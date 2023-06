Alexandra Fine es la directora ejecutiva de una empresa multimillonaria, pero la mayoría de las mañanas no se siente exitosa.

Fine lanzó Dame, una marca de bienestar sexual, en 2014, cuando tenía 26 años. Ella y su cofundadora Janet Lieberman, una ingeniera mecánica capacitada en el MIT, querían diseñar vibradores que pudieran ayudar a cerrar la "brecha del placer".

Si bien Fine nunca soñó con convertirse en empresaria, sí sabía que quería pasar su carrera hablando de sexo. Obtuvo su maestría en psicología clínica de la Universidad de Columbia en 2011 y aspiraba a convertirse en terapeuta sexual.

Pero después de trabajar como voluntaria en Planned Parenthood y la Cruz Roja, Fine se dio cuenta de que no solo quería escuchar los problemas que tenían las personas con su vida sexual, sino que también quería brindarles herramientas que pudieran ayudarlos a ser más felices en el dormitorio.

Avance rápido 10 años y Dame ha recaudado más de $15 millones en fondos y vendido más de 1.6 millones de productos, según datos de Pitchbook y Dame. A principios de este año, Dame presentó sus elegantes vibradores en Target.

Y, sin embargo, Fine, ahora de 35 años, dice que no está satisfecha con sus logros. “Realmente no me siento exitosa”, dice ella. “Siempre pienso que podría estar haciendo más, o hacer ciertas cosas mejor”.

El éxito es un concepto que a menudo se malinterpreta, agrega Fine, y muchas personas asumen que se trata solo de "dinero, control y poder".

En su carrera de una década como empresaria y ahora directora ejecutiva, Fine descubrió que ciertas creencias sobre el éxito no solo son falsas, sino que también pueden dañar su carrera y su autoestima.

Aquí hay tres de los mayores mitos sobre el éxito que Fine dice que debes ignorar:

LAS PERSONAS EXITOSAS TRABAJAN MUCHAS HORAS

“Los entrenadores ejecutivos y los millonarios siempre hablan sobre cómo lo único que todos podemos controlar es cuánto tiempo dedicamos a nuestro trabajo: si dedicas el doble de tiempo, es más probable que tengas éxito, porque has trabajado el doble. tantas horas como su competencia. Creo que son tonterías---. Lógicamente, ese argumento tiene algo de sentido, pero esa nunca ha sido mi experiencia.

El éxito de una semana en Dame para mí nunca se correlaciona con la cantidad de horas de trabajo que dedico, sino con la intención y la energía que dedico a esas horas. Tus intenciones, enfoque y actitud siempre tendrán un mayor impacto en tu éxito que tu hoja de tiempo”.

LAS PERSONAS EXITOSAS SE DESPIERTAN ANTES DE LAS 6 A.M.

“A quien se le ocurrió la frase, 'el pájaro madrugador se lleva el gusano', estaba totalmente equivocado, en mi opinión.

Me encanta leer sobre los hábitos de las personas exitosas, y lo que siempre me sorprende es la diversidad de sus respuestas. La imagen dominante del éxito es la del director ejecutivo de tecnología que se despierta antes de las 6 a. m. para meditar y correr una milla. Pero si lees sobre las rutinas de otros profesionales consumados, como artistas, músicos y otros creativos, ¡muchos de ellos dicen que duermen hasta tarde!

O hacen su mejor trabajo fuera del horario tradicional de 9 a 5 y, como resultado, se despertarán más tarde. A veces, el éxito significa no hacer nada hasta la 1 p. m., si es cuando tu cerebro está más alerta”.

LAS PERSONAS EXITOSAS SOLO NECESITAN UN AVANCE

“La mayoría de la gente piensa que ser emprendedor se trata de tener una gran idea. Para comenzar algo nuevo, debe tener una buena idea, pero lo que es mucho más importante es cuán escalable es esa idea, cómo la comercializa y cuál es su plan de respaldo en caso de que las cosas no funcionen.

Ganarás más dinero si piensas más allá de tener una sola gran idea. No lo endulzaré, ser emprendedor puede ser muy duro y muy intenso. Hay altos altos y bajos bajos.

Pero creo que todos deberían intentar ser empresarios al menos una vez en sus carreras porque aprendes mucho, e incluso si te das cuenta de que no es para ti, aún puede ser una experiencia hermosa y gratificante descubrir lo que no quieres de tu carrera profesional."

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Morgan Smith para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.