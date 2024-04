CNBC: La disposición del IRS que resulta “confusa” y podría ser “un poco peligrosa”

El IRS volvió a renunciar a los retiros obligatorios para ciertos estadounidenses que han heredado cuentas de jubilación desde 2020. Puede que no sea algo bueno para los herederos, dicen los expertos.

Antes de la Ley Segura de 2019, los herederos podían “extender” los retiros de las cuentas de jubilación a lo largo de su vida, lo que reducía la obligación tributaria año tras año. Ahora, ciertos herederos tienen un cronograma más corto debido a cambios en las reglas para las llamadas distribuciones mínimas requeridas, o RMD, por sus siglas en inglés.

Según la Ley de Seguridad, ciertos herederos deben vaciar las cuentas heredadas antes del décimo año después de la muerte del propietario original de la cuenta. De lo contrario, podrían enfrentarse a una fuerte sanción. En 2022, el IRS propuso retiros anuales obligatorios si el propietario original de la cuenta ya había comenzado las distribuciones.

En medio de preguntas, el IRS anteriormente eximió la multa por RMD no cumplidas, y el 16 de abril la agencia extendió ese alivio para 2024.

“Es muy confuso”, dijo Ed Slott, experto en cuentas de jubilación individual y contador público certificado, hablando de la regla de los 10 años.

“Incluso el IRS tiene que darle a la gente un respiro hasta que puedan determinar si [los beneficiarios] están sujetos a RMD o no”, dijo.

La última exención de pena solo se aplica a ciertos herederos, conocidos como “beneficiarios designados no elegibles”, sujetos a la regla de retiro de 10 años según la Ley Segura. Los beneficiarios designados no elegibles incluyen herederos que no sean cónyuges, hijos menores, discapacitados, enfermos crónicos o ciertos fideicomisos.

La nueva norma "podría ser un poco peligrosa"

La última actualización del IRS dice que esos herederos no incurrirán en una multa por RMD no cumplidos para cuentas heredadas en 2024. Pero aún deben vaciar la cuenta antes de la fecha límite original de 10 años.

Eso “podría ser un poco peligroso porque potencialmente sólo te permite dejar la lata en el camino para tomar una decisión”, según el planificador financiero certificado Edward Jastrem, director de planificación de Heritage Financial Services en Westwood, Massachusetts.

Con años de RMD retrasados, los herederos con cuentas de jubilación heredadas antes de impuestos considerables pueden necesitar distribuciones futuras mayores para vaciar la cuenta en un plazo de 10 años.

Antes de 2018, los tramos federales individuales eran 10%, 15%, 25%, 28%, 33%, 35% y 39.6%. Pero cinco de estos tramos son más bajos hasta 2025: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% y 37%. Sin cambios por parte del Congreso, los tramos impositivos volverán a los niveles de 2017.

Dependiendo de su categoría impositiva, podría tener sentido comenzar a realizar retiros en 2024, especialmente con categorías impositivas más altas en el horizonte, dijo Slott.

Por supuesto, debe sopesar toda su situación financiera mientras planifica los retiros heredados de la cuenta de jubilación. "Es una de muchas partes móviles", añadió Jastrem.

