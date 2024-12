Quién es Tony Buzbee, el abogado de Texas que demanda a Jay-Z por presuntamente violar a una niña

HOUSTON - Las batallas legales de alto nivel no son nada nuevo para el abogado tejano Tony Buzbee. La última de ellas es la demanda que ha presentado contra Jay-Z, cuyo nombre verdadero es Shawn Carter, en la que acusa al emblemático rapero y a Sean "Diddy" Combs de agredir sexualmente a una menor en una fiesta posterior a una entrega de premios en el año 2000.

La demanda contra Jay-Z forma parte de una serie de casos civiles que Buzbee, residente en Houston, ha presentado contra Combs, que permanece encarcelado en Nueva York a la espera de juicio por cargos federales que le acusan de haber coaccionado y abusado de mujeres durante años.

En su carrera jurídica, Buzbee ha representado a una gran variedad de clientes. Ayudó a absolver al fiscal general de Texas, Ken Paxton, en su juicio de destitución en el Senado de Texas el año pasado. Representó a más de dos docenas de mujeres que acusaron al quarterback de los Cleveland Browns, Deshaun Watson, de conducta sexual inapropiada y agresión. Buzbee también se ha presentado sin éxito a un par de elecciones, incluida una para alcalde de Houston.

Sus críticos dicen que es un fanfarrón y un fanfarrón. Jay-Z dice que la demanda contra él forma parte de un intento de extorsión. El bufete de abogados de Buzbee ha dicho que ha trabajado para amplificar las voces de los marginados y "perseguir la justicia contra figuras poderosas".

"Somos una sociedad en la que normalmente no creemos al acusador. Culpamos a la víctima y, por poder, culpamos a sus abogados", dijo Buzbee durante una rueda de prensa celebrada en marzo de 2021.

Esto es lo que hay que saber sobre Buzbee, su implicación en las demandas contra Combs y qué otros casos ha llevado.

¿Quién es Tony Buzbee?

Buzbee es un nombre muy conocido en las cortes de Texas que ha ganado miles de millones de dólares en acuerdos para sus clientes.

Creció en el noreste de Texas, hijo de un carnicero y de una trabajadora de la cafetería del instituto. Tras licenciarse en la Universidad A&M de Texas, sirvió en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Buzbee estudió Derecho y fundó su propio bufete.

Su estilo "se caracteriza por sus tácticas legales agresivas, su capacidad para atraer la atención de los medios de comunicación y su habilidad para convertir complejas batallas legales en relatos públicos que resuenan tanto en los jurados como en el público", según el sitio web de su bufete.

¿Cuál es el papel de Buzbee en el caso legal contra Combs?

Buzbee ha declarado que su bufete representa a más de 150 personas, tanto hombres como mujeres, que alegan abusos sexuales y explotación a manos de Combs.

El bufete de Buzbee, que ha establecido un número 1-800 para los acusadores, ha presentado una oleada de demandas contra el magnate del hip-hop. Las demandas de Buzbee alegan que muchas de las personas a las que representa sufrieron abusos en fiestas celebradas en Nueva York, California y Florida, en las que se les dieron bebidas con drogas.

Los abogados de Combs han tachado las demandas de Buzbee de "maniobras publicitarias desvergonzadas, diseñadas para extraer pagos de famosos que temen que se difundan mentiras sobre ellos, al igual que se han difundido mentiras sobre el Sr. Combs".

El domingo, Jay-Z emitió un comunicado en el que acusaba a Buzbee de intentar chantajearle para que aceptara un acuerdo legal sobre las acusaciones de que él y Combs violaron a una mujer cuando tenía 13 años.

"No tengo ni idea de cómo ha llegado a ser un ser humano tan deplorable, señor Buzbee, pero le prometo que he visto a los de su calaña muchas veces", dijo Jay-Z en su comunicado. "¿Dice ser marine? Los marines son conocidos por su valor, usted no tiene ni honor ni dignidad".

Buzbee dijo en un post en Facebook el domingo que "no se dejará intimidar ni amedrentar".

"La luz del sol es el mejor desinfectante y estoy bastante seguro de que el sol está llegando", dijo Buzbee.

¿Qué otros casos ha llevado Buzbee?

En 2009, su bufete consiguió un acuerdo de $100 millones para 10 trabajadores que enfermaron a causa de un escape químico en una refinería de los suburbios de Houston.

Buzbee también ha representado a políticos, como Paxton y el exgobernador de Texas Rick Perry en un caso de abuso de poder.

En 2013, resolvió las demandas de 10 adolescentes que habían acusado al excéntrico millonario de Texas Stanley Marsh 3 de pagarles por actos sexuales.

Buzbee también ha resuelto demandas que presentó en nombre de 25 mujeres que habían acusado a Watson, cuando estaba en los Houston Texans, de exhibirse, tocarlas con sus genitales o besarlas contra su voluntad durante citas de masaje.

"He llevado algunos de los casos más importantes de este estado", dijo Buzbee durante la rueda de prensa de 2021.