“No somos una guardería”: arrestan a 9 estudiantes en UF durante protesta a favor de palestinos

Nueve estudiantes fueron arrestados en la Universidad de Florida (UF) durante las manifestaciones de solidaridad con los palestinos en medio de la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza.

Los arrestos fueron realizados por el Departamento de Policía de la Universidad de Florida y la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés).

“Esto no es complicado: la Universidad de Florida no es una guardería y no tratamos a los manifestantes como niños: conocían las reglas, las violaron y enfrentarán las consecuencias”, dijo el portavoz de la UF, Steve Orlando, en un comunicado.

"Durante muchos días, hemos dicho pacientemente a los manifestantes – muchos de los cuales son agitadores externos – que podían ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión. Y también les dijimos que las actividades claramente prohibidas resultarían en una orden de invasión de la UPD (que los excluiría de todas las propiedades universitarias durante tres años) y una suspensión provisional de la universidad”, agregó el portavoz.

De acuerdo con la universidad, las personas arrestadas “se negaron a cumplir” dichas normas.

TELEMUNDO 31 preguntó por medio de correo electrónico cuáles fueron específicamente las reglas del reglamento que se violaron, pero hasta el momento no ha recibido respuestas.

En Estados Unidos, estudiantes de las más prestigiosas universidades han montado campamentos de protestas para solidarizarse con los palestinos, expresar su descontento con la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza y exigir que sus universidades corten los vínculos financieros con Israel.

Las protestas universitarias han desencadenado decenas de arrestos y suspensiones de graduaciones.

En Texas, por ejemplo, la policía utilizó gas pimienta cuando realizó más arrestos el lunes en la Universidad de Texas en Austin.