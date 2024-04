¿Dónde están ahora? Actores clave en el juicio por asesinato de O.J. Simpson

ESTADOS UNIDOS - Los asesinatos del 12 de junio de 1994 de Nicole Brown Simpson y su amigo Ronald Goldman provocaron lo que se conoce como el “Juicio del Siglo” que culminó con O.J. La absolución de Simpson de los asesinatos. El anuncio de este jueves de que Simpson está muerto ha atraído una renovada atención sobre el juicio seguido de cerca y el fascinante elenco de personajes que desempeñaron un papel en el caso. He aquí un vistazo a dónde se encuentran ahora:

El acusado

Dos años después de la absolución de Simpson en 1995, un jurado de un tribunal civil lo declaró responsable de las muertes de su ex esposa y de Goldman, y le ordenó pagar a sus sobrevivientes $33.5 millones. Se metió en una serie de problemas legales menores que van desde un incidente de violencia en la carretera en Florida en 2001 hasta una carrera con su bote a través de una zona protegida de manatíes en Florida en 2002; Fue absuelto por lo primero y multado por lo segundo.

Sin embargo, su transgresión más grave se produjo en 2007, cuando él y otras cinco personas irrumpieron en una habitación de un hotel de Las Vegas con armas de fuego y confiscaron propiedades de comerciantes de recuerdos que Simpson afirmaba poseer. Cumplió nueve años en una prisión de Nevada y obtuvo la libertad condicional en 2017. En los últimos años, Simpson vivió tranquilamente en Las Vegas, donde jugaba golf y en ocasiones posaba para selfies con quienes todavía estaban enamorados de su celebridad.

Murió el miércoles de cáncer de próstata.

La familia de la víctima

La hermana de Ron Goldman, Kim, tenía 22 años y rompió a sollozar cuando se leyó el veredicto de inocencia. Desde entonces, asesoró a adolescentes con problemas como directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro con sede en el sur de California, The Youth Project, hasta que cerró durante la pandemia. Goldman, autor de best sellers y orador público, también ha lanzado varios podcasts, entre ellos "Confronting: OJ Simpson" y, más recientemente, "Media Circus".

Fred Goldman, el padre de Ron, ha perseguido implacablemente a Simpson a través de tribunales civiles, sosteniendo que es la única manera de lograr justicia para su hijo. La familia de Goldman se ha apoderado de algunos de los recuerdos de Simpson, incluido su Trofeo Heisman de 1968 como mejor jugador de fútbol universitario de ese año. La familia también tomó los derechos de las películas de Simpson, un libro que escribió sobre los asesinatos y otros artículos para satisfacer parte de la sentencia de $33.5 millones que Simpson se negó a pagar.

Denise Brown, hermana de Nicole Brown Simpson, sigue siendo la crítica más abierta de la familia hacia Simpson, aunque, al igual que la familia Goldman, se niega a pronunciar su nombre. La ex modelo se ha convertido en defensora de los derechos de las víctimas y oradora, instando tanto a mujeres como a hombres a abandonar las relaciones abusivas. Dijo que ha superado su enojo con Dios por los asesinatos, pero que nunca ha perdonado a Simpson y que no verá ninguna película ni documental sobre los asesinatos.

El equipo legal ideal

Johnnie L. Cochran, Jr., el abogado principal de Simpson, murió de cáncer cerebral en 2005 a los 68 años. Su estribillo ante el jurado (“Si no encaja, debes absolver”) buscaba subrayar que los guantes ensangrentados encontrados en la casa de Simpson y la escena del crimen eran demasiado pequeñas para la leyenda del fútbol cuando se los probó en el tribunal. Después del juicio, esa frase se convirtió en un eslogan nacional. Después del juicio, Cochran amplió su bufete de abogados a 15 estados y apareció con frecuencia en televisión. También se convirtió en la inspiración para Jackie Chiles, el grandilocuente personaje de abogado de la comedia televisiva “Seinfeld”.

