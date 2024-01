Encuesta: Trump lleva casi 30 puntos de ventaja a horas de los “caucuses” en Iowa

DES MOINES, Iowa – Impulsado por su posición entre los cristianos evangélicos, los que asisten por primera vez a un caucus y los republicanos registrados, el expresidente Donald Trump tiene una ventaja de casi 30 puntos en la última encuesta de NBC News/Des Moines Register/Mediacom Iowa antes de los caucus republicanos del lunes.

La encuesta también muestra que Trump disfruta del respaldo de los probables asistentes al caucus más entusiastas y comprometidos, lo que podría ser crucial mientras el estado lidia con temperaturas bajo cero y vientos helados aún más fríos en la noche del caucus.

"Sé que hay mucha controversia sobre él, pero siento que es el hombre adecuado para el puesto en este momento", dijo Owen Monds, de 34 años, encuestado de Des Moines, quien dijo que está participando en el caucus de Trump. "Sabes, no siento que nadie más que se postule esté realmente calificado como él".

La encuesta muestra que la ex embajadora de las Naciones Unidas, Nikki Haley, superó por poco al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en el segundo lugar, aunque la brecha está dentro del margen de error de la encuesta.

Sin embargo, si bien el apoyo a Haley como primera opción ha aumentado, sólo el 9% de sus partidarios dicen estar extremadamente entusiasmados con su candidatura, sustancialmente menos que el entusiasmo por Trump e incluso por DeSantis.

“Aquí hay una debilidad subyacente”, dijo la encuestadora J. Ann Selzer sobre la posición de Haley. "Si la participación es baja, me parece que una proporción desproporcionada de sus seguidores podría quedarse en casa".

Según la encuesta de Iowa, que Selzer ha estado realizando durante las últimas tres décadas, Trump obtiene el apoyo de primera opción del 48% de los posibles asistentes al caucus republicano, seguido por Haley con un 20% de apoyo, DeSantis con un 16% y el empresario Vivek Ramaswamy con un 8%.

La ventaja de 28 puntos de Trump sobre su competidor más cercano es inferior, aunque sólo ligeramente, a la ventaja de 32 puntos que disfrutó en la encuesta de NBC News/Des Moines Register/Mediacom de diciembre.

Pero si su ventaja actual se mantiene la noche del caucus, será el mayor margen de victoria para un no titular que compita en los caucus presidenciales republicanos de Iowa. El margen récord actual, 13 puntos, lo estableció Bob Dole en 1988.

"Todavía está en una posición de mando, pero hay un deslizamiento", dijo Selzer sobre Trump. “El juego parece ser por el segundo puesto, sin un rival real en el horizonte”.

Los grupos más fuertes de Trump son los cristianos evangélicos (el 51% de ellos lo eligen como su primera opción), los republicanos registrados (54%), los que asisten por primera vez al caucus (56%) y los probables asistentes al caucus que no tienen títulos universitarios (59%).

El apoyo del 20% de Haley como primera opción en la encuesta es 4 puntos más que en la encuesta de diciembre, y tiene un desempeño superior entre los independientes (el 33% de ellos la eligen como su primera opción) y aquellos con títulos universitarios (27%).

Sorprendentemente, la mitad de los partidarios de Haley se identifican como independientes (39%) o demócratas (11%), lo que es significativamente diferente de la composición general de la encuesta, que es de 69% republicanos, 23% independientes y 5% demócratas entre los probables asistentes al caucus republicano.

Y el apoyo del 16% a DeSantis como primera opción ha bajado 3 puntos desde diciembre, cuando ocupaba un distante segundo lugar detrás de Trump.

El gobernador de Florida tiene un desempeño superior entre los evangélicos: el 22% de ellos lo selecciona como su principal candidato.

La encuesta estaba en curso cuando el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, suspendió su campaña presidencial el 10 de enero. Pero Christie no puso un pie en Iowa durante su campaña, prefiriendo centrar sus recursos y atención en otra parte, y la encuesta de Iowa casi no muestra cambios. después de su salida.

Más allá del liderazgo de Trump en el apoyo de primera opción, lo que destaca en la encuesta es el entusiasmo de sus partidarios.

Mientras que el 32% de todos los probables asistentes al caucus republicano dicen estar “extremadamente entusiasmados” con su candidato, casi la mitad de los partidarios de Trump (49%) dicen lo mismo sobre el expresidente.

“Es un ganador probado. Él sabe qué hacer a partir del día 1. No hay una curva de aprendizaje”, dijo el encuestado Joel Shaw, de 65 años, de Batavia, Iowa, quien dijo que participará en el caucus de Trump.

Por el contrario, el 23% de los partidarios de DeSantis dicen estar extremadamente entusiasmados con el gobernador de Florida. Y sólo el 9% de los partidarios de Haley dicen estar extremadamente entusiasmados con ella, frente al 21% que dijo eso sobre ella en diciembre.

“No estoy muy entusiasmado”, dijo el encuestado Ryan Knapp, un independiente de Cedar Rapids de 34 años, sobre su apoyo a Haley. "Principalmente eligiendo a [Haley] porque... ella parece la única cuerda, y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurarme de que Trump nunca más tenga otra oportunidad".

Más de dos tercios de los asistentes al caucus dicen que están decididos

La encuesta también revela que más de dos tercios de los probables asistentes al caucus republicano (68%) dicen que están decididos, un aumento con respecto al 49% que dijo esto en diciembre.

Esto se compara con el 25% que dice que todavía se les puede persuadir, frente al 46% del mes pasado. Los votantes restantes todavía están indecisos.

Al igual que con el factor entusiasmo, Trump tiene una ventaja sobre sus rivales entre los asistentes al caucus que dicen que ya han tomado una decisión.

El 82% de los partidarios de Trump dicen que están decididos, frente al 64% de los partidarios de DeSantis y el 63% de los partidarios de Haley.

“Votaré por cualquiera de ellos para vencer a Trump”, dijo la encuestadora Nicole Woodley, de 43 años, de Clarion, Iowa, que todavía está decidiendo entre DeSantis y Haley y que votó por el presidente Joe Biden en 2020.

Trump tiene la calificación neta favorable/desfavorable más alta entre los candidatos republicanos con un 69% favorable y un 29% desfavorable (+40). Le sigue DeSantis con un 58% favorable, un 36% desfavorable (+22); Ramaswamy con 52% favorable, 36% desfavorable (+16); y Haley con 48% favorable, 46% desfavorable (+2).

La calificación de Haley ha bajado considerablemente desde su calificación de 59% favorable y 31% desfavorable en diciembre (+28), después de enfrentar una ola de anuncios de ataque televisivo durante el último mes.

Cuando se trata de una segunda opción, el 20% de los probables asistentes al caucus eligen a DeSantis como su opción de respaldo, el 18% elige a Ramaswamy, el 14% elige a Haley y el 12% elige a Trump.

Y Trump cuenta con los asistentes al caucus más comprometidos: el 87% de los partidarios de Trump dicen que siempre lo apoyaron como su primera opción. Eso se compara con el 67% de los partidarios de DeSantis y el 46% de los partidarios de Haley que dijeron que siempre apoyaron a esos candidatos como su primera opción.

La encuesta de NBC News/Des Moines Register/Mediacom de Iowa se realizó del 7 al 12 de enero entre 705 probables asistentes al caucus republicano, y tiene un margen de error general de más o menos 3.7 puntos porcentuales.