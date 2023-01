Los dispositivos de etiquetado Bluetooth se están poniendo de moda y vigilan el mundo de formas nunca antes posibles. Para ese familiar que siempre pierde el rastro de sus llaves o billetera, estos dispositivos de Apple, Samsung y algunos reproductores de gadgets de nicho como Life360, ofrecen un nuevo enfoque para cuidar las pertenencias.

Para los dueños de mascotas, estos dispositivos Bluetooth se pueden usar como una alternativa más económica para colocarle un microchip a su perro.

“Si usted es alguien que olvida sus llaves, su bolso o su hijo, y quiere rastrearlos, entonces esta no es una mala manera de hacerlo”, dijo Justin Cappos, profesor asociado de Ciencias de la Computación e Ingeniería en la Escuela de Ingeniería Tandon de la Universidad de Nueva York y miembro del Centro de Ciberseguridad de la Universidad de Nueva York.

Pero la idea de etiquetas para rastrear personas, específicamente, es donde se ha introducido la controversia como parte de la adopción de esta tecnología.

Desde AirTag de Apple hasta Galaxy SmartTag de Samsung y Tile de Life360, hay muchas opciones en el mercado de dispositivos de etiquetado Bluetooth que ofrecen seguridad y tranquilidad, pero, en particular, las compañías en el mercado, desde Apple hasta Life360, han dejado en claro que estos dispositivos eran nunca diseñados para rastrear personas: la mensajería de productos de Apple se enfoca solo en artículos personales. Eso no cambia el hecho de que, como ocurre con la mayoría de los avances tecnológicos a un ritmo acelerado en las últimas décadas, desde los teléfonos hasta las redes sociales y la inteligencia artificial, nunca hay un gran avance que llegue sin un posible inconveniente. Las etiquetas se utilizan para usos nefastos, incluso para acechar a las personas.

“Si quieres rastrear a alguien, para eso están diseñados, y ahí es donde realmente surge el problema”, dijo Cappos. “Tienes algo que su uso previsto y su uso malicioso son casi idénticos”.

Aquí hay algunos conceptos básicos que debe saber sobre las etiquetas Bluetooth si ya está usando una o si está considerando agregar una a su vida tecnológica.

ES REAL EL RIESGO DE ACOSO; LAS COMPAÑÍAS LO ESTÁN ABORDANDO

Se han denunciado varios delitos relacionados con el uso de dispositivos de etiquetado Bluetooth para acechar a las víctimas, específicamente a mujeres más jóvenes y mujeres acosadas por ex cónyuges o parejas. Ha sido común conectar estos dispositivos a los automóviles, pero ha habido casos de víctimas que encontraron estos rastreadores en sí mismas: una víctima informó que tenía un dispositivo de etiquetado Bluetooth pegado dentro de su bolsa de lona y otra encontró uno escondido en su abrigo después de una noche de fiesta.

“El problema con los rastreadores de Bluetooth… es que no hay forma de evitar que una víctima sea acechada por uno de estos dispositivos porque no lo controlan. No tienen ningún acceso a él.….Ya sea un asqueroso en el bar o una expareja enojada, esta es una nueva vía que pueden usar para rastrear a alguien sin su consentimiento y sin su conocimiento”, dijo Adam Dodge, director ejecutivo de la empresa de educación en seguridad digital EndTAB y miembro de el Comité Asesor de Justicia Digital del Foro Económico Mundial.

Dos mujeres presentaron recientemente una demanda colectiva contra Apple alegando la falta de protección que tiene AirTag contra el acoso. Una víctima descubrió que su exnovio había colocado un AirTag en su automóvil, mientras que la otra encontró múltiples AirTags en la mochila de su hijo que sospecha que fueron colocados por un excónyuge.

La demanda es un paso en la dirección correcta, dijo Dodge, porque las empresas tecnológicas históricamente han estado protegidas por la Sección 230 de la Ley Federal de Decencia en las Comunicaciones, pero en este caso, se trata de un problema de responsabilidad por productos que alegan productos inherentemente peligrosos que carecen de suficientes garantías.