Otra parte clave del equipo de defensa, Robert Kardashian, murió de cáncer de esófago en 2003 a los 59 años. Amigo de Simpson desde hace mucho tiempo, renovó su licencia de abogado específicamente para representarlo en el juicio. Entre el momento de los asesinatos y su arresto, Simpson permaneció en la casa de Kardashian. Cuando Simpson huyó de las autoridades en una Ford Bronco blanca el 17 de junio de 1994, Kardashian leyó a los periodistas un mensaje incoherente que Simpson había dejado mientras se desarrollaba una persecución histórica en la autopista en la televisión nacional. Desde su muerte, la fama de Kardashian ha sido eclipsada por la de su ex esposa Kris y sus hijos Kourtney, Kim, Khloe y Rob, gracias a su reality show, "Keeping Up With the Kardashians".

Robert Shapiro, el primer miembro del equipo defensor de Simpson, continúa ejerciendo la abogacía. En 2005, creó una fundación que otorga becas universitarias a jóvenes de 11 a 18 años para que se mantengan sobrios después de que su hijo de 24 años muriera de una sobredosis.

Barry Scheck fue el abogado que presentó la ciencia del ADN a los miembros del jurado y socavó las pruebas forenses de la fiscalía al atacar los métodos de recopilación. Él y su compañero abogado defensor Peter Neufeld cofundaron The Innocence Project en 1992. Utiliza evidencia de ADN para exonerar a personas que fueron condenadas injustamente.

F. Lee Bailey fue el abogado que desempeñó un papel clave al exponer las declaraciones racistas hechas por uno de los testigos clave de la fiscalía, el detective de policía Mark Fuhrman, que socavaron su credibilidad. Cuando se unió al equipo de defensa, Bailey ya era famoso por su papel en algunos de los casos más destacados del siglo XX, incluido el de la heredera convertida en ladrona de bancos Patricia Hearst. Bailey fue inhabilitada en Massachusetts y Florida a principios de la década de 2000 por mala conducta en el manejo del caso de un cliente. Murió en 2021.

Alan Dershowitz, profesor emérito de derecho de Harvard, también ayudó a Simpson a conseguir la absolución y lo consultó sobre los aspectos científicos del caso. Desde entonces, generó controversia al ayudar al fallecido administrador de fondos de cobertura y delincuente sexual Jeffrey Epstein a obtener una sentencia indulgente por abusar de niñas menores de edad. También formó parte del equipo de defensa del juicio político del presidente Donald Trump que terminó con su absolución.

Los fiscales

Marcia Clark, la fiscal principal del juicio, renunció a la abogacía después del juicio, aunque a lo largo de los años ha aparecido con frecuencia como comentarista de televisión en juicios de alto perfil. Le pagaron 4 millones de dólares por sus memorias de 2016, “Sin duda”, y luego escribió una serie de novelas policiales.

Chris Darden, el cofiscal, fue criticado por hacer que Simpson se probara los guantes ensangrentados en la sala del tribunal sin asegurarse primero de que le quedarían bien. Ahora él mismo es abogado defensor. Representó al hombre acusado de matar al magnate del hip-hop Nipsey Hussle antes de retirarse del caso, diciendo que su familia había recibido amenazas de muerte. Darden también enseñó derecho, apareció en televisión como comentarista legal y escribió sobre el juicio de Simpson en el libro de 1996, "In Contempt". Actualmente, se postula para juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

El juez

Lance Ito se jubiló en 2015 después de presidir aproximadamente 500 juicios. El juicio de Simpson lo convirtió en un nombre tan conocido que “The Tonight Show” presentó brevemente un segmento de comedia llamado “The Dancing Itos”, en el que dobles actuaban con togas judiciales. Después del juicio a Simpson, tuvo que quitar la placa con su nombre de la puerta de la sala del tribunal porque la gente seguía robándola. Ito nunca ha hablado públicamente del juicio, citando la ética judicial.

El invitado

Brian “Kato” Kaelin, un actor en apuros que vive en una casa de huéspedes en la propiedad de Simpson, testificó que escuchó un “golpe” durante la noche de los asesinatos y salió y encontró a Simpson en el patio. Los fiscales dijeron más tarde que el testimonio de Kaelin mostraba que Simpson regresaba a escondidas a su casa después de los asesinatos. Kaelin, objeto de burlas en los programas de entrevistas como la invitada más famosa de Estados Unidos, ha aparecido en reality shows, así como en pequeños papeles en comedias de televisión y películas, y ha lanzado una línea de ropa de estar por casa.