Acusan de delitos a estudiante de enfermería que fingió haber sido secuestrada

HOOVER, Alabama — Carlee Russell, la estudiante de enfermería de Alabama que afirmó haber sido secuestrada durante 49 horas en un truco que luego confesó que era una mentira, fue acusada de dos delitos menores en relación con el engaño, anunció la policía el viernes.

La orden de arresto se emitió hoy temprano, dijo el jefe de policía de Hoover, Nicholas C. Derzis, en una conferencia de prensa.

Ella se entregó a las autoridades, acompañada por su abogado, en la Cárcel de Hoover City para enfrentar dos cargos de delitos menores: denuncia falsa a las autoridades policiales y denuncia falsa de un incidente, dijo.

Los cargos conllevaron una fianza de $1,000 cada uno y se castigan con hasta un año de cárcel y una multa de $6,000 si son declarados culpables, dijo el jefe. Russell fue liberada de la cárcel después de pagar una fianza.

“Sus decisiones esa noche crearon pánico y alarma entre los ciudadanos de nuestra ciudad e incluso en todo el país a medida que crecía la preocupación de que un secuestrador anduviera suelto usando a un niño pequeño como cebo”, dijo Derzis. “La historia abrió heridas para las familias cuyos seres queridos algunos realmente fueron víctimas de secuestros, algunos de los cuales incluso ayudaron a organizar búsquedas”.

El abogado de Russell, Emory Anthony, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La noticia llega cuatro días después de que Russell confesara que todo estaba inventado en una declaración de su abogado, leída el lunes por el jefe de policía de Hoover, Nicholas C. Derzis.

“No hubo secuestro el jueves 13 de julio de 2023. Mi cliente no vio a un bebé al costado de la carretera. Mi cliente no abandonó el área de Hoover cuando fue identificada como persona desaparecida”, el comunicado, compartido por ella, dijo el abogado. "Mi cliente no tuvo ninguna ayuda en este incidente. Este fue un acto único realizado por ella misma".

La desaparición de Russell capturó la atención de la nación. Desapareció después de llamar al 911 el 13 de julio, alegando que vio a un niño pequeño en pañales deambulando por el costado de la Interestatal 459 Sur.

La joven de 25 años regresó a casa el 15 de julio a pie y le contó una historia a la policía que afirmaba que fue secuestrada, secuestrada por un hombre de cabello naranja y una mujer.

Afirmó que la obligaron a subir a un camión de 18 ruedas y la llevaron a una casa donde un hombre y una mujer le dijeron que se desvistiera y luego le tomaron fotos.

En una conferencia de prensa del 19 de julio, la policía dijo que solo pudieron tener una entrevista preliminar con Russell y que estaban esperando completar una entrevista más profunda para determinar su paradero durante el tiempo que estuvo desaparecida.

Derzis dijo que los investigadores no pudieron corroborar muchas de sus afirmaciones.

Sin embargo, dijo que durante el curso de la investigación, los funcionarios encontraron búsquedas en Internet en su teléfono sobre cómo pagar las Alertas Amber, cómo sacar dinero de una caja registradora sin ser atrapado y sobre la película "Taken".

En su declaración del lunes, Russell pidió perdón a los miembros de su comunidad y a las fuerzas del orden que se manifestaron para que la encontraran cuando desapareció.

“Mi cliente se disculpa por sus acciones con esta comunidad, con los voluntarios que la estaban buscando, con el Departamento de Policía de Hoover y otras agencias también”, decía su declaración.

Su confesión se produce después de que sus padres aparecieran en el programa "TODAY" de NBC diciendo que su hija había sido secuestrada.

El exnovio de Russell, Thomar Latrell Simmons, publicó en Facebook después de que ella regresó a casa, agradeciendo a la comunidad por su apoyo y aludiendo a que fue secuestrada.

En una nueva publicación el lunes, escribió: "Me siento exactamente igual que todos ustedes. Sorprendido con las acciones de Carlee".

“Mi naturaleza y la de mi familia era reaccionar con amor y preocupación genuina. Estamos disgustados por el resultado de toda esta situación”, agregó.

Esta historia apareció por primera vez en NBCNews.com.