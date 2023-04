En octubre pasado regresé a Londres después de trabajar en el extranjero durante casi un año en América Central y el Sudeste Asiático.

Encontrar un apartamento con poco presupuesto no fue fácil. El costo promedio de un apartamento de una habitación en Southwark, un distrito en el sur de Londres, es de alrededor de $1,850 al mes. Eso es más del 75% de mis ingresos como diseñador arquitectónico.

A los 28, mi objetivo es ahorrar para comprarme una casa algún día. Pero no quería mudarme a las afueras de la ciudad, así que comencé a buscar la posibilidad de vivir en un contenedor o, como se le llama en EEUU, un basurero.

Harrison se encuentra en un terreno baldío en el sur de Londres. El terreno le fue otorgado por una organización benéfica de artes llamada Antepavilion. (Gergana Popova / CNBC Make It)

CÓMO CONVERTÍ UN CONTENEDOR DE BASURA EN UNA PEQUEÑA CASA

Dirijo una pequeña empresa de arquitectura llamada CAUKIN Studio. Hemos trabajado con SKIP Gallery, que encarga a artistas emergentes que creen obras de arte en los confines de un contenedor de basura.

Después de enterarme de mi proyecto, una organización benéfica de arte llamada Antepavilion me concedió un terreno vacío y cubierto de hierba en Southwark para construir mi casa. Actualmente alquilo la base del contenedor de basura a una empresa de gestión de residuos por solo $62 al mes (aunque todavía no me han cobrado).

El proceso de construcción, que comenzó en diciembre de 2022, tomó tres semanas. Había trabajado en proyectos similares en el pasado como arquitecto, así que tenía todas las herramientas y el conocimiento que necesitaba. La mayoría de los días, mis amigos venían y me ayudaban.

La pequeña casa se puede transportar como un contenedor de basura, por lo que moverla del sitio de construcción al lote de césped fue fácil. (Gergana Popova/ CNBC Make It)

Me costó aproximadamente $5,000 construir la casa:

• Suministros de construcción (incluyendo madera, aislamiento y fijaciones): $4,620

• Mobiliario interior (incluido almacenamiento y colchón de espuma): $380

Usé mis ahorros para financiar los gastos y pagué $635 a los encargados de la mudanza para transportar el contenedor de basura desde el fabricante hasta el sitio de construcción, y luego hasta el lote donde se encuentra hoy.

Mi factura de electricidad es tan pequeña que está incluida en el patrocinio de mi tierra, y mi suministro de agua consiste en una manguera que sale de la propiedad de un vecino.

Harrison dice que es difícil lavarse en su pequeña casa. Obtiene su agua de una manguera afuera y la almacena en un frasco de vidrio. (Gergana Popova / CNBC Make It)

Para Wi-Fi, uso un dongle conectado a datos móviles para ver Netflix y recibir llamadas de Zoom en mi computadora portátil. Esto cuesta $20 al mes.

UNA MIRADA DENTRO DE MI PEQUEÑA CASA

La base del contenedor de basura mide solo 25 pies cuadrados, por lo que tuve que aprovechar al máximo el volumen para que el espacio fuera habitable.

La entrada de la casa es por una pequeña escalera y a través de una puerta de escotilla. (Gergana Popova / CNBC Make It)

Tengo cuatro cajas de madera empotradas para guardar mi ropa. Siempre he llevado un estilo de vida minimalista y he viajado mucho por trabajo, por lo que el espacio de almacenamiento limitado funciona para mí. No tuve que regalar ningún artículo.

Arriba está mi cama elevada estilo entrepiso.

Un techo arqueado le da a Harrison mucho espacio en su cama doble estilo altillo. (Gergana Popova / CNBC Make It)

En el otro extremo está la cocina. Tengo una mini nevera portátil de ocho latas, un pequeño fregadero y una placa de inducción.

Dado que el espacio de la cocina es limitado, Harrison cocina principalmente comidas de una sola olla y, a menudo, sale a comer con amigos. (Gergana Popova / CNBC Make It)

Las ventanas a ambos lados de la casa brindan mucha luz natural y ventilación, lo que hace que el espacio se sienta menos claustrofóbico.

El baño está afuera, así que necesito salir de mi casa cada vez que lo uso. Tampoco hay ducha, así que usaré la del trabajo y la del gimnasio en el futuro previsible. Lavo mi ropa en una lavandería.

El baño de Harrison está fuera de la pequeña casa. (Gergana Popova / CNBC Make It)

ACOSTUMBRÁNDOME A ESE ESTILO DE VIDA

He estado viviendo aquí durante algunos meses y manejar sus inconvenientes se ha vuelto más fácil poco a poco.

Pero esta es una excelente ubicación en Londres. Es un viaje en bicicleta de 15 minutos al trabajo, y me encanta pasar mi tiempo libre explorando el área o reuniéndome con amigos.

Mi mayor desafío ha sido adaptarme a toda la atención. Mucha gente pasa porque me ha visto en las noticias.

La pequeña casa le permite a Harrison vivir solo en una ciudad donde eso es un lujo y ha amplificado la conversación sobre los precios de alquiler en Londres. (Gergana Popova / CNBC Make It)

Con sus altibajos, he convertido mi situación de vida en una obra de arte. Ilumina lo absurdo de la crisis inmobiliaria de Londres de una manera que hace que la gente sonría y piense.

Esta ha sido una experiencia única, y estoy agradecido de que haya sido patrocinada. Pero no recomiendo replicarlo. Espero poder mudarme pronto, pero ciertamente no lo cambiaré por ningún ahorro y una habitación pequeña y húmeda. Es extrañamente cómodo.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Harrison Marshall, Contributor para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.