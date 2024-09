NBC News verifica si lo que dijeron Harris y Trump en el debate fue cierto, falso o engañoso

La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump se enfrentaron en su primer debate el martes por la noche, intercambiando críticas sobre política exterior, aborto y armas.

Trump presentó una serie de teorías conspirativas desacreditadas relacionadas con la migración, el crimen y la votación en el enfrentamiento combativo, mientras que Harris hizo declaraciones engañosas sobre los empleos en la industria manufacturera y sobre si las tropas estadounidenses están en zonas de combate.

Esto es lo que Harris y Trump acertaron y se equivocaron en el escenario del debate en Filadelfia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

Verificación de hechos: Trump llama al padre de Harris marxista

“Su padre es un profesor marxista de economía y le enseñó bien”, dijo Trump.

Eso no es lo que dicen sus alumnos.

En entrevistas, tres de los ex alumnos del profesor Donald Harris, que ahora son economistas, dijeron a NBC News que no estaban de acuerdo con que el padre de Harris fuera marxista.

Donald Harris enseñó en la Universidad de Stanford durante casi tres décadas hasta que se jubiló en 1998, y mientras estaba allí, estudió la filosofía económica de Karl Marx entre las filosofías de otros pensadores diferentes, recuerdan sus estudiantes.

Si bien Harris ha hablado sobre la influencia de su padre en su primera infancia, ha atribuido a su madre el haber sido la madre que la convirtió en la persona que es hoy.

Escucha aquí su respuesta.

Verificación de hechos: ¿Estados Unidos dejó $85 mil millones en equipo militar en Afganistán?

“No habríamos dejado $85 mil millones en equipo militar nuevo y hermoso”, dijo Trump.

Esto es falso.

Los talibanes se apoderaron de equipo militar de fabricación estadounidense cuando retomaron el poder en 2021, pero la cifra de $85,000 millones es enormemente exagerada.

Es un resumen de los aproximadamente $83,000 millones en asistencia total asignada al ejército y la policía afganos durante la guerra de dos décadas, incluidos entrenamiento, equipo y vivienda.

Según un informe del Departamento de Defensa de 2022, los talibanes se apoderaron de gran parte de los aproximadamente $7,120 millones en equipo financiado por Estados Unidos que estaba en manos del antiguo gobierno afgano cuando se derrumbó, cuyo estado se desconoce.

El informe decía que el ejército estadounidense había retirado o destruido casi todo el equipo principal que estaba utilizando en Afganistán en los meses previos a la retirada estadounidense.

El primer debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump se realizó en el National Constitution Center de Filadelfia.

Verificación de hechos: Trump afirma que Harris "quiere confiscar sus armas"

"Quiere confiscar sus armas", afirmó Trump.

Esto es falso.

En las publicaciones en línea se ha presentado una afirmación falsa similar. Harris ha abogado por leyes de seguridad de armas, proponiendo requisitos para que “cualquiera que venda más de cinco armas al año” realice verificaciones de antecedentes y que los comerciantes ilegales de armas se enfrenten a sanciones.

Harris respondió momentos después: “¿Este asunto de quitarle las armas a todo el mundo? Tim Walz y yo somos propietarios de armas. No le quitaremos las armas a nadie”.

Verificación de hechos: Harris dice que Trump supervisó la pérdida de empleos en la industria manufacturera

“Donald Trump dijo que iba a crear empleos en la industria manufacturera. "Perdió empleos en la industria manufacturera", dijo Harris.

Esto necesita contexto.

Antes del inicio de la pandemia, Estados Unidos agregó alrededor de 500.000 empleos en la industria manufacturera durante la administración Trump. Pero cuando Trump dejó el cargo en el apogeo de la pandemia, Estados Unidos había perdido prácticamente todas esas ganancias como resultado de la devastación económica mundial causada por el virus.

Mientras tanto, Trump en realidad subestimó la cantidad de empleos manufactureros perdidos el mes pasado: fueron 24,000, no 10,000.

Este fue el primer encuentro cara a cara entre ambos candidatos.

