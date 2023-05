Así es cómo una madre de 42 años gana más de $200,000 sin un bachillerato

Para Cynthia Rodríguez, el éxito nunca se puede encontrar en una promoción o en la cantidad de ceros en su cheque de pago: se trata de cuántas palabras puede escribir por minuto.

En este momento, ella está en 250.

Rodríguez, de 42 años, es taquígrafa judicial en Bakersfield, California. Pasa sus mañanas y tardes sentada en todo tipo de procedimientos legales, desde juicios por asesinato de alto perfil hasta disputas vecinales sobre arte callejero, transcribiendo todo lo que se dice en una máquina de estenotipia, un procesador de textos portátil con un teclado especialmente diseñado que ayuda a los usuarios. escribir taquigrafía.

Los taquígrafos judiciales, a menudo denominados "guardianes del registro", desempeñan un papel integral en el sistema legal de EEUU, asegurando que cualquier proceso judicial se documente con precisión e imparcialidad. Sin embargo, en los últimos años, el interés en la profesión se ha desplomado, lo que ha provocado una escasez nacional de al menos 5,000 reporteros, según la Asociación de Reporteros y Captadores de Tribunales.

Sin embargo, los informes judiciales cumplen muchos requisitos en las listas de deseos de los solicitantes de empleo, dice Irene Nakamura, reportera judicial en California durante más de 30 años y mentora de Rodríguez.

Los informes judiciales no requieren una licenciatura, los horarios son flexibles, se pueden realizar de forma remota y, según Nakamura, la paga de los reporteros calificados es lucrativa, y va desde $200 por medio día de trabajo hasta más de $100,000 por año.

En 2022, Rodríguez ganó alrededor de $235,315 como reportero judicial independiente, según documentos fiscales revisados ​​por CNBC Make It. Lo que comenzó como un trabajo para llegar a fin de mes, dice Rodríguez, se ha convertido en una carrera de dos décadas que le ha dado un propósito y libertad financiera.

CONVERTIRSE EN UNA REPORTERA DE LA CORTE

Rodríguez siempre había soñado con ser asistente legal o abogado, pero no podía soportar los costos de matrícula de la universidad y la facultad de derecho.

Después de graduarse de la escuela secundaria en 1998, pasó un breve período como mesera en el café de un campo de golf local en Delano, California, pero el trabajo era "insatisfactorio" y tenía un salario exiguo, dice.

A los 21 años, era una madre soltera de tres recién divorciada, y mientras asistía a la universidad se sentía como una "misión imposible", recuerda Rodríguez, estaba decidida a encontrar una carrera que amaba con un ingreso cómodo para mantener a su familia.

Volvió a vivir con sus padres en Bakersfield y programó una cita con un asesor profesional en Bakersfield Community College, quien le sugirió que se inscribiera en su programa de informes judiciales. Emocionada por la perspectiva de trabajar en los tribunales que vio en “Law & Order”, Rodríguez pensó: “¿Por qué no?”.

“Sabía que quería ser parte de algo que marcara una diferencia positiva en la vida de las personas y ayudara a resolver algunos de los problemas más complicados de la sociedad”, dice. “Entonces, lo hice… y estoy muy contenta de haberlo hecho, porque en el momento en que mis dedos tocaron la máquina de taquigrafía, me enganché”.

Rodríguez tardó cerca de tres años en completar los cursos que necesitaba para obtener su licencia como reportera certificada, que incluían desarrollar la velocidad para escribir más rápido, una introducción al derecho comercial, la ética judicial y el lenguaje de la taquigrafía, que es un método de escritura simbólica abreviada.

Los requisitos de educación para convertirse en taquígrafo judicial varían según el estado, pero la mayoría de los estados requieren que usted tenga un diploma de escuela secundaria o su equivalente, y que complete un programa de taquígrafo judicial acreditado por la Asociación Nacional de Taquígrafos Judiciales, que puede consistir en un título de asociado o un certificado profesional. Los taquígrafos judiciales también deben aprobar un examen aprobado por el estado para obtener la certificación.

