Elecciones en la Bahía de Tampa: lo que debes saber para el 7 de noviembre de 2023

Se acerca el día de las elecciones municipales de Florida con tres condados de nuestra zona, Pinellas, Polk y Sarasota, preparándose para recibir a los votantes el 7 de noviembre de 2023.

Con puestos clave en juego y enmiendas significativas sobre la mesa, estas elecciones son tan importantes como las generales. Es por esto por lo que a continuación, desglosamos la información esencial para que estés informado y listo para ejercer tu derecho al voto.

CONDADO PINELLAS

Los ciudadanos de Tarpon Springs enfrentarán una pregunta de referéndum esencial: la compra de una propiedad en Roosevelt Boulevard. La adquisición de 1.91 acres de terreno sin desarrollar, valorada en $1.8 millones, tiene como fin la creación de espacios de preservación y uso cívico.

Este terreno estratégicamente ubicado cerca de los históricos Sponge Docks podría transformarse en parques, zonas de eventos y más, siempre y cuando la comunidad decida dar el paso adelante con su voto afirmativo.

¿Cómo aparecerá la pregunta en la boleta?

Authorize the Purchase of Roosevelt Boulevard Property Near the Sponge Docks

The City proposes to purchase vacant undeveloped parcels of land totaling 1.91 acres fronting Roosevelt Boulevard, Hill Street, and Cross Street from Santorini Developers LLC for $1.8 million for the purpose of preservation, parkland, event space, parking, and civic uses. Shall this purchase be approved?

Autorización de la Compra de la Propiedad de Roosevelt Boulevard Cerca de Sponge Docks

La Ciudad propone la compra de parcelas vacantes sin desarrollar por un total de 1.91 acres frente a Roosevelt Boulevard, Hill Street, y Cross Street de Santorini Developers LLC por $1.8 millones con el propósito de crear áreas de preservación, parques, espacio para eventos, estacionamiento y usos cívicos. ¿Se debería aprobar esta compra?

Yes / Sí

No / No

CONDADO POLK

En Polk, la atención se centra en la composición de las comisiones de las ciudades de Auburndale, Fort Meade, Lakeland y Winter Haven.

Los puestos en juego son los siguientes:

- Auburndale City Commission: Competencia por el asiento 4 y 5.

- Fort Meade City Commission: Asiento general número 4 y número 5, este último en elección especial.

- Lakeland City Commission: Distrito A del Noroeste y Asiento 2 General.

- Winter Haven City Commission: Asiento 1 y 5.

Estas carreras no solo determinarán quiénes serán los tomadores de decisiones en asuntos clave de la comunidad, sino que también darán forma a las políticas futuras en áreas que van desde el desarrollo económico hasta la gestión de servicios públicos.

CONDADO SARASOTA

Sarasota verá cómo los ciudadanos de Venice ejercen su derecho al voto en la elección general. En este escenario, es crucial que los votantes estén inscritos antes del 10 de octubre y soliciten su voto por correo a más tardar el 26 de octubre a las 5 p.m.

La votación anticipada está programada del 30 de octubre al 4 de noviembre, ofreciendo una ventana para aquellos que prefieren ejercer su derecho antes del día oficial de las elecciones.

Información importante:

Para garantizar que cada voto sea contado, los electores deben estar atentos a las fechas clave:

Fecha límite para la inscripción de votantes: 10 de octubre.

Solicitud de voto por correo: hasta el 26 de octubre.

Votación anticipada en persona: del 23 de octubre al 3 de noviembre.