Verificación de hechos: ¿Trump terminaría la guerra entre Rusia y Ucrania renunciando a los intereses ucranianos?

"Creo que Donald Trump dice que esta guerra terminaría en 24 horas. Es porque simplemente la abandonaría. Y eso no es lo que somos como estadounidenses", dijo Harris.

Esto necesita contexto.

Los comentarios de Harris se produjeron durante un largo intercambio que comenzó cuando el moderador del debate, David Muir, le preguntó a Trump: "¿Quieres que Ucrania gane esta guerra?".

Trump respondió diciendo únicamente que “quiero que se detenga la guerra. Quiero salvar vidas que están siendo inútiles, personas que están siendo asesinadas por millones”. Agregó que “lo resolveré” porque “lo que haré es hablar con uno, hablaré con el otro, los reuniré”.

Harris respondió con la cita anterior y mencionó que el gobierno de Biden había ayudado a reunir a decenas de países para apoyar la defensa de Ucrania.

“Gracias a nuestro apoyo, gracias a la defensa aérea, la munición, la artillería… que hemos proporcionado, Ucrania se mantiene como un país independiente y libre. Si Donald Trump fuera presidente, Putin estaría sentado en Kiev ahora mismo”, dijo.

Trump no ha hablado públicamente de cuál sería su plan específico para poner fin a la guerra. El Washington Post informó en abril que el plan era esencialmente un acuerdo de territorio para la paz.

Citando a personas que hablaron del plan con Trump y sus asesores, el Post informó que Trump planearía presionar a Ucrania para que entregue el control de Crimea y la región del Donbás a Rusia en cualquier acuerdo futuro, lo que formalizaría efectivamente los logros que el presidente ruso Vladimir Putin obtuvo durante su invasión ilegal. A cambio, informó el Post, Putin detendría la guerra.

El informe atrajo críticas en todo el mundo político. El acuerdo, que se ha extendido desde el espectro político y desde Kiev, ha sido objeto de numerosas críticas por parte de legisladores y personalidades internacionales, que han dicho que se trata de un intento de apaciguamiento.

Independientemente de si un plan de este tipo dará frutos, los últimos comentarios de Harris se basan en la narrativa de que Trump sigue buscando lazos estrechos con Moscú. Antes de que Rusia invadiera Ucrania, Trump elogió a Putin como “genio” y “astuto” por declarar su intención de invadir.

Además, es importante señalar que Trump no dijo en su respuesta directa a Muir que quería que Ucrania ganara la guerra. Sólo dijo que quería que la guerra se detuviera.

E incluso si Trump ganara y tratara de detener la guerra, los gobiernos de Estados Unidos y Europa dicen que Rusia no ha dado señales de estar realmente interesada en negociaciones de paz.

"Probablemente me dispararon en la cabeza por las cosas que dicen de mí", dijo.

Verificación de hechos: Harris dice que ningún miembro del ejército de Estados Unidos está en servicio activo en una zona de combate

“Y hasta el día de hoy, no hay un solo miembro del ejército de Estados Unidos que esté en servicio activo en una zona de combate, en ninguna zona de guerra en todo el mundo, por primera vez en este siglo”, dijo Harris.

Esto es falso.

Si bien el Congreso no ha declarado formalmente una guerra en décadas, las tropas estadounidenses ciertamente están en zonas de combate en todo el mundo.

Están sirviendo en lugares como Irak y Siria, donde trabajan con tropas locales para combatir redes terroristas. Y también llevan a cabo misiones en ambos lugares: vimos eso a fines del mes pasado en la provincia iraquí de Anbar, donde una operación mató a 15 combatientes del Estado Islámico y dos soldados estadounidenses fueron evacuados por heridas (y cinco más resultaron heridos).

Y un ataque con drones en Siria el mes pasado hirió a ocho miembros del servicio estadounidense.

Las tropas estadounidenses también están en Somalia y otras partes de África, donde apoyan a las tropas locales que luchan contra grupos terroristas, y han estado derribando drones y misiles hutíes en el Mar Rojo.

