Las contiendas que todavía están en juego en la lucha por el control de la Cámara

WASHINGTON — El expresidente Donald Trump se ha asegurado un segundo mandato en la Casa Blanca, y su Partido Republicano ha ganado el control del Senado. Pero el control de la Cámara de Representantes sigue en el aire, al igual que el tamaño de la nueva mayoría en el Senado.

En la lucha por la Cámara de Representantes, los demócratas se enfrentan a una dura batalla para conseguir los cuatro escaños necesarios para cambiar la Cámara, mientras que los republicanos sólo necesitan ganar un puñado de elecciones más competitivas para mantener la mayoría. Con más de una docena de elecciones a la Cámara de Representantes aún por decidir y muchas de ellas muy reñidas, los demócratas necesitarían conservar todos sus puestos competitivos y dar la vuelta a algunos asientos en poder de los republicanos para alcanzar los 218 escaños necesarios para la mayoría.

Con los votos aún por contar, aquí está un vistazo a las contiendas clave que aún no han sido decididas por la Mesa de Decisiones de NBC News (lea más sobre cómo se deciden esas contiendas). Mientras que algunos de los estados disputados pueden ser proyectados relativamente rápido, podría tomar días o incluso semanas para resolver el control de la Cámara.

Elección presidencial

Con la victoria de Trump en Michigan proyectada por NBC News el miércoles por la tarde, una victoria en Nevada anunciada el jueves por la mañana y una victoria para Trump declarada en Arizona el sábado por la noche, todos los estados presidenciales disputados ya han sido anunciados.

Las contiendas por el Senado que quedan por decidir

Senado de Pensilvania: Aunque se prevé que Trump gane en Pensilvania, las elecciones al Senado están aún muy reñidas. El senador demócrata Bob Casey se presenta para un tercer mandato contra el republicano Dave McCormick, un exCEO de fondos de cobertura que se postuló sin éxito para la nominación del Partido Republicano al Senado en 2022.

En juego el control de la Cámara de Representantes

El control de la Cámara de Representantes sigue sin estar claro, ya que aún no se han escrutado importantes contiendas, como las de California. También hay otras contiendas que no se espera que sean competitivas pero que aún no se han proyectado porque se han contado pocos votos.

Distrito de Alaska: Los republicanos aspiran a hacerse con este escaño, que abarca todo el estado y que Trump ganó con facilidad. El republicano Nick Begich aventaja a la representante demócrata Mary Peltola, pero ronda el umbral del 50% necesario para ganar la contienda. Si no alcanza ese umbral, la contienda se dirigirá a la votación por orden de preferencia, pero los republicanos confían en que seguirían ganando el escaño en ese caso.

Distrito 6 de Arizona: El representante republicano Juan Ciscomani va por detrás de su oponente demócrata, la exsenadora estatal Kirsten Engel, en este competitivo distrito de los suburbios de Tucson.

Distrito 9 de California: El representante demócrata Josh Harder aventaja por poco a su oponente republicano, el alcalde de Stockton Kevin Lincoln.

Distrito 13 de California: El representante republicano John Duarte se enfrenta al demócrata Adam Gray, exlegislador estatal, en este distrito del Valle Central.

Distrito 21 de California: El representante demócrata Jim Costa se enfrenta al republicano Michael Maher, exagente del FBI, en este distrito del área de Fresno.

Distrito 22 de California: El representante republicano David Valadao, uno de los dos republicanos restantes de la Cámara de Representantes que votó a favor de destituir a Trump tras el disturbio del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, aventaja a su oponente demócrata, el exasambleísta estatal Rudy Salas.

Distrito 41 de California: Los demócratas han apuntado a este distrito con sede en el condado de Riverside, y el representante republicano Ken Calvert está en una carrera competitiva con el demócrata Will Rollins, un exfiscal.

Distrito 45 de California: La representante republicana Michelle Steel aventaja al veterano del ejército demócrata Derek Tran en una de las contiendas más caras del país.

Distrito 47 de California: Los republicanos están buscando dar la vuelta a este escaño abierto en el sur de California, y el republicano Scott Baugh, un exlegislador estatal, está en una contienda competitiva contra el exsenador estatal Dave Min.

Distrito 49 de California: También en el sur de California, el representante demócrata Mike Levin está en una reñida carrera contra el concesionario de automóviles Matt Gunderson, un republicano que se autodenomina "proabortista".

Primer distrito de Iowa: Sólo unos cientos de votos separan a la republicana Mariannette Miller-Meeks de la demócrata Christina Bohannan, exrepresentante estatal. Es un territorio familiar para Miller-Meeks, que ganó su contienda de 2020 por sólo seis votos.

Segundo distrito de Maine: El representante demócrata Jared Golden ha sido uno de los principales objetivos del Partido Republicano, y está rondando justo por encima del umbral del 50% que le permitiría ganar directamente al representante estatal republicano Austin Theriault, expiloto de NASCAR (en este estado se celebran elecciones por orden de preferencia).

Distrito 9 de Ohio: La diputada demócrata Marcy Kaptur está muy reñida con el diputado estatal republicano Derek Merrin.

Distrito 5 de Oregón: La demócrata Janelle Bynum aventaja por poco a la representante republicana Lori Chavez-DeRemer.

Esta nota fue publicada originalmente por Bridget Bowman y Ben Kamisar para NBC News. Para ver más de NBC News, haz clic aquí.