Chef del Área de la Bahía enaltece la gastronomía mexicana en cada plato

La comida mexicana es color, olor y tradición reconocida como patrimonio cultural de la humanidad y deleitando paladares en todas partes del mundo.

Un chef en el Área de la Bahía busca enaltecer la gastronomía del país azteca

“Es una combinación de colores, texturas, aromas, especias, sabores”, explicó Víctor Martínez, chef subjefe ejecutivo en Rosewood San en Menlo Park.

Son elementos de la historia de un país donde la cocina es ingrediente clave en la identidad.

“La comida mexicana es patrimonio cultural de la humanidad, porque en sus raíces envuelve un periodo histórico muy largo e involucra a un grupo de culturas. México aportó a la cocina, a la cultura mundial, aportó una serie de ingredientes importantísimos algunos de ellos son vitales para el funcionamiento de las sociedades modernas”, indicó Víctor.

Como embajador cultural gastronómico se describe Víctor, quien desde temprana edad supo cuál sería su misión de vida, y en su natal Yucatán, heredó el amor por la gastronomía de su abuela y de su madre.

“Cuando llegó el momento de tomar la decisión a qué te quieres dedicar el resto de tu vida, yo tenía muy claro que quería dedicarme a la cocina y quería, quería ser chef”, afirmó Víctor.

Hizo maletas e inició su travesía en la industria hotelera adentrándose en la cocina de distintas ciudades en México, llegando hasta las Islas Vírgenes Británicas y ahora en el Área de la Bahía.

“En todas partes del mundo va a haber alguien que se puede identificar. La comida mexicana siempre te va a sorprender, te va a llevar a lugares que no sabias que existían, es apreciada porque es rica, culturalmente hablando. Se ha creado un halo de misterio”, dijo Víctor.

Un halo que muestra la complejidad en lo que parece sencillo y ejemplo de ello, las tortillas.

“Hacer tortillas requiere compromiso, requiere que alguien tenga las ganas de estar en el metate horas y horas y luego se pongan a hacer una a una las tortillas, y luego te lo comes en un taco como si fuera nada, pero es muchísimo esfuerzo”, aseguró Víctor.

Y es que nada se compara a tortillas recién hechas sobre el comal, para después hacernos tacos del tradicional platillo yucateco cochinita pibil.

“A mí se me hace, se me hacen ese tipo de guisados, de estofados se me hacen como una especie de sinfonías. Cada instrumento está tocando un ritmo y debe ser tocado con una técnica diferente, pero que en conjunto huelen, suenan hermoso”, dijo Víctor.

Al igual que al degustarlo, un abanico de colores con capas de sabor en un bocado.

“Algunos de estos son ingredientes endémicos mexicanos, ingredientes que México aportó al mundo el tomate, el cacao, los chiles, y son ingredientes que han forjado la gastronomía”, aseveró Víctor.

Pero más que cautivar paladares, es una oportunidad para conectar con nuestras raíces, y transmitir ese orgullo de nuestra cultura a las siguientes generaciones.

“Es muy importante segunda, tercera, 4.ª o 5.ª generación. Es muy importante mantener las raíces, es muy importante que a la comunidad mexicana alrededor del mundo no se le olvide que esta comida está profundamente ligada con su historia. Todos fuimos migrantes en algún momento, pero llevar contigo este paquete histórico, este paquete de tradiciones y compartirlo con los demás es una manera de mantenerlo vivo”, expresó Víctor.

Porque cuidar nuestras raíces es cuidar nuestra esencia, y si no has probado la comida mexicana atrévete a descubrirla, y probar el alma de todo un país.

“Si quieres aprender cocina mexicana ve y conoce México, ve y viaja, ve y camina”, enfatizó Víctor.