Insólito: museo cuenta la historia de animales antiguos a través de sus excrementos fosilizados

WILLIAMS, Arizona - Se puede saber cómo un tiranosaurio rex digirió su comida examinando sus heces.

Fragmentos de hueso en un pedazo de excremento fosilizado en un nuevo museo en el norte de Arizona, acertadamente llamado Poozeum, se encuentran entre las pruebas más pequeñas que indican que el T. Rex no era un gran masticador, sino que se tragaba trozos enteros de presa.

La muestra es una de las más de 7,000 que se exhiben en el museo que abrió sus puertas en mayo en Williams, una ciudad conocida por sus espectáculos del Salvaje Oeste a lo largo de la Ruta 66, atracciones de vida silvestre y un ferrocarril al Parque Nacional del Gran Cañón.

Un letrero del Poozeum presenta una caricatura de T. Rex de color verde brillante sentado en un inodoro para llamar la atención entre las luces de neón y la música suave de la década de 1950 que emana de otros negocios.

En el interior, vitrinas llenas de coprolitos —heces fosilizadas de animales que vivieron hace millones de años— se alinean en las paredes. Van desde minúsculos excrementos de termitas hasta un espécimen enorme que pesa 20 libras.

El presidente y curador de Poozeum, George Frandsen, compró su primer trozo de heces fosilizadas en una tienda en Moab, Utah, cuando tenía 18 años, dijo. Ya amaba los dinosaurios y los fósiles, pero nunca había oído hablar de los excrementos fosilizados. A partir de ahí, su fascinación creció.

"Fue gracioso. Fue asqueroso. Pero aprendí muy rápido que podría decirnos mucho sobre nuestro pasado prehistórico y lo importantes que son para el registro fósil", indicó.

Los coprolitos no son muy comunes, pero pueden constituir la mayoría de los fósiles encontrados en algunos sitios, y la gente ha aprendido más y más sobre ellos en las últimas décadas, expresó Anthony Fiorillo, director ejecutivo del Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México.

Puede ser difícil identificarlos y, en algunos casos, los especímenes que parecían ser coprolitos -con sus extremos pellizcados y estrías- fueron examinados más a fondo y finalmente reclasificados como otra cosa.

"Hay una serie de procesos sedimentarios que pueden producir una extrusión de lodo blando a una capa diferente. Así que piensa en tu pasta de dientes, por ejemplo. Cuando la aprietas, puede haber algunas estrías en esa pasta de dientes", explicó.

La entusiasta de los fósiles Brandee Reynolds visitó recientemente el museo con su esposo después de descubrir que era un pequeño desvío de un viaje por carretera que habían planeado.

"La mayoría de las veces encuentro dientes afilados y cosas así. Realmente no he encontrado mucho coprolito, pero ¿a quién no le gusta el coprolito?", expresó.

Un punto culminante de la colección de Frandsen es un espécimen que ostenta un récord mundial Guinness por ser el coprolito más grande dejado por un animal carnívoro. El hombre indicó que, con más de 61 centímetros de largo y 15 de ancho, se cree que es de un tiranosaurio rex, dado el lugar donde se encontró en un rancho privado en Dakota del Sur en 2019.

Frandsen también tiene el récord de la mayor colección certificada de coprolito con 1,277 piezas, obtenido en 2015 cuando se verificó en el Museo del Sur de Florida en Bradenton.

Su colección asciende ahora a unos 8,000 especímenes. No tiene espacio para exhibirlo todo en el museo de Williams y presenta algunos en internet.

No hay necesidad de preocuparse por el olor o los gérmenes, indicó Frandsen. Estos se evaporaron hace millones de años, cuando las heces se cubrieron con sedimentos y fueron reemplazadas por minerales, haciéndolas duras como rocas.

La ubicación, la forma, el tamaño y otros materiales como huesos o plantas pueden determinar si algo es un coprolito, pero no necesariamente qué criatura lo depositó, dijo Fiorillo.

"Creo que la mayoría de nosotros diríamos, vamos a pisar el freno en eso y simplemente ser felices si pudiéramos determinar carnívoros, herbívoros y luego ver posiblemente esos ciclos alimenticios dentro de cada uno de esos grandes grupos", explicó el paleontólogo entrenado y autor de libros sobre dinosaurios.

Idealmente, Fiorillo dijo que espera que los fósiles que son raros y pueden contribuir a la comprensión del mundo prehistórico encuentren su camino a la esfera pública para que los investigadores puedan usarlos mientras forman hipótesis sobre la vida del pasado muy remoto.

Al igual que Frandsen, Fiorillo indicó que los fósiles le cautivaron cuando era joven. Señaló las canteras privadas en la Cuenca Fósil de Wyoming, donde el público puede cazar peces fosilizados, plantas e incluso coprolitos. Las personas también pueden visitar una cantera de investigación para aprender sobre paleontología en el cercano Monumento Nacional Fossil Butte.

Si un niño regresa a casa inspirado después de encontrar un fósil o ver uno en exhibición en un museo, entonces eso es increíble, dijo Fiorillo.

"Tal vez sean la próxima generación", aseguró.