Le da crédito a Apple por trabajar para abordar estos problemas. “Apple ya ha tomado muchas medidas para convertirlas en herramientas de acecho menos efectivas. El problema es que son muy buenos acosando a la gente”, dijo Dodge.

Por esa razón, el litigio en última instancia podría producir efectos positivos, incluso si es difícil vencer a las grandes tecnológicas en las cortes. “El historial de litigios contra las grandes tecnológicas por este tipo de circunstancias no es muy bueno. Pero tengo la esperanza de que tendrán éxito desde el punto de vista de la responsabilidad del producto y, como resultado, harán que estos dispositivos sean mucho más seguros de usar”, dijo.

Ya sea que tenga éxito o no, Dodge dice que "envía un mensaje a cualquiera que desarrolle hardware como este para priorizar la seguridad del usuario al mismo nivel que priorizan el crecimiento y los ingresos del usuario".

ALERTAS DE SONIDO PARA EL SEGUIMIENTO

Muchas víctimas de casos de acecho pudieron identificar que estaban siendo rastreadas cuando recibieron una notificación de sonido en su iPhone de que se encontró un AirTag moviéndose con ellos.

Pero ha habido quejas sobre el bajo nivel del sonido.

“No es un ruido del que ni siquiera te des cuenta, por lo que debes ser muy consciente de que esto está sucediendo”, dijo Kathleen Moriarty, directora de tecnología del Centro para la Seguridad de Internet.

Apple ha tomado medidas para aumentar el volumen del sonido emitido por AirTag, como se describe en su importante anuncio de febrero de 2022 sobre varias mejoras contra el acecho. Apple declaró en esa actualización de febrero que ha estado ajustando la secuencia de tonos para usar más de los tonos más fuertes para hacer que un AirTag desconocido sea más fácil de encontrar.

EL TRABAJO DE APPLE CON LAS FUERZAS DEL ORDEN

En su actualización de febrero, Apple también incluyó una nueva advertencia de privacidad durante la configuración de AirTag que establece explícitamente que es un delito en muchas regiones usar AirTags para rastrear personas sin su consentimiento.

Sin embargo, esta función de advertencia puede tener un valor limitado. Si bien crea "fricción" en el proceso para cualquier usuario que planee usar el AirTag para fines delictivos, es poco probable que detenga a aquellos que intentan realizar una acción maliciosa, según Dodge.

"No está de más decir eso, para que Apple publique la advertencia, y tal vez para alguien o un pequeño grupo que les impida hacer un mal uso de AirTags", dijo Dodge, comparando la idea con la forma en que algunos algoritmos ahora se integran en las redes sociales. Los medios advierten a los usuarios que una publicación que están a punto de publicar es ofensiva o de acoso.

Dijo que lo más importante es el anuncio de Apple de que está trabajando con las fuerzas del orden para rastrear las AirTags hasta los perpetradores. “Han emitido una declaración muy clara de que cooperarán”, dijo, y por lo que ha escuchado, Apple lo ha respaldado. El desafío, según Dodge, es que muchas personas todavía no saben que Apple cooperará, incluidas las agencias locales encargadas de hacer cumplir la ley, especialmente porque históricamente, la cooperación entre las fuerzas del orden y la gran tecnología no siempre ha sido fluida.

Apple refirió todas las preguntas sobre AirTag a las políticas y actualizaciones que describió en su actualización de febrero, y específicamente a la declaración de que la compañía está "comprometida a escuchar los comentarios e innovar para realizar mejoras que continúen protegiendo contra el seguimiento no deseado".

No comenta sobre litigios pendientes.

LA ALERTA TEMPRANA Y LA DETECCIÓN SON CLAVE

Algunas de las actualizaciones más importantes que Apple y otros fabricantes han realizado se relacionan con aplicaciones dedicadas a la detección mejorada.

“Lo que realmente necesitamos es una detección de alerta temprana, y necesitamos crear conciencia en nuestra comunidad de que este es un riesgo real”, dijo Dodge.

