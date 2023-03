Familia hispana halla a bebé recién nacido abandonado en la puerta de su casa

La policía de Springfield, Massachusetts, está tratando de hallar a la madre de un niño recién nacido que fue encontrado abandonado en una casa durante el fin de semana.

El bebé fue encontrado envuelto en mantas en un asiento de auto afuera de una casa en Entrybook Drive. Fue llevado al Centro Médico Baystate para recibir tratamiento y la policía dice que su recuperación ha sido positiva.

Los investigadores creen que dejaron al bebé en algún momento entre las 9 p.m. del viernes y las 12:40 a.m del sábado.

Como en una película, una pareja de Springfield encontró al bebé recién nacido justo en la puerta en su vivienda.

Ángel Aviles y su pareja llegaron a casa en domingo por la noche, en la calle Entrybrook Drive sin saber que encontrarían algo que les cambiaría la vida para siempre.

“Venía con mi esposa y mis dos nenes, llegamos aquí y yo veo algo ahí inesperado no parecía ni un carseat estaba allí tirado y le quito la frisa y veo un bebé, un newborn”, dijo Aviles.

En ese momento los instintos de padre le afloraron como nunca. “El corazón se me hizo pedazos cuando vi ese bebe ahí… fue algo inesperado” dijo.

El bebé fue abandonado con una carta de puño y letra de su madre. “Decía por favor llévame para adentro, mi mamá me ama pero no puede hacerse cargo de mí ahora mismo, por favor no me des al sistema ellos son malos, gracias por cuidarme, Dios te bendiga”.

Ángel no podía creer lo que veían sus ojos. “Un bebesito y lo cojo y se lo di mi esposa y lo metan el carro caliente porque tenía los piecitos ya éste como rajados de tanto tiempo que llevaba allí estaba desde el sábado allí o el viernes yo llegué domingo a las ocho”, agregó.

La pareja que encontró al recién nacido tiene dos hijos y dicen que están haciendo todo lo posible para adoptar al bebé que fue abandonado en su vivienda.

La policía está buscando a la madre y teme que pueda necesitar atención médica. Se le pide a cualquier persona que viva en esa área que revise las imágenes de vigilancia en busca de algo sospechoso.

Cualquier persona con información debe llamar a la Oficina de Detectives de la Policía de Springfield al 413-787-6355, enviar un mensaje privado en Facebook o dejar un aviso anónimo en la línea Text-a-Tip enviando un mensaje de texto con CRIMES (2-7-4-6- 3-7), escriba SOLVE y su sugerencia.

Massachusetts tiene la ley 'Baby Safe Haven" que permite a los padres entregar legalmente a bebés recién nacidos de 7 días o menos en lugares designados (hospitales, una estación de policía o una estación de bomberos) sin enfrentar cargos penales. Para obtener más información sobre cómo funciona, llame al 877-796-HOPE o al 888-510-BABY las 24 horas del día, los siete días de la semana.