Los ejecutivos de Hollywood, donantes y políticos clave de California que ahora están contra Biden

LOS ÁNGELES, California - Ejecutivos de Hollywood, importantes donantes y políticos clave de California, bastión demócrata por excelencia, han sido los principales responsables de la revuelta contra el presidente de EEUU, Joe Biden, actuando entre bambalinas para que ponga fin a su campaña para las elecciones de noviembre.

La principal responsable ha sido la influyente congresista por California y expresidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, quien en privado ha pedido a Biden que se retire y, aunque ha tenido cuidado de no hacer público su rechazo, ha dado vía libre a sus aliados en el Congreso para que ellos sí pidan abiertamente la retirada del mandatario.

Uno de ellos fue el legislador por California Adam Schiff, quien esta semana urgió a Biden a "pasar el testigo", palabras que han repetido ya decenas de miembros del Congreso para que el mandatario se retire y deje que otro político más joven se enfrente al expresidente Donald Trump (2017-2021) en las elecciones de noviembre.

Aunque el pánico demócrata comenzó tras el primer debate presidencial, seguido de una serie de lapsus del mandatario en eventos públicos, su pobre desempeño en entrevistas televisadas o su delicado estado de salud, para muchos el verdadero punto de inflexión se vivió antes en California, cuando Biden protagonizó un evento de recaudación de fondos repleto de estrellas de Hollywood.

Julia Roberts y George Clooney eran los principales famosos anunciados para el evento, que se llevó a cabo el 15 de junio y en el que también participó el apreciado expresidente Barack Obama (2009-2017) o el habitual presentador de los Óscar Jimmy Kimmel.

Hollywood, la gran fortaleza demócrata, en su contra

Si bien el encuentro se llevó a cabo sin percances significativos y fue un día exitoso de recaudación para el partido, acumulando más de 30 millones de dólares, algunos donantes y personalidades que estuvieron presentes, incluida la estrella de 'Gravity', aseguraron un mes más tarde que fue ahí la primera vez que notaron la fragilidad de Biden.

"Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas en la recaudación de fondos no era el Joe Biden (…) de 2010, ni siquiera era el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre que todos presenciamos en el debate", indicó Clooney en un artículo de opinión publicado posteriormente en el diario The New York Times.

"Amo a Biden, pero necesitamos a un nuevo nominado", ahondó el actor al solicitar públicamente la retirada de Biden, haciendo temblar los cimientos del Partido Demócrata.

"No podemos — y no debemos — ir por este camino en Estados Unidos", dijo el presidente Joe Biden.

Anterior a Clooney, el escritor de novelas de terror Stephen King había pedido lo mismo y, como ellos, personalidades de Hollywood como Michael Douglas, John Cusack, Damon Lindelof o Michael Moore han hecho ver su disconformidad con la nominación del presidente.

Además, potentes donantes como la heredera del coloso del entretenimiento The Walt Disney Company, la cineasta y filántropa Abigail Disney, o el cofundador de Netflix Reed Hastings ya cortaron sus millonarios flujos de financiación a la candidatura del mandatario.

Empresarios de Silicon Valley cambian al bando republicano

En las elecciones de 2016, cuando Trump resultó ganador, era casi imposible encontrar aliados republicanos entre los empresarios de Silicon Valley, epicentro tecnológico. Sin embargo, en 2024 la situación ha cambiado.

Elon Musk, quien apoyó a Obama en 2008, a Hillary Clinton en 2016 y al propio Biden en 2020, ha modificado su postura en 2024. Ahora utiliza abiertamente sus redes sociales para respaldar al candidato republicano y criticar al actual presidente.

A Musk le hacen coro sus amigos y líderes de la industria, como David O. Sacks, Marc Andreessen o Ben Horowitz, entre otros.

A pesar de la presión, Biden, quien con 81 años es el presidente de mayor edad de la historia de EEUU, no ha dado señales públicas de querer retirarse.

De hecho, ha dejado claro que tiene intención de reanudar sus actos de campaña la semana próxima tras haber estado aislado en su residencia de Delaware por haber dado positivo al COVID-19. "Estoy deseando volver a la campaña electoral la semana que viene", afirmó Biden el viernes en una nota de prensa.