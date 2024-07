Biden no da marcha atrás: “Mi agudeza mental ha sido bastante buena”

Después de haber moderado los ataques contra Donald Trump tras el intento de asesinato del sábado, el presidente Joe Biden volvió al modo de campaña el lunes, defendiendo su decisión de permanecer en la contienda presidencial a pesar de los llamados para que se retire.

En una entrevista con el presentador de NBC News Lester Holt, Biden por momentos se mostró combativo y dijo que no abandonará la campaña a pesar de que algunos líderes demócratas han expresado temores de que no pueda ganar.

“Soy viejo”, dijo Biden. “Pero solo soy tres años mayor que Trump, el número 1. Y el número 2, mi agudeza mental ha sido bastante buena. He hecho más cosas que cualquier presidente en mucho, mucho tiempo, en tres años y medio. Así que estoy dispuesto a ser juzgado por eso”.

"Entiendo. Entiendo por qué la gente dice: 'Dios, tiene 81 años'. Vaya. ¿Qué será cuando tenga 83 u 84 años? Es una pregunta legítima".

La entrevista es la última de una serie de eventos, mítines y preguntas y respuestas que Biden ha realizado desde su pésima actuación durante su debate con Trump el 27 de junio. Alarmados por su vacilación, algunos legisladores demócratas han cuestionado si tiene el vigor para llevar la lucha. contra Trump.

Biden dejó claro que no cederá.

Los votantes demócratas lo eligieron para encabezar la boleta durante la temporada primaria, dijo. “Los escucho”, dijo.

Holt le preguntó a Biden a quién consulta cuando se trata de cuestiones como permanecer en la campaña por la Casa Blanca o abandonarla.

“Yo”, dijo Biden. "He estado haciendo esto por mucho tiempo".

Es tal la preocupación que un sector del Partido Demócrata le está pidiendo que se retire de la contienda, según NBC.

Es más, dijo Biden, no está perdiendo.

"Mire, lo sabíamos: esta iba a ser una campaña reñida desde el momento en que se anunció", dijo Biden.

"Los datos de las encuestas muestran muchas cosas diferentes, pero no hay una gran brecha entre nosotros. Es esencialmente una campaña reñida", dijo.

Una nueva encuesta nacional de NBC News reveló que Trump aventaja a Biden por 2 puntos porcentuales, dentro de su margen de error.

La encuesta también reveló, sin embargo, que más del 60% de los demócratas dicen que preferirían que alguien más encabezara la lista, mientras que el 80% de todos los votantes dijeron que estaban preocupados por las capacidades físicas y mentales de Biden.

LAS DUDAS SE MANTIENEN TRAS VARIOS ERRORES

En su esfuerzo posterior al debate para demostrar que es convincente y competente, Biden en ocasiones ha avivado preocupaciones sobre ambos.

En unas horas el jueves, se refirió al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskii como "presidente Putin" y a su vicepresidenta, Kamala Harris, como "vicepresidente Trump".

Durante la entrevista con NBC News, Biden murmuró en algunos momentos y su voz se apagó en otros.

"Lo que estoy haciendo es salir y demostrarle al pueblo estadounidense que tengo el control de todas mis facultades, que no necesito notas. No necesito telepronter; puedo salir y responder cualquier pregunta. "

Y pidió a los medios de comunicación que sometieran a Trump a un grado similar de escrutinio.

Refiriéndose a las verificaciones de hechos que muestran que Trump hizo múltiples afirmaciones erróneas durante el debate, dijo: "¿Por qué la prensa nunca habla de eso?".

"Tuve una mala, mala noche. No me sentía nada bien. Y, y lo había estado, sin cometerlo, la embarré", dijo Biden.

En deferencia al intento de asesinato contra Trump, la campaña de Biden retiró temporalmente su publicidad mientras él llamaba a Trump para preguntarle sobre su condición y desearle lo mejor.

Luego, Biden pronunció un discurso desde la Oficina Oval el domingo instando a los estadounidenses a evitar una retórica política sobrecalentada que pueda dar lugar a actos violentos antidemocráticos.

Pero su tono combativo durante la entrevista sugirió que cualquier pausa en la campaña dura ha terminado. Biden se refirió a su oponente como “Donald” durante el fin de semana. Ahora ha vuelto a “Trump”.

"No soy el tipo que dijo: 'Quiero ser un dictador el primer día'", dijo Biden, refiriéndose a Trump. “No soy el tipo que se negó a aceptar el resultado de las elecciones [de 2020]. No soy el tipo que dijo que no aceptaría el resultado de esta elección”.

"No puedes amar a tu país sólo cuando ganas", añadió.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por NBC News.