Hubo momentos en que Rodríguez quería dejarlo, desanimada por las tareas desafiantes o su velocidad de escritura lenta, pero sus padres la presionaron para que terminara el programa.

“Mi papá me recordaba una y otra vez que podía hacerlo, que era capaz de ser una gran reportera judicial y eso me hizo creer en mí misma”, dice. “Tenía un sistema de apoyo increíble en casa, mi hermana y mis padres se turnaban para cuidar a mis hijos mientras yo estaba en clase, eran mis mayores animadores y me dieron la base que necesitaba para tener éxito en esto”.

CONSTRUYENDO UNA CARRERA DE 6 CIFRAS EN LA SALA DEL TRIBUNAL

Después de aprobar su examen, uno de los amigos de Rodríguez de su programa de informes judiciales la recomendó para un trabajo en el Tribunal Superior del Condado de Kern, donde trabajaría durante los próximos 17 años.

Cuando comenzó por primera vez en el concierto en 2005, su salario anual era de $60,000. Sin embargo, en dos años, aumentó esa cifra a alrededor de $100,000, dice, principalmente trabajando horas extras y asumiendo tareas adicionales, como proporcionar subtítulos simultáneos para personas con problemas de audición en declaraciones juradas y reuniones de negocios.

Trabajar para la corte es un trabajo de tiempo completo que requiere un mínimo de 40 horas por semana, explica Rodríguez, pero también hay tareas de medio tiempo y tareas únicas que los reporteros pueden realizar.

“La presentación de informes judiciales puede ser una carrera muy exigente, pero lo mejor de ella es que puedes trabajar tanto o tan poco como quieras”, explica Rodríguez. “Me gusta desafiarme a mí mismo con casos y tareas difíciles, por lo que normalmente trabajo 10 u 11 horas entre semana, a veces también los fines de semana”.

Una lista actual en Indeed para un reportero judicial a tiempo parcial en el Tribunal Superior del condado de Kern especifica un salario entre $40 y $50 por hora.

Además de su salario base, los taquígrafos judiciales reciben una compensación por página por las transcripciones que producen durante los procedimientos judiciales, según Nakamura. Ella estima que este ingreso adicional puede oscilar entre $50,000 y $100,000.

“TODOS LOS DÍAS ME DESPIERTO Y AMO LO QUE HAGO"

El año pasado, Rodríguez decidió dejar su trabajo y convertirse en reportera judicial independiente, para poder negociar sus tarifas y tener más control sobre su horario. Conoció a Nakamura en la primavera de 2022 a través de Instagram y se unió a su firma de informes judiciales, IDepo Reporters, como empleada contratada.

Rodríguez todavía tiene jornadas laborales de 10 horas, pero ha reducido su trabajo de fin de semana y ahora tiene la opción de elegir tareas con horarios de inicio más tarde en las mañanas, o tareas que solo la necesitarán tres o cuatro días a la semana.

Desde que Rodríguez se convirtió en reportera judicial hace casi 20 años, la parte más difícil de su trabajo sigue siendo la misma: no reaccionar ante lo que sucede en la sala del tribunal, sin importar cuán dramático o desgarrador sea el juicio.

“Estás sentado a centímetros de personas acusadas de asesinato, abuso, estos crímenes horribles y repugnantes”, dice. “Puede ser increíblemente pesado, y en momentos como ese, solo trato de encontrar un punto focal en el que pueda concentrarme, como una hermosa palmera afuera de la ventana”.

También ayuda a Rodríguez a recordar lo importante que es su trabajo para las personas que buscan y hacen justicia. “Jurados, abogados, jueces, todos los actores clave en esa sala del tribunal confían en su escritura para tomar una decisión justa”, dice ella.

Ahora, está estudiando para convertirse en reportera judicial certificada en Hawái, para poder dividir su tiempo entre allí y California, y sueña con algún día abrir su propia agencia de informes judiciales. “Todos los días me despierto y amo lo que hago”, dice Rodríguez. “¿Qué más se puede pedir de un trabajo?”

