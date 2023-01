Durante los últimos 50 años, hemos estado poniendo el amor bajo el microscopio.

Como psicólogos, hemos estudiado a más de 40,000 parejas a punto de iniciar terapia de pareja. También hemos estado felizmente casados durante 35 años, por lo que sabemos un par de cosas sobre las relaciones exitosas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

Si bien cada relación es única, con su propio conjunto de desafíos, hay una cosa que todas las parejas tienen en común: queremos ser apreciados. Ser reconocidos por nuestro esfuerzo. Queremos ser vistos.

LA FRASE NÚMERO 1 EN RELACIONES EXITOSAS: "GRACIAS"

Una relación próspera requiere una cultura entusiasta de apreciación, en la que seamos tan buenos para darnos cuenta de las cosas que nuestros socios están haciendo bien como para darnos cuenta de lo que están haciendo mal.

Pero es fácil caer en la trampa de ver solo lo que tu pareja no está haciendo. Desarrollas una narrativa en la que eres tú quien pone todo el esfuerzo y empiezas a creer que es verdad.

Deshacerse de esta mentalidad tóxica requiere construir una nueva: buscar los aspectos positivos y decir "gracias".

CÓMO ENTRAR EN LA MENTALIDAD DE APRECIACIÓN

Probablemente dices “gracias” todo el día, casi sin pensar, a tus compañeros, al embolsador del supermercado, o al desconocido que te abre la puerta.

Pero en nuestras relaciones más íntimas, podemos olvidar lo importante que es realmente decir “gracias”.

Para muchas de las parejas con las que hemos trabajado, descubrimos que cuando una persona iniciaba el ciclo de apreciación, era fácil para la otra unirse y fortalecerlo.

ESTA ES TU TAREA PARA HOY:

Paso 1: Sea un antropólogo.

Vigile de cerca a su pareja, siempre que pueda. Síguelos. Escribe lo que hacen, ¡especialmente las cosas positivas! No escribas los negativos, como ignorar una pila de papeles que les pediste que recogieran.

Tenga en cuenta que lavaron los platos del desayuno, respondieron llamadas telefónicas, recogieron los juguetes esparcidos por toda la sala de estar y le prepararon café cuando fueron a hacer uno para ellos.

No tienes que ocultar el hecho de que estás espiando. Puedes decirle a tu pareja que lo estás observando para tener una mejor idea de su día y de todo lo que hace.

Su comportamiento no va a cambiar mucho con solo saber que estás mirando.

Paso 2: Di "gracias".

Agradéceles por algo de rutina que están haciendo bien, incluso si es pequeño, incluso si lo hacen todos los días, de hecho, ¡especialmente si es pequeño y lo hacen todos los días!

Pero no se limite a decir "Hola, gracias". Dígales por qué esa pequeña cosa es un gran problema para usted: “Gracias por hacer el café todas las mañanas. Me encanta despertarme con su olor y tu sonido en la cocina. Simplemente me hace empezar bien el día”.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No espere que esto sea fácil. Puede encontrarse con algunos desafíos. Aquí está nuestro mejor consejo:

Si tienes poco tiempo…

Haga una lista rápida de todo lo que hace cada uno, luego elija un par de cosas para cambiar. Si siempre eres tú quien lleva a los niños a la escuela, haz que tu pareja lo haga hoy. Si tu pareja siempre es la que prepara la cena, hazlo tú esta noche.

Vea lo que se siente ponerse en el lugar del otro.

Si tienes problemas para salir de la perspectiva negativa…

Trate de separar los sentimientos negativos sobre lo que sucedió en el pasado. Enfócate en el aquí y ahora, este momento específico, esta persona específica. ¿Qué puedes observar tangiblemente?

Pregúntese: “¿He tenido estos sentimientos negativos antes de que comenzara esta relación? ¿Con quién? ¿Qué desencadenó esos sentimientos?

Identificar, nombrar y buscar estos tipos de pensamientos y sentimientos negativos puede ayudarlo a dejarlos ir.

Si sientes que estás viendo los aspectos positivos, pero tu pareja no…

Recuerda, estás tratando de cambiar tus propios hábitos mentales. No estás cambiando a tu pareja.

En última instancia, cómo piensan y sienten no está bajo su control. Pero cambiar tu propia forma de ver el mundo es poderoso. Estás interrumpiendo el ciclo de negatividad y negándote a darle combustible para continuar. Y eso solo puede hacer una diferencia significativa.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Dr. John Gottman y Dr. Julie Schwartz Gottman para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.