Verificación de hechos: Trump afirma que salvó Obamacare

“¿Lo salvo y lo hago lo mejor posible o lo dejo pudrirse…?Y lo salvé”, dijo Trump.

Esto es falso.

Durante el mandato de Trump, hizo varios intentos de derogar la Ley de Atención Médica Asequible. Si bien esos esfuerzos no tuvieron éxito, los republicanos en el Congreso sí derogaron su mandato individual, que requería que las personas tuvieran seguro médico o enfrentaran multas.

Verificación de hechos: ¿Los casos electorales de Trump fracasaron en cuanto a legitimación?

“Ningún juez lo miró. ... Dijeron que no teníamos legitimación. Esa es la otra cosa. Dijeron que no teníamos legitimación. ¿Puede imaginar un sistema en el que una persona en una elección no tiene legitimación? ¿El presidente de los Estados Unidos no tiene legitimación? Así es como perdimos si miras los hechos, y me encantaría que hicieras un especial sobre eso. Te mostraré Georgia, te mostraré Wisconsin y te mostraré Pensilvania”, dijo Trump.

Esto es falso.

Trump afirmó falsamente que los jueces rechazaron las más de 50 demandas presentadas por sus partidarios alegando fraude generalizado porque el presidente no tenía “legitimación” legal.

La mayoría de las demandas fueron rechazadas por falta de pruebas de fraude electoral, una conclusión que el fiscal general William Barr apoyó. Los jueces de Georgia, Wisconsin y Pensilvania rechazaron las denuncias de fraude electoral generalizado.

La Corte Suprema rechazó la apelación de Trump por falta de legitimación. Hay pruebas extensas de que las elecciones de 2020 no se vieron empañadas por el fraude.

Verificación de hechos: ¿Está ocurriendo el “crimen migratorio” en niveles altos?

“Han destruido el tejido de nuestro país. Millones de personas han entrado y en todo el mundo, el crimen ha disminuido en todo el mundo, excepto aquí. El crimen aquí está por las nubes, a pesar de las declaraciones fraudulentas que hicieron, el crimen en este país está por las nubes, y tenemos una nueva forma de crimen. Se llama crimen migratorio. Me gusta eso. Está sucediendo a niveles que nadie creía posibles", dijo Trump.

Esto es engañoso.

La tasa de delitos violentos y contra la propiedad cayó precipitadamente en los primeros tres meses de 2024 en comparación con el mismo período del año pasado, según las estadísticas trimestrales publicadas el lunes por el FBI, conocidas como Informe Uniforme sobre Delitos.

La tasa de asesinatos cayó un 26.4%, las violaciones denunciadas disminuyeron un 25.7%, los robos cayeron un 17.8%, los asaltos agravados cayeron un 12.5% y la tasa general de delitos violentos bajó un 15.2%, indican las estadísticas.

Presionado sobre las tasas de criminalidad que lo contradecían, Trump afirmó que el FBI no "incluyó las ciudades con los peores delitos; fue un fraude". Y si bien es cierto que los datos de algunas ciudades no están incluidos en los datos sobre delitos del FBI, los datos a nivel de ciudad muestran tendencias similares.

Por ejemplo, los datos de la ciudad de Nueva York recopilados por el departamento de policía indican que la delincuencia también disminuyó en general en el primer trimestre de 2024 allí.

Bajo el presidente Joe Biden, más de 112,000 migrantes con antecedentes penales han sido detenidos en la frontera, en comparación con más de 63.000 bajo Trump. El número de personas que están en la lista de vigilancia terrorista detenidas en la frontera se ha mantenido prácticamente igual, con un estimado de 1,400 encuentros bajo Trump y 1,800 bajo Biden. Pero el gobierno ha reconocido la dificultad de investigar a los migrantes que provienen de países que no comparten los antecedentes penales.

Los datos históricos de la historia de Venezuela con Estados Unidos y los investigadores han abierto más de 100 investigaciones sobre el Tren de Aragua, una banda venezolana que se ha extendido a EEUU.

