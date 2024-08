CHICAGO - El expresidente Barack Obama cerró la segunda noche de la Convención Demócrata en el United Center de Chicago, como ya se anticipaba.

La ex primera dama lo presentó al concluir su discurso, a lo que el expresidente dijo: "No sé ustedes, pero yo me siento entusiasmado. Me siento listo para ir, incluso si soy la única persona lo suficientemente estúpida como para hablar después de Michelle Obama".

En su mensaje agradeció a su excompañero de fórmula y actual presidente Joe Biden y además llamó a votar por la vicepresidenta Kamala Harris.

“Lo que más admiré de Joe no fue sólo su inteligencia y experiencia, sino su empatía y su decencia; su resiliencia ganada con esfuerzo y su creencia inquebrantable de que todos en este país merecen una oportunidad justa”, dijo Obama sobre Biden.

Destacó el desempeño de la administración Biden durante la pandemia del COVID-19 y el manejo de la economía.

“En un momento en el que millones de nuestros conciudadanos estaban enfermos y moribundos, necesitábamos un líder con el carácter necesario para dejar de lado la política y hacer lo correcto. En un momento en el que nuestra economía se tambaleaba, necesitábamos un líder con la determinación de impulsar lo que se convirtió en la recuperación más sólida del mundo”, dijo.

Asimismo destacó que Biden haya renunciado a la reelección dejando “de lado su propia ambición por el bien del país”.

“La historia recordará a Joe Biden como un presidente que defendió la democracia en un momento de gran peligro. Estoy orgulloso de llamarlo mi presidente, pero aún más orgulloso de llamarlo mi amigo”.

LAS RAZONES DE OBAMA PARA VOTAR POR HARRIS

En cuanto a la vicepresidenta Harris, Obama destacó su carácter, especialmente como fiscal de distrito, senadora y vicepresidenta.

“Kamala no nació con privilegios. Tuvo que trabajar por lo que tiene, y realmente le importa lo que están pasando otras personas”.

Destacó su trabajo en la arena legal.

“Como fiscal, Kamala defendió a los niños que habían sido víctimas de abuso sexual. Después de la crisis de las hipotecas, me presionó a mí y a mi administración para asegurar que los propietarios de viviendas obtuvieran un acuerdo justo”, dijo.

En cuanto al expresidente y candidato republicano Donald Trump, Obama dijo que no se preocuparía por los ciudadanos de volver a la Casa Blanca.

“Donald Trump ve el poder como un medio para sus fines. Quiere que la clase media pague el precio de otro enorme recorte de impuestos que lo beneficiaría principalmente a él y a sus amigos ricos”, dijo.

El expresidente agregó: “Mató un acuerdo de inmigración bipartidista que habría ayudado a asegurar nuestra frontera sur porque pensó que tratar de resolver realmente el problema dañaría su campaña. No parece importarle si más mujeres pierden sus libertades reproductivas, ya que no afectará su vida”.

Este miércoles continuará la DNC con otra ronda de oradores políticos que llamarán a los votantes a elegir la fórmula Harris Walz.