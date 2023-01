Hace dos años y medio, Alice Everdeen trabajó 50 horas a la semana y ganó $42,000 al año como gestora de contenidos para una empresa de suplementos.

Pero trabajar en una oficina no le satisfacía. Así que Everdeen dejó de trabajar de 9 a.m. a 5 p.m. y empezó a dedicarse a la actuación de voz en off. Ahora gana hasta $15,000 al mes, según documentos revisados por CNBC Make It.

El año pasado ganó un total de $102,000 trabajando para clientes como Amazon, Southwest Airlines y OnlyFans, con muchas menos horas de las que le exigía su otro empleo. "Diría que trabajo de 3 a 5 horas al día", cuenta Everdeen, de 31 años, a CNBC Make It.

Everdeen utilizó los ingresos adicionales para renovar un autobús escolar y convertirlo en un espacio habitable que costó unos $80,000 con su novio. La pareja planea empezar a viajar por EEUU.en el autobús el lunes, dice Everdeen.

"Sentimos que lo hemos conseguido como adultos, según nuestros criterios", dice Everdeen. "Queremos seguir nuestros sueños en lugar de lo que nos dicen que debemos hacer".

Hay una razón por la que Everdeen mantiene un horario corto y estricto: el agotamiento. Dice que ha aprendido a establecer límites estrictos para evitar el agotamiento y la autocomplacencia. Estos síntomas aparecen de formas extrañas: Hace años, como productora de noticias en MSNBC, se quedaba en la oficina horas después de su turno, incluso después de terminar su trabajo.

"No es bueno que quiera quedarme más tiempo en el trabajo. Significa que me estoy distrayendo y no me ocupo de lo que está pasando [en mi vida personal]", dice Everdeen. "Me di cuenta de que me dedico mucho a mi trabajo cuando no me siento realizada en la vida".

A veces siente los síntomas del agotamiento. Le cuesta levantarse de la cama para sacar a pasear a su perro por las mañanas, se encuentra haciendo scroll sin sentido en TikTok o comprueba su cuenta de Fiverr en mitad de la noche para ver si le llegan pedidos. El 80% de sus ingresos proceden de esta plataforma, dice.

Solía recibir notificaciones de Fiverr, y cuando el ruido se disparaba, se desencadenaba una liberación de dopamina en mi cerebro que me decía: "¡Dinero!". "Estaba hiperconcentrada en mi teléfono y respondía a los mensajes inmediatamente".

Los meses más lentos fueron peores, dice. Sin las notificaciones constantes, se llenaba de dudas. "Es muy fácil mirar esas métricas y pensar demasiado", dice Everdeen. "Me cuestionaba a mí misma y me preguntaba qué podría haber hecho de otra manera para tener más éxito".

Una encuesta de JobSage publicada en abril mostró que el 28% de los empleados declararon estar agotados durante el último año. Más de un tercio declararon haber sufrido depresión, falta de motivación o ansiedad a causa del trabajo.

Según los expertos, esto se debe en gran medida a unas expectativas desmesuradamente altas.

"Vivimos en una época en la que existe un tremendo mandato para la felicidad", dijo Esther Perel, terapeuta, autora y presentadora de podcasts, a CNBC Make It en junio. "Tienes que encontrar significado, pertenencia, propósito y autodesarrollo en el trabajo. Está sobrecargado de expectativas".

Para combatir el agotamiento, Everdeen dice que nunca revisa sus correos electrónicos después de las 5 p.m. También se asegura de que sus tardes esten llenas de actividades que realmente la llenen, como cocinar con su novio, trabajar para renovar el autobús y, pronto, viajar. Dice que también ha contratado a un asistente virtual para que le ayude con las tareas de organización y edición.

Trabajar tan pocas horas no significa que no le apasione su carrera de locutora, dice. Más bien se trata de asegurarse de que su vida diaria sea sostenible.

"Me llevó mucho tiempo aprender a desprenderme de lo que no importa", dice Everdeen. "Pagar $4,000 al mes de alquiler y luego trabajar 60 horas a la semana no es lo que quiero hacer.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Megan Sauer para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.