscoso de una milla cuadrada donde las casas, tiendas, restaurantes y otros edificios no tienen números. Es aún más difícil por la noche porque la ciudad tiene pocas luces en las calles.

Cuando se les pide su dirección, los residentes describen el color o el estilo de sus casas, los puntos de referencia cercanos como cipreses e hidrantes o su ubicación en relación con la calle transversal más cercana. Muchas casas tienen carteles con nombres extravagantes como Neverland, Dreamcatcher y Pinch Me, o descripciones como "San Antonio 3 SE of 9th".

No hay servicio de entrega de correo, por lo que los residentes deben recoger su correspondencia en la oficina de correos de Estados Unidos, el único edificio con una dirección oficial.

Pero las direcciones de las calles pueden finalmente llegar a esta ciudad costera de 3,300 residentes, a unas 120 millas al sur de San Francisco. En julio, el ayuntamiento votó 3-2 para seguir adelante con un plan para emitir números de calles.

"Cuando los equipos de emergencia están respondiendo, particularmente por la noche, es muy difícil contar las casas para encontrar la casa correcta", dijo la concejala Karen Ferlito, señalando que la ciudad tiene una población que envejece. "A veces van a la casa equivocada y eso desperdicia un tiempo precioso", agregó.

Los residentes se quejan de que muchas agencias gubernamentales y empresas exigen una dirección física para recibir sus servicios. Dicen que los repartidores y los taxistas no pueden encontrar sus casas y a menudo dejan paquetes y pedidos de comida en la residencia equivocada.

"Nos han entregado flores que no servían para nada. Nos entregaron cestas de frutas que tenían seis semanas cuando murió mi padre", dijo Betty Kullas, que se mudó a Carmel hace 15 años. "A veces, si sabes que se ha entregado en algún lugar, tienes que salir con una linterna por la noche y recorrer casa por casa para ver si puedes encontrarlo", describió.

Kullas indicó que los medicamentos de $13,000 de su marido nunca llegaron y que no funcionará enviarlos a la oficina de correos porque requieren refrigeración. Fue una lucha conseguir agua, electricidad y servicio de cable sin una dirección física.

Pero muchos no ven la necesidad de tener direcciones postales. Incluso en los tiempos modernos, cuando la gente usa cada vez más sus direcciones para comprar en línea y obtener documentos legales importantes.

"Nací en Carmel hace 67 años. Crecí sin direcciones postales, y es algo a lo que uno está acostumbrado", indicó Grant Johnson, residente de toda la vida, afuera de la oficina de correos. "Ese es uno de los encantos de Carmel. Es una de las historias que podemos contar", narró.

Entre los que se oponen se encuentra el alcalde, que votó en contra de la medida.

"Si no está roto, no lo arregles", expresó el alcalde Dave Potter durante una entrevista en su casa. "Simplemente no creo que sea necesario. Quiero decir, honestamente, hemos vivido de esta manera durante 100 años. No las necesitamos (las direcciones)", agregó.

El tema de las direcciones de las calles ha generado controversia en Carmel desde su fundación en 1916, a menudo enfrentando a los dueños de negocios con los residentes que intentan preservar el carácter, la cultura y el encanto del pueblo.

Los funcionarios de la ciudad aprobaron una ordenanza que exigía la numeración de las casas en 1926, pero los residentes con mentalidad preservadora se defendieron. Tres años después, la ciudad aprobó una ordenanza para mantener las calles residenciales de Carmel libres de aceras, farolas, letreros de neón, edificios altos y buzones de correo. También prohibió las direcciones de las calles.

En 1953, Carmel amenazó con separarse de California debido a una propuesta de ley estatal que exigía números de casas. La legislación no se aprobó.

El asunto resurgió como un tema candente durante la pandemia de COVID-19, cuando se redujeron las interacciones en persona y más residentes querían que les entregaran paquetes y comidas a sus hogares.

Los funcionarios de policía y bomberos locales se manifestaron a favor de las direcciones en la reunión del consejo del 9 de julio, señalando que la falta de números de calles viola los códigos de construcción y de incendios.

Potter desestimó las preocupaciones de seguridad, señalando que los proveedores de servicios de emergencia locales tienen un conocimiento detallado de la ciudad y pueden responder en unos pocos minutos.

Algunos residentes que llevan mucho tiempo viviendo aquí se preocupan de que los números de las calles le quiten el encanto a Carmel.

"He vivido aquí tanto tiempo que me he olvidado de cómo es recibir el correo, así que no me molesta", dijo la residente Virginia Crapo. "Creo que es más comunitario cuando tienes que ir a la oficina de correos a buscar el correo porque puedes ver a tus vecinos", sentenció.

Incluso después de que las casas reciban las direcciones de las calles, la oficina de correos permanecerá abierta y no habrá servicio de entrega a las residencias, afirmó Ferlito.

Después de la votación del consejo, el personal de la ciudad recibió instrucciones de desarrollar un plan de numeración que debe ser aprobado por el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés).

Pero la historia no ha terminado. En noviembre, los residentes votarán por los miembros del consejo de la ciudad y un alcalde que determinará si se deben emitir direcciones a los residentes.

"Este es un tema muy político y no sé qué sucederá después de las elecciones, pero espero que el nuevo consejo siga manteniendo el rumbo", mencionó el concejal Jeff Baron, quien se postula para alcalde y votó por las direcciones de las calles.

Otros coinciden en que es hora de incorporarse al mundo moderno.

"No creo que los números de las calles arruinen el encanto", sentenció Bruce Edwards, un residente a tiempo parcial que estaba recogiendo el correo de su casilla postal. "Estoy a favor de ello por los problemas de entrega. Uber funcionará mejor. Las ambulancias podrán encontrarnos cuando tenga un ataque cardíaco. Y mi conductor de UPS podrá entregarme mis libros", concluyó.