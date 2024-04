Increíble: empezó su negocio con $1,000 y ahora genera más de $25 millones al año

La mujer de 62 años es la presidenta y directora ejecutiva de McKissack & McKissack, la firma de diseño y administración de la construcción con sede en Washington, D.C., detrás de algunos de los edificios más reconocibles de la actualidad, desde la construcción del Museo Smithsonian de Historia y Cultura Afroamericana hasta la reparación del Abraham Monumentos a Lincoln y Thomas Jefferson.

El legado de la empresa se remonta a su tatarabuelo Moisés, un hábil fabricante de ladrillos que originalmente llegó a los EEUU como esclavo en 1790.

Sus habilidades se transmitieron y cultivaron de generación en generación, lo que llevó a dos de sus nietos a crear una construcción, empresa en Tennessee, también llamada McKissack & McKissack.

Esa empresa permanece en la familia, ahora con sede en Nueva York y dirigida por Cheryl, la hermana gemela de McKissack. "Mi padre siempre nos llevaba a los lugares de trabajo, a la oficina. Hablábamos de ello alrededor de la mesa", dice McKissack. "Siempre fue una parte muy integral de nuestra familia".

Motivada por el deseo de emprender su propio negocio y de ver más directoras ejecutivas negras en la industria de la construcción, McKissack retiró $1,000 dólares de su cuenta de ahorros y lanzó su empresa en 1990.

Hoy en día, genera entre $25 y $30 millones de dólares al año, según documentos revisados ​​por CNBC Make It, y gestiona $15,000 millones de dólares en proyectos con oficinas en Chicago, Dallas, Los Ángeles y Baltimore.

"Recuerdo que en la universidad probablemente había tres mujeres en mi clase, y mi hermana gemela era una de ellas. Así que es muy raro que haya mujeres en esta industria, pero estamos sobresaliendo", dice McKissack.

"Tenía esta pasión ardiente… que simplemente tenía que hacer esto"

McKissack dejó un trabajo de ingeniería con un salario de seis cifras para lanzar su empresa y rápidamente aprendió que incluso con un título en ingeniería civil de la Universidad de Howard y experiencia laboral relevante, atraer clientes era difícil.

Cargando con un viejo proyector, presentó diapositivas del trabajo que había realizado para que los miembros de su familia le ayudaran a "vender mis productos".

Publicó un anuncio de trabajo en el Washington Post y contrató a un empleado.

"Fue una situación difícil porque no tenía un banco que creyera en mí", dice McKissack. "Me tomó cinco años obtener mi primera línea de crédito de $10,000 dólares. Probablemente fui a 11 bancos que me dijeron 'no'… [pero] tenía esta pasión ardiente en mi interior que simplemente tenía que hacer esto, y iba a funcionar para mí."

Una ilustración de Moses McKissack, quien llegó a los Estados Unidos como esclavo y se convirtió en maestro constructor y fabricante de ladrillos.

Usó sus habilidades para establecer contactos para conseguir el primer proyecto de su empresa: realizar trabajos de interior en su alma mater. Ella y su único empleado hicieron todo el trabajo ellos mismos, y McKissack trabajó 80 horas por semana, dice.

Un trabajo exitoso llevó a otro, y McKissack creó una cartera de trabajos para mostrársela a los clientes potenciales. Solicitó empleo como contratista federal y consiguió trabajar en proyectos de construcción en la Casa Blanca y el edificio del Tesoro de Estados Unidos. Siguieron proyectos federales más grandes.

McKissack solo se pagó $7,200 dólares en su primer año en el negocio, dice. El segundo, $18,000 dólares. Finalmente se pagó a sí misma un salario de 100.000 dólares después de aproximadamente diez años, añade, dando prioridad a pagar a sus empleados antes que a ella misma en el camino.

"Estoy extremadamente orgulloso de dónde estamos y de los proyectos que hemos realizado… del impacto que hemos tenido en la vida de las personas", dice McKissack.

"No lo he logrado hasta que más personas negras lo hayan logrado"



Se prevé que la industria mundial de la construcción tendrá un valor de $13.9 billones de dólares para 2037, según un informe de 2023 de la firma de investigación de mercado Oxford Economics.

Sin embargo, las mujeres todavía representan sólo el 1.4% de los directores ejecutivos de la construcción en todo el mundo, y las mujeres negras representan una fracción de esa cifra.

A pesar de tener nombres de empresas idénticos, McKissack y su hermana dirigen negocios separados, pero han colaborado en varios proyectos y, a menudo, han "intercambiado notas" entre sí, dice.

"Nos apoyamos el uno en el otro en tiempos difíciles. Y es fantástico tener un gemelo idéntico que hace lo mismo que yo en una ciudad más grande como Nueva York", dice. "Los desafíos que ella enfrenta son diferentes a los míos, pero son similares. Por eso es bueno tener alguien con quien hablar".

Las hermanas McKissack, Andrea, Cheryl y Deryl con su padre, William DeBerry.

Un sistema de apoyo saludable es poco común para la mayoría de los ejecutivos de la construcción negros y mujeres, en gran parte porque existen muy pocos, dice McKissack.

El año pasado, fundó AEC Unites, una organización sin fines de lucro que brinda oportunidades profesionales para talentos negros en la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción.

"No lo he logrado hasta que más negros y más mujeres lo hayan logrado", dice, y agrega: "Una vez que más personas que se parecen a mí estén en la industria y dominen algunas partes de esta industria, entonces podré sentarme regresar y decir: 'Lo hemos logrado'".

Espera que uno de ellos sea su hija, una estudiante de bioingeniería de la Universidad de Nueva York que podría convertirse en la sexta generación de McKissacks en la industria de la construcción.

"Le digo todo el tiempo que todos los caminos conducen a McKissack", dice. "Y no me importa cómo llegue allí".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Eric Clark y Ashton Jackson para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.