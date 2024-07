Biden anuncia en X que deja la contienda presidencial y respalda a la vicepresidenta Kamala Harris

El presidente Joe Biden anunció este domingo en X que deja la contienda presidencial y respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris: "Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año".

El presidente Joe Biden emitió un comunicado el domingo en el que afirma que no buscará la reelección.

Tras varias semanas de presión, luego de su desastroso desempeño en el debate con su contrincante, el expresidente Donald Trump, Biden cambió de postura y finalmente deja la contienda que ha cobrado dramatismo, marcado por el atentado del sábado 13 de julio contra el exmandatario.

No fueron pocas las voces que pedían al presidente que dejara la contienda, desde el prominente legislador demócrata Adam Schiff hasta importantes donantes a la campaña, como el actor George Clooney, además de la junta editorial del diario The New York Times.

El anuncio del presidente sirve de corolario a una carrera política de 51 años, que comenzó en 1973, cuando ingresó al Congreso como senador por Delaware.

Luego fue vicepresidente durante los dos mandatos de Barack Obama, entre 2009 y 2017 y finalmente, como presidente desde el 2021 hasta el presente. Su actual mandato termina el 20 de enero de 2025.

Ahora, el Partido Demócrata debe elegir un reemplazante que enfrente a Trump en las elecciones de noviembre.

Y para esto, las reglas partidarias establecen que los más de 3,900 delegados voten en la Convención Demócrata en una primera ronda, por un reemplazo, en el evento previsto para agosto en Chicago.

Si un candidato gana la mayoría de votos, será quien encabece la fórmula partidaria. Si no hay consenso, entonces votan los 700 “superdelegados, y luego los delegados vuelven a votar, hasta que un candidato gane la mayoría de los delegados.