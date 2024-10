Tips para estar a la moda en otoño

¿Estás lista para darle un upgrade a tu estilo este otoño?

Soraya Menchaca nos revela los secretos mejor guardados para no solo sobrevivir el cambio de clima, sino hacerlo con mucho estilo. Desde los abrigos perfectos hasta la elección del pantalón ideal, aquí te dejamos sus mejores consejos para estar siempre en tendencia esta temporada.

1. El primer error: Chamarra con vestido… ¡no lo hagas!

Soraya es clara: las chamarras están hechas para looks informales. Si vas a usar jeans o pantalones, la chamarra es tu mejor aliada, pero si planeas ponerte ese vestido lindo que guardaste para el otoño, olvídate de la chamarra. Lo ideal es optar por un abrigo o un saco que eleve el conjunto sin romper la armonía del look.

Tip esencial: El abrigo o saco debe ser más largo que el vestido para mantener las proporciones. Si prefieres un saco corto, que quede bien ajustado a la altura de la cadera.

2. Accesorios: Los protagonistas del otoño

¿Te gusta darle un toque especial a tu look? ¡Este es tu momento! El otoño es perfecto para jugar con accesorios: bufandas, aretes grandes, bolsos que combinen con mascadas y, por supuesto, las gorritas que están más en tendencia que nunca. Y no olvides los lentes y cinturones para darle ese toque final a tu outfit.

Pro tip: "El chiste es no dejar de complementar la foto", menciona Soraya. Así que no temas añadir detalles que le den más personalidad a tu look.

3. Dale vida al look con un toque de color

Es cierto que los tonos negros y grises son básicos y seguros para esta temporada, pero Soraya nos anima a no quedarnos en esa zona de confort. Un toque de color puede elevar cualquier look, haciéndote ver más fresca y moderna.

Recomendación: Si te sientes más cómoda con tonos neutros, agrega pequeños destellos de color en accesorios como bufandas, zapatos o bolsos.

4. Skinny jeans, ¡no más!

Una de las reglas de oro para este otoño es decir adiós a los skinny jeans. Soraya sugiere que los pantalones más rectos, con un corte relajado pero estructurado, son la opción perfecta.

Tendencia clave: Combina estos pantalones con botines y blazers para un look moderno. Si bien un ajuste levemente skinny sigue siendo aceptable, no deben ser demasiado apretados, ya que eso podría hacer que el look se vea anticuado.

5. ¿Botines con skinny? No es la combinación más moderna

Si eres amante de los botines, evita combinarlos con skinny jeans. En su lugar, prueba pantalones de corte recto que aporten un aire más relajado pero sofisticado. Con un blazer, esta combinación se convierte en un look infalible para cualquier ocasión.

Arriésgate y haz tuyo el otoño

La moda de otoño es una mezcla perfecta entre funcionalidad y estilo, así que no temas experimentar con capas, colores y accesorios. Soraya Menchaca nos invita a ser creativos y a jugar con cada elemento de nuestro look para reflejar lo mejor de nosotras mismas. Recuerda: la clave está en complementar el outfit y evitar errores como la chamarra sobre un vestido o pantalones demasiado apretados.

Este otoño, atrévete a salir de la rutina y juega con nuevas combinaciones. ¿Lista para darle un giro a tu estilo?