La alerta de sonido de AirTag ha sido superada por la aplicación de búsqueda de precisión de Apple para cualquier modelo de iPhone 11 o posterior, que guía físicamente a los usuarios a un AirTag desconocido, incluso mostrando la distancia exacta a la etiqueta, y además de un AirTag separado de su propietario original jugando un sonido para llamar la atención.

Para los usuarios de iOS 14.5 o posterior, también se puede reconocer un AirTag cuando el usuario llega a casa, si esa información se completa en una sección de contacto de Apple My Card y si los servicios de ubicación están activados, que es la configuración predeterminada. Un AirTag no deseado, o una etiqueta tomada por error (por ejemplo, la etiqueta de otro miembro de la familia) también se puede detectar en ubicaciones adicionales que frecuenta un usuario del teléfono, como un gimnasio.

Apple no divulga un período de tiempo estándar cuando comienzan las alertas por razones de seguridad, con esa ventana de tiempo aleatoria que va de 8 a 24 horas.

“La búsqueda de precisión es excelente, pero lo que también queremos es una advertencia temprana para las víctimas”, dijo Dodge. “Agregaron Búsqueda de precisión, aumentaron el volumen, redujeron la ventana de tiempo para alertar a alguien si están siendo rastreados, pero nos gustaría verlos ir más allá”, dijo.

Apple se ha esforzado por proporcionar una tecnología de detección similar a los usuarios de teléfonos Android, con su aplicación Tracker Detect disponible en la tienda Google Play. Permite a los usuarios de Android buscar elementos que ya no pertenecen al propietario original; sin embargo, no es una detección automática como en el iPhone.

“Se necesitan más medidas de seguridad, incluso para Apple, necesitan encontrar una mejor manera de alertar a los usuarios de Android si están siendo rastreados con un AirTag, porque a diferencia del iPhone, no obtienen el escaneo continuo”, dijo Dodge. Agregó que esto es particularmente importante porque los teléfonos Android son más populares entre las comunidades desatendidas y las personas de bajos ingresos, que no deberían correr un mayor riesgo de acecho como resultado de la socioeconomía.

SAMSUNG Y TILE

A fines de 2020, Samsung lanzó una función SmartThings Find en la aplicación SmartThings, que permite a los usuarios de Galaxy localizar su teléfono perdido. Más tarde, Samsung agregó una actualización que permite a los usuarios buscar etiquetas inteligentes desconocidas cerca de ellos con la búsqueda de etiquetas desconocidas.

Tile de Life360 introdujo una actualización similar en marzo pasado llamada Scan and Secure que permite a los usuarios de iOS y Android detectar cualquier Tiles o dispositivo compatible con Tile cercano.

Una vez que un usuario elige ejecutar Scan and Secure, el escaneo requiere que camine, se mueva o conduzca una cierta distancia lejos de su ubicación original durante un máximo de 10 minutos ininterrumpidos hasta que se complete el escaneo, un diseño que la compañía dice que fue informado. por la preocupación por las posibles víctimas del seguimiento no deseado. La compañía señala que el caso de uso más común de violencia doméstica es el 70% de las víctimas de acoso que conocen a su abusador.

Mientras que Dodge citó la importancia de la detección temprana, Life360 dice que es un escáner Bluetooth manual porque las alertas proactivas configuradas para aparecer después de un cierto período de tiempo pueden poner a las víctimas de abuso doméstico en mayor peligro, dependiendo de la situación. Las alertas automáticas pueden no ser lo mejor para alguien que vive con su abusador y está tratando de salir de una situación peligrosa. No puede esperar una alerta para informarles horas más tarde que están siendo rastreados.

QUÉ HACER SI ESTÁS SIENDO ACOSADO

Si descubre un dispositivo de etiquetado Bluetooth desconocido con usted, hay formas de desactivar el dispositivo para que ya no pueda rastrear su ubicación.

Con AirTags, los usuarios de teléfonos inteligentes compatibles con iPhone y NFC pueden desactivar el dispositivo sosteniendo la parte superior de su teléfono junto al lado blanco de AirTag. Esto generará una notificación que llevará a los usuarios al número de serie de AirTag y luego podrán acceder a las instrucciones para desactivar el dispositivo.

