“La dejó botada en el pavimento”: abuela llora la muerte de su nieta y pide justicia

LOS ÁNGELES, California - Una mujer, residente de Lennox, falleció tras ser atropellada por un carro en la ciudad de Inglewood. Ahora familiares de la víctima y las autoridades piden la ayuda del público para identificar al conductor que se dio a la fuga.

El hecho ocurrió el viernes 22 de septiembre a las 5 a.m., cuando la mujer trataba de cruzar la calle entre el bulevar Century y la avenida Maple, según el reporte de la Policía de Inglewood.

Familiares identificaron a la víctima como Jennifer Castro, de 28 años. Este jueves realizaron una vigilia mientras oraban por su eterno descanso y trataban de contener el llanto por su trágica muerte.

“La dejó botada en el pavimento y no le prestó auxilio. La atropelló y ahí la dejo”, dijo Leticia García, abuela de Jennifer.

Su abuela dice que ese día Jennifer salió temprano de su casa para ir a desayunar con ella. Y sin saber lo que le había ocurrido se quedó esperándola.

“Yo me quede preocupada y me quede esperándola y la peor noticia fue después del mediodía que me hablaron y me dijeron que la habían atropellado”, dijo Leticia.

De acuerdo con las autoridades, el vehículo del sospechoso fue identificado como un Dodge Challenger de color gris con los vidrios polarizados y con un evidente daño en la parte delantera a causa del impacto.

Leticia solo espera “que las autoridades busquen en realidad al culpable, porque era una muchachita muy joven con una vida por delante y desgraciadamente vinieron a turbarle su vida”.

Devastada, la familia de Jennifer la recuerda como una joven alegre y con muchas ilusiones y sueños que le fueron arrancados súbitamente.

“Duele mucho perder un ser querido. Tenía un futuro y ella quería salir adelante”, dijo Leticia.

Si tiene información le pide que la comunique al teléfono (310) 412-5134, o como una pista anónima al “888-41-CRIME” (888-412-7463).