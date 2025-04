Acusan al actor Russell Brand de violación y agresión sexual

Lo que debes saber Russell Brand enfrenta un cargo de violación, uno de agresión sexual, uno de violación oral y dos de agresión sexual.

Los cargos fueron anunciados tras una investigación de 18 meses iniciada cuando cuatro mujeres denunciaron haber sido agredidas por el controvertido comediante.

Los presuntos delitos ocurrieron entre 1999 y 2005 en el centro de Londres y la ciudad costera inglesa de Bournemouth.

LONDRES -- La policía británica acusó el viernes a Russell Brand de violación y agresión sexual tras una investigación de 18 meses iniciada cuando cuatro mujeres denunciaron haber sido agredidas por el controvertido comediante.

La Policía Metropolitana de Londres informó que Brand, de 50 años, enfrenta un cargo de violación, uno de agresión sexual, uno de violación oral y dos de agresión sexual.

Los presuntos delitos involucran a cuatro mujeres y ocurrieron entre 1999 y 2005 en el centro de Londres y la ciudad costera inglesa de Bournemouth.

La policía declaró que la investigación sigue abierta e instó a cualquier persona con información relevante a contactar con la policía.

En septiembre de 2023, los medios de comunicación británicos Channel 4 y Sunday Times publicaron las denuncias de cuatro mujeres de haber sido agredidas sexualmente o violadas por Brand. Las acusadoras no han sido identificadas.

El comediante, autor y actor de "Get Him To The Greek" ha negado las acusaciones, afirmando que sus relaciones "siempre fueron consensuadas".

Conocido por sus monólogos desenfrenados y atrevidos, Brand presentó programas de radio y televisión, escribió memorias sobre sus batallas con las drogas y el alcohol, apareció en varias películas de Hollywood y estuvo casado brevemente con la estrella del pop Katy Perry entre 2010 y 2012.

En los últimos años, Brand ha desaparecido prácticamente de los medios tradicionales, pero ha conseguido una gran cantidad de seguidores en línea con videos que mezclan el bienestar con teorías conspirativas. Recientemente anunció que se mudaba a Estados Unidos.

Brand comparecerá ante un tribunal de Londres el 2 de mayo.

Jaswant Narwal, del Servicio de Fiscalía de la Corona Británica, declaró que la fiscalía “revisó cuidadosamente las pruebas tras una investigación policial sobre las acusaciones presentadas tras la emisión de un documental de Channel 4 en septiembre de 2023”.

“Hemos concluido que Russell Brand debe ser acusado de delitos como violación, agresión sexual y atentado al pudor”, declaró Narwal.

“El Servicio de Fiscalía de la Corona recuerda a todos que el proceso penal está en curso y que el acusado tiene derecho a un juicio justo”.

En enero, la BBC se disculpó con el personal que no pudo quejarse de la conducta de Brand debido a su estatus de celebridad. Brand tuvo dos programas de radio semanales en la BBC entre 2006 y 2008 y trabajó periódicamente en varios proyectos de corta duración.

La BBC reconoció que era evidente que los presentadores han podido abusar de su cargo en el pasado.