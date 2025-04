Autobús que transportaba a casi 60 estudiantes choca con un camión en Texas

Dos personas fueron hospitalizadas después de que un autobús chárter que transportaba a casi 60 estudiantes de Colorado colisionara con un camión de transporte de rocas en el extremo norte de Fort Worth el viernes por la tarde.

Según el Departamento de Policía de Fort Worth, alrededor del mediodía, la policía recibió una llamada a un accidente en la carretera estadounidense 287 en dirección sur, justo al norte de Bonds Ranch Road.

La causa del accidente está bajo investigación, pero un video de Texas Sky Ranger mostró un autobús chárter detenido detrás de un camión de transporte de rocas. La parte delantera del autobús, incluyendo un parabrisas destrozado, resultó dañada.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

Las autoridades informaron que dos de las 56 personas que viajaban en el autobús fueron hospitalizadas tras el accidente por lesiones que no se consideraron graves. No se proporcionaron más detalles sobre las edades de los heridos ni sobre sus lesiones. No se reportaron otras lesiones graves que requirieran hospitalización.

Tras el accidente, los estudiantes fueron bajados del autobús y caminaron hasta un negocio cercano a lo largo de la carretera. El Distrito Escolar Independiente del Noroeste (NISD) proporcionó autobuses para ayudar a la policía de Fort Worth a transportar a los pasajeros involucrados en el accidente.

No está claro de inmediato a dónde se dirigían los estudiantes de Colorado.