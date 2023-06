E-Verify: una confirmación de elegibilidad de empleo en Florida

A partir del 1 de julio de 2023, los empleadores en el estado de Florida tendrán que comenzar a utilizar el sistema E-Verify para comprobar la elegibilidad para el empleo de sus empleados potenciales.

Esta iniciativa busca garantizar que solo las personas que pueden trabajar legalmente en los Estados Unidos sean contratadas, ya que compara la información proporcionada por los empleadores con los registros gubernamentales disponibles.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

E-Verify es un sistema basado en Internet, rápido, eficiente y gratuito, que contrasta la información ingresada por un empleador a partir del Formulario I-9, Verificación de Elegibilidad de Empleo, con las bases de datos del Departamento de Seguridad Nacional y de la Administración del Seguro Social de los Estados Unidos.

E-Verify compara electrónicamente la información de un empleado con millones de registros gubernamentales, brindando resultados en tan solo de tres a cinco segundos.

Además de su rendimiento y velocidad, la popularidad de E-Verify está demostrada por el número creciente de empresas y sitios de contratación que utilizan este sistema, según el portal oficial de E-Verify.

Hasta la fecha, más de 967,000 empresas de todos los tamaños se han registrado en E-Verify, incluyendo más de 2.4 millones de sitios de contratación. Cada semana, 1,500 nuevas empresas se unen a esta iniciativa, confiando en su capacidad para verificar la elegibilidad de empleo de manera eficiente y efectiva.

El lanzamiento del sistema E-Verify en Florida marca un paso importante en la gestión del empleo en el estado. Asegurando que los empleadores contraten solo a personas elegibles para trabajar legalmente en los Estados Unidos, el gobierno quiere dejar ver que E-Verify promueve una economía laboral justa y segura para todos los empleados potenciales.

Es importante que los empleados y empleadores sepan como funciona el proceso del E-Verify.

Todo comienza cuando un empleado completa el Formulario I-9, Verificación de Elegibilidad de Empleo. Los empleadores deben crear un caso en E-Verify utilizando la información de este formulario a más tardar el tercer día hábil después de que el empleado comienza a trabajar. El sistema verifica la información con los registros del Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social.

Si el empleado presenta ciertos documentos, el sistema de Verificación Fotográfica de E-Verify solicitará al empleador que compare la foto en el documento del empleado con la foto mostrada en el sistema. Esto ayuda a garantizar la autenticidad del documento y su asociación con el empleado.

Los resultados de los casos en E-Verify pueden variar: Autorizado para Empleo (si la información coincide con los registros de la SSA y/o DHS), Verificación en Proceso (si se requiere una verificación adicional por parte de DHS), No Confirmación Tentativa (si la información no coincide y se requiere acción adicional), Caso Aplazado (si se necesita más tiempo para determinar el resultado final), Cerrar Caso y Reenviar (si se requiere crear un nuevo caso debido a información incorrecta), y No Confirmación Final (si E-Verify no puede confirmar la elegibilidad después de que el empleado se haya comunicado con DHS o SSA).

Si el caso inicial resulta en una “No Confirmación Tentativa”, el empleado debe ser notificado y tomar acción adicional antes de que E-Verify pueda proporcionar un resultado final. En caso de Verificación en Proceso o Caso Aplazado, E-Verify necesita más tiempo para determinar un resultado final.

La nueva ley firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, impone fuertes penalizaciones a los empleadores, incluyendo multas que pueden llegar hasta $10 mil dólares por cada empleado contratado sin la debida autorización para trabajar.

Este marco legal también otorga al estado el poder para retirar la licencia de operación de la empresa.

Es importante recordar que esta ley es parte de un paquete de leyes que han sido identificadas como antiinmigrantes. No te pierdas el programa especial "Mitos y Realidades : SB-1718" este jueves a las 5 p.m. en Noticias Telemundo 49 y Noticias Telemundo 31.