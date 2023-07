Esta historia es parte de la serie CNBC Make It's The Moment , donde personas altamente exitosas revelan el momento crítico que cambió la trayectoria de sus vidas y carreras, discutiendo qué los impulsó a dar el salto a lo desconocido.

En 2008, cuando la Gran Recesión apenas comenzaba a desarrollarse, Alexa von Tobel, de 24 años, entró en la oficina de admisiones de la Escuela de Negocios de Harvard y declaró su plan de ausentarse formalmente para poder iniciar un negocio.

Las semillas de su idea para LearnVest, una firma de asesoría financiera en línea con sede en Nueva York, se plantaron a los 14 años, cuando falleció su padre. Observó a su madre enfermera practicante asumir el control de las finanzas de la familia y decidió que el mundo necesitaba más herramientas de finanzas personales destinadas a la gente promedio.

En 2007, mientras trabajaba como analista de Morgan Stanley, von Tobel comenzó a trabajar en un plan de negocios de 75 páginas. Un año después, ingresó a la Escuela de Negocios de Harvard, asumiendo que necesitaría capacitación y conexiones para lanzar una startup exitosa.

Pero cuando golpeó la crisis financiera, su instinto le dijo que las personas necesitaban ayuda financiera personal de inmediato. Dejar la escuela para lanzar LearnVest fue "el gran cambio más formidable que tomé en mi vida", dice von Tobel, ahora de 39 años, a CNBC Make It.

Sus amigos cuestionaron su cordura: "Creo que estás arruinando tu carrera y tienes esta increíble trayectoria", recuerda que le dijo uno de sus mejores amigos. En su vuelo a Nueva York, lloró de miedo. Ella no tenía idea de cómo iniciar un negocio, y la ciudad no estaba repleta de financiamiento empresarial en ese momento, dice.

Sin embargo, en un año, recaudó más de $1 millón de capital de riesgo e inversores ángeles. Ella acredita su plan de negocios detallado y su convicción de que podía acceder a un mercado desatendido de personas que necesitaban ayuda con urgencia.

Von Tobel hizo crecer LearnVest a 1.5 millones de usuarios antes de vender su empresa a Northwestern Mutual por $375 millones de dólares en 2015. Hoy, administra Inspired Capital, un fondo de riesgo con sede en Nueva York que cofundó en 2019 para invertir en nuevas empresas en etapa inicial.

Aquí, habla sobre los desafíos y los temores de abandonar para lanzar su startup, cómo saber cuándo vale la pena correr riesgos y la psicología que la ayudó a evitar el arrepentimiento de la inacción.

CNBC Make It: ¿Qué fue lo que te inspiró a lanzar LearnVest al ver a tu madre hacerse cargo de las finanzas de tu familia?

Von Tobel: No era que necesariamente tuviera problemas con las finanzas. Era más que ella no los había manejado [antes]. Fue un momento revelador: ¿Dónde están? ¿Qué debo hacer?

Me dejó una huella muy grande. Por el resto de mi vida, quería administrar nuestras finanzas, estar bien equipado y aprender sobre ellas.

Avance rápido, fui a Harvard y a la Escuela de Negocios de Harvard, y recuerdo que me sorprendió que no hubiera educación sobre la billetera y nuestras finanzas. Yo estaba como, "Esto es absolutamente absurdo, [es] este hábito de vida crítico que impacta a todo el planeta".

Esa idea estaba grabada a fuego en mis huesos como algo que descifrar.

¿Por qué correr un gran riesgo cuando la economía se estaba derrumbando, en lugar de terminar la escuela de negocios?

Estaba en este capullo extremadamente acogedor y seguro con un plan de vida claro. Algo en lo profundo de mi instinto sabía que tenía que salir de la burbuja segura y trillada.

Tomé mi permiso formal para ausentarme, volé a Nueva York para [iniciar] la empresa y lloré todo el vuelo. Me dije a mí mismo: "¿Qué diablos acabo de hacer?"

Exactamente al mismo tiempo, tuve este profundo instinto de que cuando el mundo zigzaguea, tienes que zigzaguear. Estaba tan claro que este era el momento en que Estados Unidos más necesitaba [una herramienta como LearnVest].

Entonces, al día siguiente, dije: "Bueno, estoy aquí, así que es hora de irme". Y me acabo de ir.

¿Cuáles eran tus mayores miedos en ese momento?

Para mí, fue el miedo a: no sé ni cómo hacer esto.

Ahora, hay un libro de jugadas. Usted [escribe] "Quiero iniciar una empresa" en línea y aquí está el mazo, aquí está con quién hablar. Nada de eso estaba claro. No había un camino. Y lo estaba haciendo en una ciudad, Nueva York, donde no había un conjunto de capital claro, que es precisamente la razón por la que he creado este fondo [de capital de riesgo], Inspired Capital.

Me senté en un sofá de mi apartamento y esa fue nuestra oficina durante un año. Estaba usando todos mis propios ahorros. En ese momento, siempre bromeaba: “Esta es la cantidad que puedo gastar. Después de eso, soy Cenicienta y el vestido se ha ido, el carruaje se ha ido”.

Pero lo más aterrador para mí fue no vivir la vida auténtica que estaba destinada a vivir, y simplemente no se parecía a lo que todos los demás estaban haciendo.

¿Cómo reconoce una ventana de oportunidad, al tiempo que considera lo que podría salir mal si la aprovecha?

Sentí que tenía que trabajar mucho para tener suerte, ver la ventana y saber cuándo era el momento.

Había escrito un plan de negocios de 75 páginas. Hablé con, literalmente, cientos de personas, cualquiera que quisiera hablar conmigo, sobre su billetera y cómo se sentían al respecto. La respuesta fue: nadie se sentía bien.

La oportunidad de mercado, en mi mente, gritaba delante de mí. Digo que salté del avión, pero tenía dos paracaídas y un mapa de dónde aterrizar. Fue en gran medida un riesgo reflexivo y calculado.

Era un riesgo muy grande, no me malinterpreten. Asumí que fallaría, y me sentía cómodo con eso. Pero al menos lo hubiera dejado en el campo.

¿Dónde crees que estarías hoy si no hubieras corrido ese riesgo en ese momento?

Creo que probablemente habría terminado haciendo cosas similares, pero la línea de tiempo se habría retrasado o podría haber perdido la oportunidad por completo.

Tal vez tendría más éxito. Tal vez tendría menos éxito. No sé.

Trabajé en el laboratorio de la felicidad en Harvard, y una de las cosas que aprendí es que si le preguntas a una persona de 90 años, o a la gente en el último capítulo de su vida, qué habrían cambiado, nunca se arrepienten de lo que hicieron. Siempre te arrepientes de lo que no hiciste.

Así que tuve un momento en el que pensé: "Alexa, de 90 años, se arrepentirá por completo si no tengo las agallas para hacer esto".

