Regresa el tradicional “Knight Parade” a Ybor City en el 2025

El tradicional desfile nocturno más esperado de Ybor City, el "Knight Parade" organizado por la Krewe of the Knights of Sant’ Yago oficialmente regresa el 8 de febrero en la histórica 7th Avenue, según fue anunciado por sus organizadores.

Este evento celebra la rica herencia y cultura latina de la ciudad de Tampa.

El desfile, fue programado para el 8 de febrero de 2025 a las 7 p.m. y contará con una serie de carrozas iluminadas, bandas de música, dignatarios locales y miles de participantes que lanzarán cuentas coloridas a los espectadores, con una audiencia estimada de 100,000 personas.

La Krewe of the Knights of Sant’ Yago, ha estado organizando este desfile desde 1974 y es utilizado como medio para recaudar fondos destinados a becas educativas, habiendo aportado más de $5 millones a estudiantes locales desde 1994.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

Para más información sobre el desfile y otros eventos relacionados con esta tradición de la ciudad de Tampa puedes visitar este portal http://www.krewesantyago.org.