Verificación de hechos: ¿Se anima a los no ciudadanos a votar?

“Tenemos que tener fronteras y tenemos que tener buenas elecciones. Nuestras elecciones son malas. Y a muchos de estos inmigrantes ilegales que llegan, están tratando de convencerlos de que voten. Ni siquiera pueden hablar inglés. Prácticamente ni siquiera saben en qué país están. "Y esta gente está tratando de que voten, y por eso les permiten venir a nuestro país", dijo Trump.

Esto es falso.

Es un delito registrarse o votar como no ciudadano en todas las elecciones estatales y federales, aunque Washington, D.C., y un puñado de municipios en California, Maryland y Vermont permiten el voto de no ciudadanos en las elecciones locales. Pocas personas violan esas leyes.

Tampoco hay evidencia de que "gente" esté tratando de hacer que los inmigrantes indocumentados voten.

Verificación de hechos: Trump dice que los demócratas apoyan la “ejecución después del nacimiento”

“Puedes mirar al gobernador de Virginia Occidental, el gobernador anterior de Virginia Occidental, no el gobernador actual, que está haciendo un excelente trabajo, sino el gobernador anterior, dijo que el bebé nacerá y decidiremos qué hacer con el bebé. En otras palabras, lo ejecutaremos. Y por eso hice eso, porque eso predomina, porque son radicales. Los demócratas son radicales. ... Su elección como vicepresidente dice que el aborto en el noveno mes está absolutamente bien. Trump también dice que la ejecución después del nacimiento es ejecución, ya no aborto porque el bebé nace bien, y eso no me parece bien", dijo Trump.

Esto es falso.

Si bien algunos demócratas, incluido Walz, apoyan el acceso amplio al aborto independientemente de la edad de gestación, el infanticidio es ilegal y ningún demócrata lo defiende.

Es más, solo el 1% de los abortos se realizan después de las 21 semanas de gestación, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y generalmente se deben a causas médicas graves.

Esta es una falsedad frecuente de Trump que data de 2019, en referencia a algo que dijo el exgobernador de Virginia Ralph Northam, demócrata, en un programa de radio. NBC News desacreditó la afirmación entonces, informando que los comentarios de Northam se referían a la reanimación de bebés con deformidades graves o embarazos no viables.

Cuando se le preguntó qué sucede cuando una mujer que está de parto desea un aborto en el tercer trimestre, Northam señaló que tales procedimientos ocurren solo en casos de deformidades graves o embarazos no viables. dijo que en esos escenarios, “el bebé sería resucitado si eso es lo que la madre y la familia desean, y luego se produciría una discusión entre los médicos y la madre”.

Verificación de hechos: ¿Los inmigrantes dañan a las mascotas?

Esto es falso.

Durante días, se han difundido rumores infundados en las redes sociales que afirman que los inmigrantes haitianos en Ohio están secuestrando y comiéndose a las mascotas. La mayoría de los inmigrantes haitianos en Ohio están secuestrando y comiéndose a las mascotas.

Los rumores involucran a Springfield, que tiene una gran cantidad de inmigrantes haitianos, pero la policía de allí desmintió las historias el lunes en un comunicado diciendo que no habían visto ningún ejemplo documentado.

“No ha habido informes creíbles ni afirmaciones específicas de mascotas que hayan sido lastimadas, heridas o maltratadas por individuos dentro de la comunidad inmigrante”, decía el comunicado.

Los republicanos, incluido Vance, han señalado las afirmaciones como evidencia de que los inmigrantes están causando el caos. Vance, sin embargo, se mostró un poco cauteloso en una declaración en X el martes, diciendo: “Es posible, por supuesto, que todos estos rumores resulten ser falsos”.

La inmigración es un tema potente en el rostro presidencial. En una encuesta de NBC News en abril, el 22% de los votantes colocaron la inmigración y la frontera como el problema más importante que enfrenta el país, solo superado por la inflación y el costo de vida, con un 23%.

