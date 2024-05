Wicked: el estreno más esperado de la temporada con Ariana Grande y estrellas de lujo

Este fin de año 2024, llega a la gran pantalla una de las producciones más queridas y duraderas del teatro musical: “Wicked”.

Después de dos décadas cautivando al público en los escenarios, “Wicked” se convierte en un evento cinematográfico espectacular y definitorio de una generación.

La historia no contada de las brujas de Oz es protagonizada por la aclamada Cynthia Erivo (ganadora de Emmy, Grammy y Tony) como Elphaba, una joven con piel verde que aún no ha descubierto su verdadero poder, y la superestrella mundial Ariana Grande como Glinda, una joven popular y ambiciosa que aún no ha encontrado su verdadero corazón.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

Las dos se conocen como estudiantes en la Universidad de Shiz en la fantástica Tierra de Oz y forjan una amistad improbable pero profunda.

El elenco también incluye a la ganadora del Oscar Michelle Yeoh como Madame Morrible, la elegante directora de la Universidad de Shiz, Jonathan Bailey (Bridgerton) como Fiyero, un príncipe despreocupado, y Jeff Goldblum como el legendario Mago de Oz.

Además, se destacan Ethan Slater como Boq, Marissa Bode en su debut cinematográfico como Nessarose, y Bowen Yang y Bronwyn James como las compañeras astutas de Glinda, Pfannee y ShenShen.

Dirigida por el aclamado cineasta Jon M. Chu (Crazy Rich Asians), Wicked es la primera parte de una celebración cultural inmersiva de dos capítulos. “Wicked Part Two” llegará a los cines el 26 de noviembre de 2025.