No es necesario desplazarse muy lejos para encontrar a las #tradwives y #SAHG (novias amas de casa, por sus siglas en inglés) de las redes sociales que exaltan los extremos de la vida doméstica, o a las esposas en Dubai que filman sus extravagantes recados, como recoger una pulsera Cartier y pasar por un tratamiento facial de camino a casa.

En todos los extremos del espectro de riqueza, hay un hilo común que une a estas mujeres: el permiso. Alguien, normalmente un hombre, se lo está dando.

El término "mesada" debería hacerte pensar en el dinero que un padre o una madre le da a su hijo. Sin embargo, también surge en los acuerdos financieros de parejas románticas. La alusión está justo frente a nuestras caras, infantilizando a las mujeres al poner su libertad de gastar bajo el control del permiso de su pareja.

La mayoría de los expertos y profesionales financieros se estremecen ante este concepto, y no debería sorprender que el tema se haya cubierto ampliamente.

Pero también está el hecho de que las redes sociales van a hacer lo que se hace en redes sociales: se hace mucho para las apariencias. El contenido más extremo suele recibir la mayor atención, dejando abierta la cuestión de cuán reales y comunes son en realidad las "mesadas" entre las parejas.

¿La gente realmente hace esto?

Hasta hace poco pensábamos que no. Pero resulta que estábamos equivocados.

Al entrevistar a parejas para nuestro próximo libro sobre el amor y el dinero, algunos han usado esa palabra. Normalmente, la dinámica involucra a una pareja masculina que lleva un ingreso al hogar y una mujer que cuida a sus hijos en casa.

Escucharlo a través de Zoom durante conversaciones reales sobre el dinero de personas reales se sintió peor que los fragmentos sensacionalistas en TikTok. La sensación de permiso adquirió un significado más amplio con implicaciones negativas duales: estas mujeres necesitan permiso de sus parejas para gastar dinero y tienen permiso para no participar en decisiones importantes en sus vidas financieras como pareja.

Es decepcionante, sin duda, pero creemos que hay algo que salvar debajo de la superficie.

Por qué "mesada" es un término problemático

La mayoría de las personas que adoptan esta terminología anticuada no tienen realmente la intención de crear un peso dispar de poder y control en su relación; al menos eso es lo que hemos observado.

Lo que realmente quieren es sentirse seguros sabiendo que existen barreras de seguridad.

No están tratando de eliminar el sentido de agencia de nadie. Solo quieren saber que su pareja no se dirigirá a Cartier por un brazalete y se detendrá para hacerse un tratamiento facial de camino a casa (en sentido figurado, por supuesto). Sin embargo, también pueden ser un poco perezosos a la hora de adoptar la palabra más fácil, una que ya les resulta familiar por sus propias vidas y las vidas que observamos en internet.

Sólo porque sea fácil no significa que sea correcto. Las "mesadas" son perjudiciales, ya que perpetúan los estereotipos de género y amplían la brecha de riqueza y de conocimiento en torno a las finanzas personales.

Lo que es peor, reducen el valor del trabajo que se realiza en casa. Como sociedad, hacemos un trabajo terrible al asignar valor a las contribuciones no monetarias de un cónyuge, y son tan cruciales para mantener la estabilidad del hogar como los ingresos que ingresan.

Sin mencionar que restringir los fondos para la persona que probablemente compra la mayoría de las necesidades del hogar agrega otra capa de tensión cuando su pareja tiene un punto de vista diferente de lo que se considera un "deseo" frente a una "necesidad". Esta es una configuración para un conflicto constante y una dinámica de relación que es simplemente injusta.

También hay un elemento de confianza en juego. Crear restricciones unilaterales en torno al gasto puede conducir fácilmente a mentiras. El principal método de infidelidad financiera entre las parejas, el 30%, es gastar más de lo que su pareja aceptaría, según una encuesta de Bankrate.

Una mejor manera de generar confianza y al mismo tiempo establecer barreras razonables en torno al gasto no es mediante el permiso, sino a través de la comunicación. Las parejas pueden establecer una “cifra de consulta”, que es una cantidad en dólares que ambos se sienten cómodos gastando antes de discutirlo juntos.

No hay un número correcto. Hemos hablado con parejas que eligieron $100 y parejas que eligieron $1,000 según sus circunstancias personales y niveles de comodidad.

Sin embargo, considera cuidadosamente cuál debería ser el número. Seleccionar un número demasiado alto podría correr el riesgo de alterar tu presupuesto, lo que iría en contra del propósito. Pero elegir un número demasiado bajo podría disminuir la capacidad de tu pareja para gastar, lo que podría no reflejar la realidad de los costos para desempeñar eficazmente sus responsabilidades de la vida cotidiana.

Por ejemplo, establecer un número de en $50 cuando tu cónyuge compra todos los artículos para el hogar, útiles escolares y ropa para tus hijos en crecimiento probablemente no tenga sentido. Incluso podría resentirse si siente que su juicio no tiene peso, lo que, según los datos, claramente puede erosionar la confianza con el tiempo.

Pero lo más importante es que la cifra de consulta debe ser la misma para ambas personas en la pareja, independientemente de quién obtenga más ingresos.

Nuestra idea de contribución no debería depender de un salario y no debería dictar quién tiene más libertad financiera. Todos contribuimos a nuestra manera y cada contribución es importante. Tu marido no debería poder comprar palos de golf de $2,000 mientras tu tienes que preguntarle para comprar un par de zapatillas de $110. Estas son desigualdades que hacen metástasis. No desaparecen.

Recuerda, establecer una cifra de consulta no es una "mesada" con otro nombre. Es una cantidad hasta la cual tu y tu pareja pueden gastar libremente sin tener una conversación cada vez. Reemplaza el permiso con la comunicación. Forma un equipo que juega según el mismo conjunto de reglas y fomenta un ambiente de respeto mutuo.

— Por Douglas y Heather Boneparth de The Joint Account, un boletín informativo sobre dinero para parejas. Douglas es un planificador financiero certificado y presidente de Bone Fide Wealth en la ciudad de Nueva York. Heather, abogada, es directora de asuntos comerciales y legales de la firma. Douglas también es miembro del Consejo Asesor Financiero de CNBC.