John Kirby, el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, denunció las afirmaciones sobre los haitianos en Ohio como una peligrosa teoría de la conspiración que podría inspirar violencia antiinmigrante. “Habrá gente que lo crea por ridículo y estúpido que sea, y podrían actuar en base a ese tipo de información y actuar en consecuencia de una manera en la que alguien podría salir lastimado”, dijo a los periodistas el martes.

Verificación de hechos: Trump dice que la inflación es “probablemente la peor en la historia de nuestra nación”

“Miren, hemos tenido una economía terrible porque la inflación ha, lo que en realidad se conoce como un destructor de países. Rompe países. Tenemos una inflación como muy pocas personas han visto antes, probablemente la peor en la historia de nuestra nación”, dijo Trump.

Esto es falso.

La inflación se encuentra en el 2.9%, la más baja desde marzo de 2021, aunque la tasa alcanzó un pico del 9.1% durante junio de 2022 en medio de la pandemia de COVID-19. La inflación también estuvo en ese nivel en varios puntos de la presidencia de Trump, en junio y julio de 2018.

Verificación de hechos: Trump dice que no tiene "nada que ver con el Proyecto 2025"

"No tengo nada que ver con el Proyecto 2025. Eso está ahí. No lo he leído. No quiero leerlo a propósito. No lo voy a leer. Este fue un grupo de personas que se reunieron. "Se les ocurrieron algunas ideas, supongo, algunas buenas, algunas malas, pero no hay diferencia", dijo Trump.

Esto es engañoso.

Trump ha pasado semanas tratando de contrarrestar las asociaciones con el Proyecto 2025, una lista de deseos de políticas de 900 páginas publicada por la Heritage Foundation.

Es cierto que Trump ha rechazado algunas de las políticas del documento y que no lo escribió, pero muchos de sus aliados y ex asistentes lo respaldan y han promovido las posiciones propuestas en él.

La Heritage Foundation también tuvo una influencia significativa en la administración Trump. En 2018, se jactó de que Trump y su administración "adoptaron casi dos tercios de las recomendaciones de políticas" que presentó en un documento similar.

Verificación de hechos: ¿21 millones de migrantes ingresan mensualmente a EEUU?

"Pero cuando miras lo que le ha hecho a nuestro país, y cuando miras a estos millones y millones de personas que ingresan a nuestro país mensualmente, creo que son 21 millones de personas, no los 15 que La gente dice", dijo Trump.

Esto es falso.

Según las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, se estima que ha habido 10 millones de encuentros en las fronteras terrestres de Estados Unidos durante el gobierno de Biden.

En julio, la CBP registró 170,273 encuentros nacionales entre y en los puertos de entrada de Estados Unidos. La mayor cantidad de encuentros nacionales registrados desde el inicio del año fiscal 2024 ha sido de 370,887.

Verificación de hechos: ¿Los recortes de impuestos de Trump crearían un déficit de $5 billones?

“Mi oponente, por otro lado, su plan es hacer lo que ha hecho antes, que es proporcionar un recorte de impuestos a los multimillonarios y las grandes corporaciones, lo que resultará en $5 billones al déficit de Estados Unidos. Mi oponente tiene un plan que yo llamo el impuesto a las ventas de Trump, que sería un impuesto del 20% sobre los bienes cotidianos de los que dependes para pasar el mes. Los economistas han dicho que el impuesto a las ventas de Trump en realidad resultaría en unos $4,000 más al año para las familias de clase media", dijo Harris.

Esto es cierto.

Un informe de mayo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que no es partidista, concluyó que extender los recortes impositivos de Trump durante 10 años añadiría $4.6 billones al déficit federal.

La referencia de Harris al "impuesto a las ventas" de Trump en realidad se refiere a su propuesta de aumentar los aranceles sobre casi todos los bienes básicos importados en un 10% y hasta en un 60% sobre los bienes básicos importados de China.

Los economistas, incluidos los del izquierdista Center for American Progress, han dicho que esos niveles de aranceles trasladarían los costos a los consumidores, lo que ascendería a unos $3,900 en costos adicionales para una persona de clase media promedio.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.