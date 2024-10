¿Has comprado este helado de Breyers? Podrías recibir dinero como parte de una demanda

NUEVA YORK - Si has comprado el helado de la marca Breyers, específicamente su sabor Natural Vanilla, podrías ser elegible para recibir un pago en efectivo, gracias a un acuerdo de casi $9 millones contra la empresa.

La demanda original contra Unilever United States, Inc, la empresa propietaria de Breyers Ice Cream, y Conopco, Inc, la empresa publicitaria de Breyers, sostiene que la empresa de helados anunció "falsamente y de forma engañosa" el producto a los clientes como si el sabor a vainilla fue derivado únicamente de la planta de vainilla y no otras plantas.

Ambas empresas han rebatido todas las acusaciones y niegan haber cometido ningún delito.

Aunque la Corte Suprema del Estado de Nueva York no ha decidido quién tiene la razón en la demanda, ambas partes han llegado a un acuerdo para crear un fondo de $8,850,000 para los consumidores que compraron el helado Breyers en los últimos ocho años.

Esto es lo que hay que saber sobre el acuerdo y cómo saber si eres elegible para recibir dinero:

¿Cómo puedo saber si soy elegible para presentar una reclamación?

Según un comunicado de prensa, los clientes pueden ser elegibles para la compensación si compraron helado Breyers Natural Vanilla en cualquier tamaño en tiendas de Estados Unidos desde el 21 de abril de 2016 hasta el 14 de agosto de 2024.

¿Qué productos de Breyers forman parte de la demanda?

La siguiente lista de productos de Breyers Ice Cream están incluidos en el acuerdo

Helado de Vainilla Natural Breyers® en todos los tamaños, incluidos, entre otros, el envase de cartón de 1.5 cuartos (1.41 L), el envase de cartón de 16 onzas y el paquete de 10 vasos de 3 onzas, y en todos los envases y etiquetados utilizados entre el 21 de abril de 2016 y la fecha de entrada en vigor del acuerdo de conciliación.

Qué necesitas hacer para solicitar la compensación en la demanda contra Breyers:

Para solicitar los pagos en efectivo, los clientes tendrán que hacer lo siguiente:

Presentar formularios de solicitud válidos antes del 19 de febrero de 2025.

Presentar reclamaciones válidas con prueba de compra ($1 por producto sin límite).

Presentar reclamaciones válidas sin prueba de compra ($1 por producto con un máximo de ocho productos).

Presentar reclamaciones válidas para productos con prueba de compra y sin prueba de compra (prestaciones combinadas de pago en efectivo).

Cada hogar solo podrá presentar una solicitud de reembolso.

Cómo presentar tu solicitud por internet o por correo postal

El Formulario de Reclamación puede enviarse por internet aquí o puedes enviarlo firmado por correo a la dirección indicada a continuación antes del 19 de febrero de 2025. Puedes encontrar el formulario para enviarlo por correo aquí.

McKinley et al. v. Conopco, Inc. et al.

Claim Administrator

P.O. Box 2813

Portland, OR 97208-2813

El 21 de noviembre, el tribunal llevará a cabo una audiencia para decidir si el acuerdo es razonable o no.

Para obtener más información sobre el acuerdo, puedes llamar al 1-888-603-5137 or puedes visitar este sitio.