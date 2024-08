“No podía ser parte de esta locura”: Stephanie Grisham, exsecretaria de prensa de Trump

CHICAGO - Stephanie Grisham, una de las exsecretarias de prensa del expresidente Donald Trump, pronunció un apasionado discurso en apoyo de la vicepresidenta Kamala Harris durante la segunda noche de la Convención Nacional Demócrata de 2024 en Chicago.

Grisham, quien fue secretaria de prensa de julio de 2019 a abril de 2020, dijo que anteriormente era una "verdadera creyente" de Trump y se refirió a los estrechos vínculos con la familia del expresidente y a las vacaciones que pasó en el resort Mar-a-Lago que posee en Florida.

La exfuncionaria dijo que Trump a menudo menospreciaba a sus propios seguidores a puerta cerrada, llamándolos "habitantes del sótano".

"Cuando la gente moría en la UCI, él estaba enojado porque las cámaras no lo estaban mirando. No tiene empatía. No tiene moral. No es fiel a la verdad", dijo Grisham a los delegados y miembros del partido en el United Center.

Grisham luego hizo referencia a un mensaje de texto de la ex primera dama Melania Trump, que le decía a Grisham "no" a una solicitud para condenar la violencia política en una declaración oficial tras los ataques al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

"Me convertí en el primer miembro del personal en renunciar ese día. Ya no podía ser parte de esta locura", dijo Grisham.

Grisham cerró sus comentarios diciendo: "amo a mi país más que a mi partido".

"Kamala Harris dice la verdad. Respeta al pueblo estadounidense. Y tiene mi voto", dijo Grisham.

En la segunda noche de la DNC en Chicago, el senador de Vermont, Bernie Sanders, habló sobre cómo Joe Biden y Kamala Harris cambiaron la situación para el pueblo estadounidense después de la pandemia de COVID, el Medicare para todos y la eliminación del dinero oscuro de la política.