Increíble: sobrevive ataque de cocodrilo tras caerse en pantanos de Florida

Un hombre del sur de Florida tiene una larga recuperación por delante luego de que un cocodrilo lo mordiera en la pierna en el Parque Nacional Everglades durante el fin de semana.

"Me siento bien porque estoy vivo", dijo Rodrigo Constain a NBC Miami el martes desde su casa después de regresar del hospital. "Es una historia que probablemente no podría contarse".

Constain salió a navegar en su barco el domingo en Flamingo Marina cuando el viento volcó su barco y él terminó en el agua.

Cuando intentó volver a subir al barco, sintió que algo le aferraba su pierna.

"No sentí ningún dolor, nada", recordó. "No sé por qué".

Constain dijo que su intuición fue tocar lo que lo estaba sujetando y sintió una boca larga y una cabeza. Luego, trató de hacer que la criatura lo soltara.

"No sabía qué me retenía porque no entré en pánico", dijo. "No lo sabía… nunca pensé que fuera un cocodrilo".

El cocodrilo lo soltó. Constain finalmente sintió el dolor mientras nadaba de regreso a la cubierta.

El cocodrilo le mordió la pierna izquierda, por encima del tobillo.

Los guardabosques acudieron al puerto deportivo y encontraron al hombre de 68 años con laceraciones en la pierna.

Constain dijo que su esposa y los guardabosques vieron al cocodrilo en el agua desde la cubierta.

El hombre fue trasladado en avión al Jackson South Hospital. Dijo que los médicos le dijeron que la herida era profunda hasta el hueso, pero que fue un milagro que no hubiera fractura.

Ahora le queda un largo camino hacia la recuperación. Los médicos dijeron que le tomaría alrededor de un mes volver a caminar.

"No sé cómo voy a trabajar ya que soy un empleado de mantenimiento", dijo Constain.

Su familia creó un GoFundMe para ayudar con las facturas del hospital. Dijo que está agradecido por la ayuda que ha recibido hasta ahora.

"Solo hay una razón por la que estoy aquí: es Dios", dijo Constain. "Si no estás con Dios, yo no estaría aquí. Él estuvo todo el tiempo conmigo y eso es lo que pienso. No tuve miedo, porque cuando crees en Dios, no tienes miedo".