Esta función se puede usar para encontrar un AirTag perdido inocentemente y devolverlo al propietario si ha configurado el dispositivo en Modo Perdido, o para deshabilitar un AirTag no deseado.

Apple ofrece instrucciones paso a paso en su sitio web. Tile también lo hace.

A todos los AirTags se les pueden quitar las baterías, lo que no es el caso de todos los dispositivos compatibles con Tile y Tile. Si se puede quitar una batería, esa es una forma sencilla de desactivar el dispositivo. Para las versiones de los dispositivos Tile que funcionan con baterías no reemplazables, la empresa recomienda envolver el dispositivo en varias capas de papel aluminio o colocarlos en una bolsa de bloqueo de señales electrónicas.

Si bien un usuario puede verse tentado a destruir una etiqueta no deseada, especialmente si no se puede quitar la batería, esa no es la mejor idea.

“Siempre puedes tomar un martillo y destruirlo, o ponerlo en la basura y enviarlo al basurero, pero desde el punto de vista probatorio, si vas a la policía, borrar el dispositivo significa que es posible que no tengas el número de serie. número, y querrían eso”, dijo Dodge.

HACIA DÓNDE SE DIRIGEN LOS DISPOSITIVOS DE ETIQUETADO BLUETOOTH

La afluencia de casos de acecho que involucran dispositivos de etiquetado Bluetooth enfatiza por qué las personas deben estar atentas a su privacidad con estos dispositivos en el mundo, pero es probable que estos problemas no disuadan a los posibles clientes.

“Se podría tomar una línea muy dura y simplemente decir que la tecnología no es buena porque puede usarse para este tipo de seguimiento y no buscar la tecnología. Pero estamos en una situación en la que ya comenzó a usarse, por lo que es difícil retirarse”, dijo Moriarty.

Con más funciones de seguridad implementadas en estos dispositivos, las empresas también necesitan equilibrar la seguridad con la facilidad de uso.

“Si se vuelve menos útil para los consumidores debido a las limitaciones que imponen para detener este tipo de ataques, creo que es posible que disuada a la gente. Pero no creo que eso sea muy probable, creo que el resultado mucho más probable será que se sigan usando cada vez más”, dijo Cappos.

Las características de seguridad que Apple, Samsung y Life360 están agregando en sus dispositivos de etiquetado Bluetooth podrían terminar haciendo que los jugadores secundarios en el mercado se vuelvan más populares entre los delincuentes.

“Una cosa que no quieres que ocurra es que Apple agregue un montón de buenas características de seguridad, entonces todos los atacantes van y lo compran a un proveedor que no agregó esas características de seguridad y lo usan para acechar. ”, dijo Capos.

Pero Dodge dijo que la atención a este problema es algo bueno y algo raro en la tecnología, ya que los fabricantes de dispositivos responden a las preocupaciones de seguridad y crean características de seguridad. Responder con fuerza a las quejas de los usuarios sobre la seguridad no es algo en lo que el mundo de la tecnología haya sido bueno en el pasado. “Pero con AirTag, estamos empezando a ver eso y es esperanzador”, dijo.

Dodge enfatizó que una etiqueta de Bluetooth es un subconjunto de un problema mucho más grande en tecnología, que nuestros teléfonos inteligentes son las aplicaciones de acecho en última instancia. Si bien las etiquetas son una herramienta muy específica que se puede colocar en el hueco del volante de un automóvil o una mochila, son parte del fenómeno más amplio del seguimiento de ubicación habilitado por tecnología, ya sea a través de una aplicación de entrega de alimentos, estacionamiento o acondicionamiento físico a pedido.

“Tenemos huellas digitales masivas, y especialmente para las personas acosadas por socios actuales o anteriores, las aplicaciones en las que confiamos todos los días pueden usarse como armas para rastrear sin consentimiento. Necesitamos crear conciencia sobre eso también”, dijo Dodge. “A menudo se pasa por alto”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Kaitlin Balasaygun para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.